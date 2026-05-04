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Расписание матчей
МЛС 2026
Остин - Сент-Луис
Остин - Сент-Луис: обзор матча 04 мая 2026
Остин
04.05.2026, понедельник, 00:30
США. МЛС, 11 тур
2 : 0
Ответный матч – 0 : 3
Завершен
Сент-Луис
69'
К. Рамирес
81'
М. Узуни
Матч
Текстовая трансляция
Составы
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Остин - Сент-Луис
Завершен
90'
+5
Желтая карточка
Brendan McSorley
90'
+5'
Замена
Брэндон Васкес
️️️️➡️️
Мюрто Узуни
89'
Замена
Calvin Fodrey
️️️️➡️️
Факундо Торрес
89'
Желтая карточка
Брендан Хайнс-Айк
87'
87'
Замена
Brendan McSorley
️️️️➡️️
C. Durkin
Замена
Джон Белл
️️️️➡️️
Гилерме Биро
82'
Замена
Оуэн Вольф
️️️️➡️️
Кристиан Рамирес
82'
ГОЛ! 2:0!
Мюрто Узуни
Пас отдал
Кристиан Рамирес
81'
73'
Замена
Fallou Fall
️️️️➡️️
Саймон Бечер
73'
Замена
Mykhi Joyner
️️️️➡️️
Miguel Perez
ГОЛ! 1:0!
Кристиан Рамирес
Пас отдал
Даниэль Перейра
69'
68'
Желтая карточка
C. Durkin
Замена
Даниэль Перейра
️️️️➡️️
Илие Санчес
66'
59'
Замена
Mamadou Fall
️️️️➡️️
Лукас Макнотон
59'
Замена
Серхио Кордова
️️️️➡️️
Эдуард Левен
51'
Желтая карточка
Тимо Баумгартль
45'
+2'
Желтая карточка
Гилерме Биро
36'
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Остин
1
Brad Stuver
ВР
29
Гилерме Биро
ЛЗ
5
Александр Сваток
ЦЗ
4
Брендан Хайнс-Айк
ЦЗ
3
Миккел Деслер
ПЗ
6
Илие Санчес
(К)
ОП
30
Joseph Rosales
ЦП
11
Факундо Торрес
ЛВ
10
Мюрто Узуни
ЛВ
17
Джон Галлахер
ПВ
21
Кристиан Рамирес
ЦФ
Главный тренер
Джош Волфф
Сент-Луис
1
Роман Бюрки
ВР
32
Тимо Баумгартль
ЦЗ
5
Лукас Макнотон
ЦЗ
14
Томас Тотланд
ПЗ
21
Данте Полвара
ОП
28
Miguel Perez
ЦП
10
Эдуард Левен
ЦП
17
Марсель Хартель
АП
6
Конрад Валлем
ПВ
11
Саймон Бечер
ЦФ
8
C. Durkin
ЦФ
Главный тренер
Брэдли Карнелл
Остин
12
Damian Las
ВР
6
Джон Белл
ЦЗ
8
Даниэль Перейра
ЦП
33
Оуэн Вольф
ЦП
19
Calvin Fodrey
ЦП
14
Бесард Сабович
ЦП
20
Nicolas Dubersarsky
ЦП
9
Брэндон Васкес
ЦФ
Сент-Луис
39
Benjamin Lundt
ВР
4
Mamadou Fall
ЦЗ
27
Fallou Fall
ЦЗ
99
Жазиель Ороско
ПЗ
59
Mykhi Joyner
ЦП
16
Серхио Кордова
ЦФ
80
Brendan McSorley
ЦФ
20
Rafael Santos
ЦФ
36
Седрик Тойхерт
ЦФ
4-1-1-3-1
1
29
Биро
5
Сваток
4
Хайнс-Айк
3
Деслер
6
Санчес
30
10
Узуни
11
Торрес
17
Галлахер
21
Рамирес
3-1-2-2-2
1
Бюрки
14
Тотланд
5
Макнотон
32
Баумгартль
21
Полвара
28
10
Левен
6
Валлем
17
Хартель
8
11
Бечер
29
Биро
6
Белл
6
Белл
29
Биро
6
Санчес
8
Перейра
8
Перейра
6
Санчес
21
Рамирес
33
Вольф
33
Вольф
21
Рамирес
11
Торрес
19
19
11
Торрес
10
Узуни
9
Васкес
9
Васкес
10
Узуни
5
Макнотон
4
4
5
Макнотон
11
Бечер
27
27
11
Бечер
28
59
59
28
10
Левен
16
Кордова
16
Кордова
10
Левен
8
80
80
8
Остались в запасе
Остин
Сент-Луис
12
Damian Las
ВР
14
Бесард Сабович
ЦП
20
Nicolas Dubersarsky
ЦП
Главный тренер
Джош Волфф
39
Benjamin Lundt
ВР
99
Жазиель Ороско
ПЗ
20
Rafael Santos
ЦФ
36
Седрик Тойхерт
ЦФ
Главный тренер
Брэдли Карнелл
Остались в запасе
12
Damian Las
ВР
14
Бесард Сабович
ЦП
20
Nicolas Dubersarsky
ЦП
Остались в запасе
39
Benjamin Lundt
ВР
99
Жазиель Ороско
ПЗ
20
Rafael Santos
ЦФ
36
Седрик Тойхерт
ЦФ
Главный тренер
Джош Волфф
Главный тренер
Брэдли Карнелл
Остин
Точно не сыграют
Роберт Тэйлор
ЦП
Сент-Луис
Точно не сыграют
Celio Martins
ЦП
Sangbin Jeong
ЦФ
C. Glover
Статистика матча Остин - Сент-Луис
2
3
Всего ударов по воротам
15
15
Удары в створ
6
5
Владение мячом %
56
44
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Угловые удары
4
6
Нарушения
14
20
Офсайды
2
1
Количество передач
475
372
Сейвы
5
4
Точность передач %
87
86
Удары мимо ворот
6
7
Блокированные удары
3
3
Удары из пределов штрафной
11
10
Удары из-за пределов штрафной
4
5
xG (ожидаемые голы)
1.82
3.16
xGP (предотвращенные голы)
0.06
0.06
Информация о матче
Главный судья:
Джон Фримон
Стадион:
Q2
Посещаемость:
20738
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