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    Экс-защитник «Арсенала» Бауэр перешел в «Сент-Труйден»

    «Сент-Труйден» объявил о подписании контракта с бывшим защитником тульского «Арсенала» Робертом Бауэром.

    Детали соглашения пока неизвестны. 26-летний футболист присоединился к бельгийскому клубу на правах свободного агента.

    Ранее сообщалось об интересе к немцу со стороны «Спартака».

    • Бауэр провел 2 сезона в «Арсенале», покинув тульскую команду минувшим летом.
    • В его активе 41 матч, 3 забитых гола и 2 ассиста.
    • Рыночная стоимость игрока – 2 миллиона евро.

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    Источник: Официальный сайт «Сент-Труйдена»

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    Сегодня, 13:56
    Комментарии2
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      Рейтинг: -520

      СуперПАВ9 2 часа назад

      Как же задолбали эти дибилы которые делают татуеровки

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +39

      3meeeD > СуперПАВ9 6 минут назад

      Зачем оскорблять чужие вкусы.
      У меня тоже их много и я что,дебил?
      Не смотри,если не нравиться.
      Как надоели токсичные дебилы!

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