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Расписание матчей
МЛС 2026
Лос-Анджелес - Сан-Хосе
Лос-Анджелес - Сан-Хосе: обзор матча 20 апреля 2026
Лос-Анджелес
20.04.2026, понедельник, 02:00
США. МЛС, 8 тур
1 : 4
Ответный матч – 20.09.2026
Завершен
Сан-Хосе
74'
R. Roberts (АГ)
54'
У. Буда
56'
Т. Вернер
59'
Р. Портеус (АГ)
80'
У. Буда
Матч
Текстовая трансляция
Составы
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Лос-Анджелес - Сан-Хосе
Завершен
90'
+8'
89'
Желтая карточка
Иан Харкс
88'
Замена
Nick Fernandez
️️️️➡️️
Престон Джадд
87'
Замена
Jonathan Gonzalez
️️️️➡️️
Роналду Виейра
Замена
Райан Рапозо
️️️️➡️️
Серхи Паленсия
81'
80'
ГОЛ! 1:4!
Уссени Буда
Пас отдал
Нико Цакирис
76'
Замена
Джек Скахан
️️️️➡️️
Тимо Вернер
76'
Замена
Иан Харкс
️️️️➡️️
Beau Lerouox
ГОЛ в свои ворота! 1:3!
Reid Roberts
74'
69'
Замена
Dave Romney
️️️️➡️️
Джамар Рикеттс
68'
Травма
Джамар Рикеттс
Желтая карточка
Денис Буанга
61'
61'
Желтая карточка
Reid Roberts
Замена
Райан Холлингшид
️️️️➡️️
Эдди Сегура
60'
Замена
Жереми Эбобиссе
️️️️➡️️
Тимоти Тильман
60'
Замена
Якоб Шаффельбург
️️️️➡️️
Дэвид Мартинес
60'
59'
ГОЛ в свои ворота! 0:3!
Райан Портеус
Желтая карточка
Райан Портеус
57'
56'
ГОЛ! 0:2!
Тимо Вернер
Пас отдал
Beau Lerouox
54'
ГОЛ! 0:1!
Уссени Буда
Пас отдал
Тимо Вернер
51'
Желтая карточка
Beau Lerouox
Желтая карточка
Тимоти Тильман
23'
Показать весь матч
Live: Лос-Анджелес - Сан-Хосе
Поле
Текстовая версия
90'
Матч окончен! Счет 1:4.
90+8'
2-й тайм окончен. Счет 1:4.
90+7'
Nick Fernandez (Сан-Хосе) заработал штрафной на правом фланге.
90+7'
Правила нарушил Райан Холлингшид (Лос-Анджелес).
90+6'
Нико Цакирис (Сан-Хосе) заработал штрафной на правом фланге.
90+6'
Правила нарушил Жереми Эбобиссе (Лос-Анджелес).
90+5'
Момент не реализован! Райан Портеус (Лос-Анджелес). Навешивал Якоб Шаффельбург с углового.
90+1'
Сколько минут добавил судья? 8.
90'
Момент не реализован! Якоб Шаффельбург (Лос-Анджелес).
89'
Иан Харкс (Сан-Хосе) получил желтую карточку за фол.
89'
Хын-Мин Сон (Лос-Анджелес) заработал штрафной в атаке.
89'
Хын-Мин Сон (Лос-Анджелес) заработал штрафной в атаке.
87'
Jonathan Gonzalez (Сан-Хосе) заработал штрафной на своей половине поля.
87'
Правила нарушил Хын-Мин Сон (Лос-Анджелес).
86'
Замена у команды Сан-Хосе. Престон Джадд ушел, Nick Fernandez вышел.
86'
Замена у команды Сан-Хосе. Роналду Виейра ушел, Jonathan Gonzalez вышел.
86'
Удар заблокирован. Бил Жереми Эбобиссе (Лос-Анджелес).
85'
Джек Скахан отправил мяч за лицевую линию. Угловой подаст Лос-Анджелес.
85'
Удар заблокирован. Бил Райан Рапозо (Лос-Анджелес). Проникающий пас сделал Якоб Шаффельбург.
83'
Момент не реализован! Райан Холлингшид (Лос-Анджелес).
81'
Замена у команды Лос-Анджелес. Серхи Паленсия ушел, Райан Рапозо вышел.
80'
Гол! 1:4! Забил Уссени Буда (Сан-Хосе). Ассистент - Нико Цакирис.
79'
Benji Kikanovic (Сан-Хосе) заработал штрафной на своей половине поля.
