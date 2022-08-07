- 7 августа 2022
- 10:19 Экс-зенитовец сделал дубль в ворота «Сан-Хосе» и лидирует в списке бомбардиров МЛС 1
- 18 июля 2021
- 13:12 Видео «Дикость». В матче МЛС судья удалил переводчика 3
- 24 сентября 2017
- 09:34 МЛС. «Ванкувер» обыграл «Колорадо» и другие результаты
- 17 сентября 2017
- 08:43 МЛС. «Торонто» разгромил «Лос-Анджелес Гэлакси» и другие результаты
- 20 августа 2017
- 07:59 МЛС. Джовинко забил в победном матче «Торонто» и другие результаты
- 13 августа 2017
- 08:51 МЛС. Вилья забил в победном матче «Нью-Йорк Сити» и другие результаты 2
- 6 августа 2017
- 07:55 МЛС. «Торонто» сыграл вничью с «Ди Си Юнайтед» и другие результаты
- 30 июля 2017
- 06:59 МЛС. «Канзас Сити» выиграл у «Чикаго» и другие результаты
- 8 июля 2017
- 01:18 Игрок МЛС вышел из двухдневной комы, в которую впал во время плавания в озере
- 28 мая 2017
- 10:16 МЛС. Дос Сантос оформил дубль в матче за «Лос-Анджелес Гэлакси»
- 18 мая 2017
- 10:55 МЛС. Пирло и Вилья не помогли «Нью-Йорк Сити», Жерсо сделал хет-трик в матче с «Сиэтлом»
- 7 мая 2017
- 07:36 МЛС. Гол Дос-Сантоса принес «Гэлакси» ничью с «Чикаго Файр» и другие результаты
- 1 мая 2017
- 01:00 МЛС. «Нью-Йорк Сити» победил «Коламбус», «Чикаго Файр» уступил «Н.Й. Рэд Буллз»
- 15 апреля 2017
- 06:35 МЛС. Гол Мовсисяна помог «Реалу Солт-Лейк» обыграть «Ванкувер» и другие результаты 1
- 26 марта 2017
- 18:10 МЛС. Гол Мовсисяна не спас «Реал Солт-Лейк» от поражения в матче с «Лос-Анджелес Гэлакси» и другие результаты
- 13 марта 2017
- 22:41 МЛС. «Нью-Йорк Сити» разгромил «Ди Си Юнайтед» благодаря дублю Вильи, «Аталанта Юнатед» забила шесть мячей в ворота «Миннесоты» 2
- 6 марта 2017
- 19:01 МЛС. Гол Дос Сантоса не спас «Лос-Анджелес Гэлакси» от поражения в матче с «Далласом» и другие результаты
- 26 сентября 2016
- 01:02 МЛС. Дубль Робби Кина не спас «Лос-Анджелес Гэлакси» от поражения в матче с «Сиэтлом»
- 20 августа 2016
- 10:32 МЛС. «Хьюстон» в гостях выиграл у «Сан-Хосе»
- 13 августа 2016
- 11:08 МЛС. «Сан-Хосе» на выезде обыграл «Ванкувер»
- 6 августа 2016
- 08:09 МЛС. «Сан-Хосе» и «Нью-Йорк Сити» сыграли вничью 1
- 26 июня 2016
- 07:33 Лэмпард и Джеррард отметились результативными действиями в матчах МЛС
- 2 июня 2016
- 09:32 МЛС. «Филадельфия» победила «Коламбус», «Портленд» одолел «Сан-Хосе»
- 23 мая 2016
- 06:09 МЛС. «Гэлакси» не смог обыграть «Сан-Хосе» 1