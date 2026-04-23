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Расписание матчей
МЛС 2026
Сан-Хосе - Остин
Сан-Хосе - Остин: обзор матча 23 апреля 2026
Сан-Хосе
23.04.2026, четверг, 05:30
США. МЛС, 9 тур
5 : 1
Ответный матч – 06.09.2026
Завершен
Остин
58'
J. Jasinski
78'
Т. Вернер (П)
83'
П. Джадд
85'
У. Буда
88'
П. Джадд
9'
J. Rosales
Матч
Текстовая трансляция
Составы
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Сан-Хосе - Остин
Завершен
Замена
Jonathan Gonzalez
️️️️➡️️
Роналду Виейра
90'
Замена
Dave Romney
️️️️➡️️
Джамар Рикеттс
90'
Замена
Nick Fernandez
️️️️➡️️
Тимо Вернер
90'
90'
+14'
ГОЛ! 5:1!
Престон Джадд
Пас отдал
Поль Мари
88'
87'
Замена
Micah Burton
️️️️➡️️
Joseph Rosales
87'
Замена
Ervin Torres
️️️️➡️️
Nicolas Dubersarsky
ГОЛ! 4:1!
Уссени Буда
Пас отдал
Поль Мари
85'
ГОЛ! 3:1!
Престон Джадд
Пас отдал
Поль Мари
83'
Замена
Иан Харкс
️️️️➡️️
Beau Lerouox
82'
ГОЛ с пенальти! 2:1!
Тимо Вернер
78'
Замена
Поль Мари
️️️️➡️️
Jack Jasinski
74'
71'
Желтая карточка
Joseph Rosales
Желтая карточка
Jack Jasinski
68'
66'
Замена
Миккел Деслер
️️️️➡️️
Jorge Alastuey
66'
Замена
Кристиан Рамирес
️️️️➡️️
Calvin Fodrey
65'
Травма
Calvin Fodrey
ГОЛ! 1:1!
Jack Jasinski
Пас отдал
Нико Цакирис
58'
Желтая карточка
Reid Roberts
54'
Желтая карточка
Earl Edwards Jr.
45'
+1
45'
+6'
38'
Замена
Жан Колманич
️️️️➡️️
Гилерме Биро
37'
Травма
Гилерме Биро
9'
ГОЛ! 0:1!
Joseph Rosales
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Сан-Хосе
42
Даниэл
ВР
2
Джамар Рикеттс
ЛЗ
17
Jack Jasinski
ЦЗ
5
Daniel Munie
ЦЗ
18
Reid Roberts
ЦЗ
34
Beau Lerouox
ЦП
14
Роналду Виейра
(К)
ЦП
10
Нико Цакирис
ЦП
7
Уссени Буда
ЦФ
11
Тимо Вернер
ЦФ
19
Престон Джадд
ЦФ
Главный тренер
Лучи Гонсалес
Остин
1
Brad Stuver
(К)
ВР
29
Гилерме Биро
ЛЗ
4
Брендан Хайнс-Айк
ЦЗ
6
Джон Белл
ЦЗ
24
Jorge Alastuey
ЦП
14
Бесард Сабович
ЦП
20
Nicolas Dubersarsky
ЦП
30
Joseph Rosales
ЦП
19
Calvin Fodrey
ЦП
11
Факундо Торрес
ЛВ
17
Джон Галлахер
ПВ
Главный тренер
Джош Волфф
Сан-Хосе
36
Earl Edwards Jr.
ВР
4
Dave Romney
ЦЗ
25
Max Floriani
ЦЗ
3
Поль Мари
ПЗ
6
Иан Харкс
ЦП
21
Noel Buck
ЦП
16
Джек Скахан
ЦП
40
Jonathan Gonzalez
ЦП
20
Nick Fernandez
ЦП
Остин
12
Damian Las
ВР
23
Жан Колманич
ЛЗ
5
Александр Сваток
ЦЗ
35
Матея Джорджевич
ЦЗ
3
Миккел Деслер
ПЗ
6
Илие Санчес
ОП
38
Ervin Torres
ЦП
32
Micah Burton
ЦП
21
Кристиан Рамирес
ЦФ
4-3-3
42
Даниэл
2
Рикеттс
5
18
17
34
14
Виейра
10
Цакирис
19
Джадд
11
Вернер
7
Буда
3-5-2
1
4
Хайнс-Айк
6
Белл
29
Биро
24
20
30
19
14
Сабович
17
Галлахер
11
Торрес
2
Рикеттс
4
4
2
Рикеттс
17
3
Мари
3
Мари
17
34
6
Харкс
6
Харкс
34
14
Виейра
40
40
14
Виейра
11
Вернер
20
20
11
Вернер
29
Биро
23
Колманич
23
Колманич
29
Биро
24
3
Деслер
3
Деслер
24
20
38
38
20
30
32
32
30
19
21
Рамирес
21
Рамирес
19
Остались в запасе
Сан-Хосе
Остин
36
Earl Edwards Jr.
ВР
25
Max Floriani
ЦЗ
21
Noel Buck
ЦП
16
Джек Скахан
ЦП
Главный тренер
Лучи Гонсалес
12
Damian Las
ВР
5
Александр Сваток
ЦЗ
35
Матея Джорджевич
ЦЗ
6
Илие Санчес
ОП
Главный тренер
Джош Волфф
Остались в запасе
36
Earl Edwards Jr.
ВР
25
Max Floriani
ЦЗ
21
Noel Buck
ЦП
16
Джек Скахан
ЦП
Остались в запасе
12
Damian Las
ВР
5
Александр Сваток
ЦЗ
35
Матея Джорджевич
ЦЗ
6
Илие Санчес
ОП
Главный тренер
Лучи Гонсалес
Главный тренер
Джош Волфф
Сан-Хосе
Точно не сыграют
ДеХуан Джонс
ЛАЗ
Витор Коста
ЛЗ
Остин
Точно не сыграют
Даниэль Перейра
ЦП
Брэндон Васкес
ЦФ
Оуэн Вольф
ЦП
Джейден Нельсон
ЛВ
Роберт Тэйлор
ЦП
Статистика матча Сан-Хосе - Остин
3
1
Всего ударов по воротам
37
5
Удары в створ
16
2
Владение мячом %
69
31
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Угловые удары
13
1
Нарушения
16
21
Офсайды
1
0
Количество передач
593
269
Сейвы
1
11
Точность передач %
88
72
Удары мимо ворот
12
1
Блокированные удары
9
2
Удары из пределов штрафной
30
4
Удары из-за пределов штрафной
7
1
xG (ожидаемые голы)
5.36
0.83
xGP (предотвращенные голы)
0.94
0.94
Информация о матче
Главный судья:
Тимоти Форд
Стадион:
PayPal Park, San Jose
Посещаемость:
12276
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Лос-Анджелес
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Ванкувер Уайткепс
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1 : 3
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Остин
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Сиэтл
3 : 2
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США. МЛС, 15 тур
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1 : 2
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