79'
Правила нарушил Денис Буанга (Лос-Анджелес).
79'
Правила нарушил Иан Харкс (Сан-Хосе).
79'
Марко Дельгадо (Лос-Анджелес) заработал штрафной на своей половине поля.
78'
Иан Харкс отправил мяч за лицевую линию. Угловой подаст Лос-Анджелес.
78'
Удар заблокирован. Бил Хын-Мин Сон (Лос-Анджелес). Ассистент - Марко Дельгадо.
76'
Замена у команды Сан-Хосе. Тимо Вернер ушел, Джек Скахан вышел.
76'
Замена у команды Сан-Хосе. Beau Lerouox ушел, Иан Харкс вышел.
75'
Удар заблокирован. Бил Райан Холлингшид (Лос-Анджелес). Ассистент - Марко Дельгадо.
74'
Гол! 1:0! В свои ворота забил Reid Roberts (Сан-Хосе).
73'
Beau Lerouox (Сан-Хосе) заработал штрафной на своей половине поля.
73'
Beau Lerouox (Сан-Хосе) заработал штрафной на своей половине поля.
72'
Жереми Эбобиссе (Лос-Анджелес) пробил левой ногой по воротам. Сейв сделал Даниэл (Сан-Хосе). Пас отдал Якоб Шаффельбург.
70'
Момент не реализован! Якоб Шаффельбург (Лос-Анджелес).
70'
Момент не реализован! Уссени Буда (Сан-Хосе). Пас отдал Reid Roberts.
69'
Нкоси Тафари отправил мяч за лицевую линию. Угловой подаст Сан-Хосе.
69'
Пауза окончена. Матч продолжается.
69'
Замена у команды Сан-Хосе. Джамар Рикеттс ушел, Dave Romney вышел.
67'
Пауза в матче. Травму получил Джамар Рикеттс (Сан-Хосе).
67'
Правила нарушил Якоб Шаффельбург (Лос-Анджелес).
67'
Benji Kikanovic (Сан-Хосе) заработал штрафной на правом фланге.
62'
Правила нарушил Мэтью Шоньер (Лос-Анджелес).
62'
Престон Джадд (Сан-Хосе) заработал штрафной на своей половине поля.
62'
Денис Буанга (Лос-Анджелес) получил желтую карточку.
61'
Reid Roberts (Сан-Хосе) получил желтую карточку за фол.
61'
Денис Буанга (Лос-Анджелес) заработал штрафной на правом фланге.
61'
Денис Буанга (Лос-Анджелес) заработал штрафной на правом фланге.
60'
Замена у команды Лос-Анджелес. Эдди Сегура ушел, Райан Холлингшид вышел.
60'
Замена у команды Лос-Анджелес. Тимоти Тильман ушел, Жереми Эбобиссе вышел.
60'
Замена у команды Лос-Анджелес. Дэвид Мартинес ушел, Якоб Шаффельбург вышел.
58'
Гол! 0:0! В свои ворота забил Райан Портеус (Лос-Анджелес).
58'
Престон Джадд (Сан-Хосе) пробил (левой ногой) и попал в левую штангу!
57'
Райан Портеус (Лос-Анджелес) получил желтую карточку за фол.
56'
Гол! 0:2! Забил Тимо Вернер (Сан-Хосе). Ассистент - Beau Lerouox .
53'
Гол! 0:1! Забил Уссени Буда (Сан-Хосе). Ассистент - Тимо Вернер (быстрый проход).
51'
Момент не реализован! Райан Портеус (Лос-Анджелес). Пас отдал Денис Буанга.
51'
Beau Lerouox (Сан-Хосе) получил желтую карточку за фол.
48'
Удар заблокирован. Бил Хын-Мин Сон (Лос-Анджелес). Ассистент - Райан Портеус.
48'
Хын-Мин Сон (Лос-Анджелес) пробил правой ногой по воротам. Сейв сделал Даниэл (Сан-Хосе). Пас отдал Денис Буанга.
47'
Daniel Munie отправил мяч за лицевую линию. Угловой подаст Лос-Анджелес.
47'
Удар заблокирован. Бил Денис Буанга (Лос-Анджелес). Ассистент - Марко Дельгадо.
47'
Правила нарушил Тимоти Тильман (Лос-Анджелес).
47'
Роналду Виейра (Сан-Хосе) заработал штрафной на своей половине поля.
45'
2-й тайм стартовал.
