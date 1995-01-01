США. МЛС 2023
США. МЛС 2023 США. МЛС 2023 США. МЛС 2023 США. МЛС 2023 США. МЛС 2023
США. МЛС 2023
США. МЛС 2023
США. МЛС 2023 США. МЛС 2023
США. МЛС 2023
США. МЛС 2023
США. МЛС 2023 США. МЛС 2023 США. МЛС 2023 США. МЛС 2023
США. МЛС 2023 США. МЛС 2023 США. МЛС 2023 США. МЛС 2023
США. МЛС 2023
США. МЛС 2023 США. МЛС 2023
США. МЛС 2023
США. МЛС 2023
США. МЛС 2023
США. МЛС 2023
США. МЛС 2023
США. МЛС 2023 США. МЛС 2023 США. МЛС 2023
США. МЛС 2023 США. МЛС 2023
|3 тур
|5 марта, воскресенье
|06:30
|Сан-Хосе
|Ванкувер Уайткепс
|9 тур
|9 апреля, воскресенье
|02:30
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Сан-Хосе
|12 тур
|16 апреля, воскресенье
|05:30
|Сан-Хосе
|Канзаc Сити
|13 тур
|23 апреля, воскресенье
|04:30
|Реал Солт-Лейк
|Сан-Хосе
|15 тур
|7 мая, воскресенье
|02:30
|Сан-Хосе
|Лос-Анджелес
|17 тур
|15 мая, понедельник
|04:30
|Лос-Анджелес Гэлакси
|Сан-Хосе
|20 тур
|21 мая, воскресенье
|05:30
|Лос-Анджелес
|Сан-Хосе
|25 тур
|11 июня, воскресенье
|05:30
|Сан-Хосе
|Филадельфия Юнион
|30 тур
|2 июля, воскресенье
|05:30
|Сан-Хосе
|Лос-Анджелес Гэлакси
|32 тур
|9 июля, воскресенье
|05:30
|Лос-Анджелес
|Сан-Хосе
|36 тур
|21 августа, понедельник
|05:30
|Ванкувер Уайткепс
|Сан-Хосе
|37 тур
|27 августа, воскресенье
|03:30
|Канзаc Сити
|Сан-Хосе
|38 тур
|31 августа, четверг
|05:30
|Сан-Хосе
|Лос-Анджелес Гэлакси
|40 тур
|3 сентября, воскресенье
|05:30
|Сан-Хосе
|Миннесота Юнайтед
|40 тур
|10 сентября, воскресенье
|02:30
|Ди Си Юнайтед
|Сан-Хосе
|41 тур
|17 сентября, воскресенье
|05:30
|Сан-Хосе
|Реал Солт-Лейк
|45 тур
|1 октября, воскресенье
|03:30
|Миннесота Юнайтед
|Сан-Хосе