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Сан-Хосе
Новости
€ 24 млн
Сан-Хосе - новости команды
Сан-Хосе
МЛС 2026
Стадион:
PayPal Парк
Сайт:
http://www.sjearthquakes.com
Тренер:
Лучи Гонсалес
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Таблица
МЛС. Гризманн забил первый гол, клуб Миранчука продлил безвыигрышную серию
23 июля
Стало известно, почему Миранчук не попадает в стартовый состав в клубе МЛС
3 марта
Фото
29-летний Вернер отправился в МЛС
29 января
2
МЛС добавила в статистику Месси голевую передачу
2025.05.15 15:17
МЛС. «Интер Майами» сыграл вничью с «Сан-Хосе», Месси не забил, у Альбы два голевых паса
2025.05.15 08:09
Видео
Шапи обогнал Месси по количеству ассистов в МЛС
2025.04.20 12:57
3
МЛС. «Атланта» Миранчука потерпела разгромное поражение, Шапи отметился голевым пасом за «Канзас Сити»
2025.04.20 08:50
1
Экс-зенитовец сделал дубль в ворота «Сан-Хосе» и лидирует в списке бомбардиров МЛС
2022.08.07 10:19
1
Видео
«Дикость». В матче МЛС судья удалил переводчика
2021.07.18 13:12
3
МЛС. «Ванкувер» обыграл «Колорадо» и другие результаты
2017.09.24 09:34
МЛС. «Торонто» разгромил «Лос-Анджелес Гэлакси» и другие результаты
2017.09.17 08:43
МЛС. Джовинко забил в победном матче «Торонто» и другие результаты
2017.08.20 07:59
МЛС. Вилья забил в победном матче «Нью-Йорк Сити» и другие результаты
2017.08.13 08:51
2
МЛС. «Торонто» сыграл вничью с «Ди Си Юнайтед» и другие результаты
2017.08.06 07:55
МЛС. «Канзас Сити» выиграл у «Чикаго» и другие результаты
2017.07.30 06:59
Игрок МЛС вышел из двухдневной комы, в которую впал во время плавания в озере
2017.07.08 01:18
МЛС. Дос Сантос оформил дубль в матче за «Лос-Анджелес Гэлакси»
2017.05.28 10:16
МЛС. Пирло и Вилья не помогли «Нью-Йорк Сити», Жерсо сделал хет-трик в матче с «Сиэтлом»
2017.05.18 10:55
МЛС. Гол Дос-Сантоса принес «Гэлакси» ничью с «Чикаго Файр» и другие результаты
2017.05.07 07:36
МЛС. «Нью-Йорк Сити» победил «Коламбус», «Чикаго Файр» уступил «Н.Й. Рэд Буллз»
2017.05.01 01:00
МЛС. Гол Мовсисяна помог «Реалу Солт-Лейк» обыграть «Ванкувер» и другие результаты
2017.04.15 06:35
1
МЛС. Гол Мовсисяна не спас «Реал Солт-Лейк» от поражения в матче с «Лос-Анджелес Гэлакси» и другие результаты
2017.03.26 18:10
МЛС. «Нью-Йорк Сити» разгромил «Ди Си Юнайтед» благодаря дублю Вильи, «Аталанта Юнатед» забила шесть мячей в ворота «Миннесоты»
2017.03.13 22:41
2
МЛС. Гол Дос Сантоса не спас «Лос-Анджелес Гэлакси» от поражения в матче с «Далласом» и другие результаты
2017.03.06 19:01
МЛС. «Хьюстон» в гостях выиграл у «Сан-Хосе»
2016.08.20 10:32
МЛС. «Сан-Хосе» на выезде обыграл «Ванкувер»
2016.08.13 11:08
МЛС. «Сан-Хосе» и «Нью-Йорк Сити» сыграли вничью
2016.08.06 08:09
1
Лэмпард и Джеррард отметились результативными действиями в матчах МЛС
2016.06.26 07:33
МЛС. «Филадельфия» победила «Коламбус», «Портленд» одолел «Сан-Хосе»
2016.06.02 09:32
МЛС. «Гэлакси» не смог обыграть «Сан-Хосе»
2016.05.23 06:09
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