45+1'
1-й тайм окончен. Счет 0:0.
45'
Судья не добавил времени к тайму.
43'
Дэвид Мартинес (Лос-Анджелес) заработал штрафной на своей половине поля.
43'
Правила нарушил Reid Roberts (Сан-Хосе).
43'
Хын-Мин Сон (Лос-Анджелес) заработал штрафной на своей половине поля.
43'
Правила нарушил Daniel Munie (Сан-Хосе).
43'
Уссени Буда (Сан-Хосе) в офсайде.
40'
Уссени Буда отправил мяч за лицевую линию. Угловой подаст Лос-Анджелес.
38'
Уссени Буда (Сан-Хосе) заработал штрафной в атаке.
38'
Правила нарушил Эдди Сегура (Лос-Анджелес).
36'
Эдди Сегура отправил мяч за лицевую линию. Угловой подаст Сан-Хосе.
36'
Удар заблокирован. Бил Тимо Вернер (Сан-Хосе).
35'
Правила нарушил Марко Дельгадо (Лос-Анджелес).
35'
Beau Lerouox (Сан-Хосе) заработал штрафной в атаке.
33'
Момент не реализован! Дэвид Мартинес (Лос-Анджелес). Пас отдал Хын-Мин Сон.
30'
Хын-Мин Сон (Лос-Анджелес) в офсайде.
26'
Хын-Мин Сон (Лос-Анджелес) пробил левой ногой по воротам. Сейв сделал Даниэл (Сан-Хосе). Пас отдал Тимоти Тильман.
25'
Престон Джадд (Сан-Хосе) пробил правой ногой по воротам. Сейв сделал Уго Льорис (Лос-Анджелес). Пас отдал Daniel Munie .
24'
Момент не реализован! Нико Цакирис (Сан-Хосе). Пас отдал Тимо Вернер.
23'
Тимоти Тильман (Лос-Анджелес) получил желтую карточку.
18'
Момент не реализован! Хын-Мин Сон (Лос-Анджелес). Пас отдал Тимоти Тильман.
17'
Тимо Вернер (Сан-Хосе) заработал штрафной на левом фланге.
17'
Правила нарушил Серхи Паленсия (Лос-Анджелес).
13'
Тимоти Тильман (Лос-Анджелес) заработал штрафной в атаке.
13'
Правила нарушил Роналду Виейра (Сан-Хосе).
11'
Момент не реализован! Роналду Виейра (Сан-Хосе). Пас отдал Benji Kikanovic.
10'
Момент не реализован! Престон Джадд (Сан-Хосе). Проникающий пас делал Нико Цакирис.
8'
Даниэл (Сан-Хосе) заработал штрафной на своей половине поля.
8'
Правила нарушил Дэвид Мартинес (Лос-Анджелес).
4'
Райан Портеус (Лос-Анджелес) заработал штрафной на своей половине поля.
4'
Правила нарушил Престон Джадд (Сан-Хосе).
3'
Правила нарушил Beau Lerouox (Сан-Хосе).
3'
Мэтью Шоньер (Лос-Анджелес) заработал штрафной на своей половине поля.
2'
Удар заблокирован. Бил Beau Lerouox (Сан-Хосе).
2'
Уссени Буда (Сан-Хосе) пробил правой ногой по воротам. Сейв сделал Уго Льорис (Лос-Анджелес). Пас отдал Нико Цакирис.
0'
Матч начался!
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Лос-Анджелес
1
Уго Льорис
(К)
ВР
5
Райан Портеус
ЦЗ
91
Нкоси Тафари
ЦЗ
4
Эдди Сегура
ЦЗ
14
Серхи Паленсия
ПЗ
66
Мэтью Шоньер
ЦП
8
Марко Дельгадо
ЦП
11
Тимоти Тильман
ЦП
99
Денис Буанга
ЛВ
7
Хын-Мин Сон
ЦФ
30
Дэвид Мартинес
РФ
Главный тренер
Стивен Черундоло
Сан-Хосе
42
Даниэл
ВР
2
Джамар Рикеттс
ЛЗ
5
Daniel Munie
ЦЗ
18
Reid Roberts
ЦЗ
14
Роналду Виейра
(К)
ЦП
34
Beau Lerouox
ЦП
10
Нико Цакирис
ЦП
11
Тимо Вернер
ЦФ
28
Benjamin Kikanovic
ЦФ
7
Уссени Буда
ЦФ
19
Престон Джадд
ЦФ
Главный тренер
Лучи Гонсалес
Лос-Анджелес
31
Cabral Carter
ВР
33
Аарон Лонг
ЦЗ
24
Райан Холлингшид
ЦП
22
Jude Terry
ЦП
18
Якоб Шаффельбург
ЛВ
21
Райан Рапозо
ПВ
19
Тайлер Бойд
ПВ
27
Натан Ордас
ЦФ
17
Жереми Эбобиссе
ЦФ
Сан-Хосе
36
Earl Edwards Jr.
