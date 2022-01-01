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МЛС 2026
Команды
Сан-Хосе
Состав
€ 24 млн
Сан-Хосе - состав команды
Сан-Хосе
МЛС 2026
Стадион:
PayPal Парк
Сайт:
http://www.sjearthquakes.com
Тренер:
Лучи Гонсалес
Состав
Статистика
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Результаты
Расписание
Таблица
№
Игрок
Поз
Воз
Стоимость
1
Ганн Ангус
Вра
30
€ 1 млн
22
Nate Crockford
Вра
-
24
Джонс ДеХуан
Защ
29
€ 2.5 млн
2
Рикеттс Джамар
Защ
24
€ 0.8 млн
87
Коста Витор
Защ
32
€ 0.4 млн
3
Мари Поль
Защ
31
€ 0.4 млн
29
Акапо Карлос
Защ
33
€ 0.3 млн
5
Daniel Munie
Защ
-
10
Цакирис Нико
Пол
21
€ 5 млн
23
Левен Эдуард
Пол
29
€ 3.5 млн
14
Кайе Марк-Антони
Пол
31
€ 1 млн
14
Виейра Роналду
Пол
28
€ 0.8 млн
6
Харкс Иан
Пол
31
€ 0.8 млн
16
Скахан Джек
Пол
28
€ 0.5 млн
40
Jonathan Gonzalez
Пол
-
21
Noel Buck
Пол
-
11
Вернер Тимо
Нап
30
€ 3.5 млн
19
Джадд Престон
Нап
27
€ 2.5 млн
7
Буда Уссени
Нап
26
€ 1.8 млн
28
Benjamin Kikanovic
Нап
-
79
Darius Johnson
Нап
-
9
Luka Jovanovic
Нап
-
36
Earl Edwards Jr.
Нап
-
24
Nick Lima
Нап
-
4
Dave Romney
Нап
-
Всего игроков: 25, из них вратарей: 2, защитников: 6, полузащитников: 8, нападающих: 9
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