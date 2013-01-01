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Сан-Хосе - результаты матчей

Сан-Хосе
МЛС 2026
Стадион:
PayPal Парк
Сайт:
http://www.sjearthquakes.com
Тренер:
Лучи Гонсалес
Состав Статистика Новости Трансферы Результаты Расписание Таблица
13.09 | 05:30
Сан-Хосе
1 : 0
Динамо Хьюстон
10.09 | 05:30
Сан-Диего
2 : 3
Сан-Хосе
06.09 | 03:30
Остин
1 : 1
Сан-Хосе
30.08 | 03:30
Динамо Хьюстон
0 : 0
Сан-Хосе
23.08 | 05:30
Сан-Хосе
1 : 5
Миннесота Юнайтед
20.08 | 05:30
Лос-Анджелес Гэлакси
1 : 0
Сан-Хосе
16.08 | 05:30
Сан-Хосе
1 : 3
Сент-Луис
02.08 | 02:30
Цинциннати
4 : 2
Сан-Хосе
26.07 | 05:30
Сан-Хосе
1 : 1
Лос-Анджелес Гэлакси
23.07 | 05:30
Сан-Хосе
0 : 4
Орландо Сити
24.05 | 04:30
Портленд
1 : 3
Сан-Хосе
17.05 | 05:30
Сан-Хосе
2 : 3
Даллас
14.05 | 04:30
Сиэтл
3 : 2
Сан-Хосе
10.05 | 05:30
Сан-Хосе
1 : 1
Ванкувер Уайткепс
02.05 | 20:00
Торонто
1 : 1
Сан-Хосе
26.04 | 03:30
Сент-Луис
2 : 3
Сан-Хосе
23.04 | 05:30
Сан-Хосе
5 : 1
Остин
20.04 | 02:00
Лос-Анджелес
1 : 4
Сан-Хосе
12.04 | 03:30
Канзаc Сити
1 : 3
Сан-Хосе
05.04 | 05:30
Сан-Хосе
3 : 0
Сан-Диего
22.03 | 05:30
Ванкувер Уайткепс
0 : 1
Сан-Хосе
16.03 | 02:00
Сан-Хосе
0 : 1
Сиэтл
08.03 | 03:30
Филадельфия Юнион
0 : 1
Сан-Хосе
01.03 | 03:30
Сан-Хосе
2 : 0
Атланта Юнайтед
22.02 | 06:30
Сан-Хосе
3 : 0
Канзаc Сити
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