ВР
4
Dave Romney
ЦЗ
17
Jack Jasinski
ЦЗ
25
Max Floriani
ЦЗ
21
Noel Buck
ЦП
16
Джек Скахан
ЦП
6
Иан Харкс
ЦП
40
Jonathan Gonzalez
ЦП
20
Nick Fernandez
ЦП
4-3-1-2
1
Льорис
5
Портеус
91
Тафари
4
Сегура
14
Паленсия
66
Шоньер
8
Дельгадо
11
Тильман
99
Буанга
7
Сон
30
Мартинес
3-3-4
42
Даниэл
5
18
2
Рикеттс
14
Виейра
34
10
Цакирис
19
Джадд
7
Буда
28
11
Вернер
4
Сегура
24
Холлингшид
24
Холлингшид
4
Сегура
30
Мартинес
18
Шаффельбург
18
Шаффельбург
30
Мартинес
14
Паленсия
21
Рапозо
21
Рапозо
14
Паленсия
11
Тильман
17
Эбобиссе
17
Эбобиссе
11
Тильман
2
Рикеттс
4
4
2
Рикеттс
11
Вернер
16
Скахан
16
Скахан
11
Вернер
34
6
Харкс
6
Харкс
34
14
Виейра
40
40
14
Виейра
19
Джадд
20
20
19
Джадд
Остались в запасе
Лос-Анджелес
Сан-Хосе
31
Cabral Carter
ВР
33
Аарон Лонг
ЦЗ
22
Jude Terry
ЦП
19
Тайлер Бойд
ПВ
27
Натан Ордас
ЦФ
Главный тренер
Стивен Черундоло
36
Earl Edwards Jr.
ВР
17
Jack Jasinski
ЦЗ
25
Max Floriani
ЦЗ
21
Noel Buck
ЦП
Главный тренер
Лучи Гонсалес
Остались в запасе
31
Cabral Carter
ВР
33
Аарон Лонг
ЦЗ
22
Jude Terry
ЦП
19
Тайлер Бойд
ПВ
27
Натан Ордас
ЦФ
Остались в запасе
36
Earl Edwards Jr.
ВР
17
Jack Jasinski
ЦЗ
25
Max Floriani
ЦЗ
21
Noel Buck
ЦП
Главный тренер
Стивен Черундоло
Главный тренер
Лучи Гонсалес
Лос-Анджелес
Точно не сыграют
Amin Boudri
ЦП
Lorenzo Dellavalle
ЦЗ
Стефен Эустакиу
ОП
Игор Жезус
ОП
Сан-Хосе
Точно не сыграют
ДеХуан Джонс
ЛАЗ
Витор Коста
ЛЗ
Статистика матча Лос-Анджелес - Сан-Хосе
3
3
Всего ударов по воротам
16
12
Удары в створ
3
5
Владение мячом %
53
47
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Угловые удары
5
3
Нарушения
13
10
Офсайды
1
1
Количество передач
504
453
Сейвы
2
3
Точность передач %
85
84
Удары мимо ворот
7
5
Блокированные удары
6
2
Удары из пределов штрафной
9
7
Удары из-за пределов штрафной
7
5
xG (ожидаемые голы)
1.04
1.38
xGP (предотвращенные голы)
-0.11
-0.11
Информация о матче
Главный судья:
Джозеф Дикерсон
Стадион:
БМО Стэдиум
Посещаемость:
22114
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1 : 0
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1 : 4
11.05.2026
Динамо Хьюстон
США. МЛС, 15 тур
Портленд
1 : 3
24.05.2026
Сан-Хосе
США. МЛС, 14 тур
Сан-Хосе
2 : 3
17.05.2026
Даллас
США. МЛС, 13 тур
Сиэтл
3 : 2
14.05.2026
Сан-Хосе
США. МЛС, 12 тур
Сан-Хосе
1 : 1
10.05.2026
Ванкувер Уайткепс
США. МЛС, 11 тур
Торонто
1 : 1
02.05.2026
Сан-Хосе
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