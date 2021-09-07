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Экс-защитник «Арсенала» Бауэр перешел в «Сент-Труйден»

7 сентября 2021, 13:56
2

«Сент-Труйден» объявил о подписании контракта с бывшим защитником тульского «Арсенала» Робертом Бауэром.

Детали соглашения пока неизвестны. 26-летний футболист присоединился к бельгийскому клубу на правах свободного агента.

Ранее сообщалось об интересе к немцу со стороны «Спартака».

  • Бауэр провел 2 сезона в «Арсенале», покинув тульскую команду минувшим летом.
  • В его активе 41 матч, 3 забитых гола и 2 ассиста.
  • Рыночная стоимость игрока – 2 миллиона евро.
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: Официальный сайт «Сент-Труйдена»
Бельгия. Про-Лига Сент-Труйден Бауэр Роберт
Комментарии (2)
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Kissa17
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