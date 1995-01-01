Экс-защитник «Арсенала» Бауэр перешел в «Сент-Труйден»

«Сент-Труйден» объявил о подписании контракта с бывшим защитником тульского «Арсенала» Робертом Бауэром.

Детали соглашения пока неизвестны. 26-летний футболист присоединился к бельгийскому клубу на правах свободного агента.

Ранее сообщалось об интересе к немцу со стороны «Спартака».