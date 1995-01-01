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    Сан-Хосе - расписание

    Город Сан-Хосе
    Дивизион США-Major League Soccer
    Сайт www.sjearthquakes.com
    Стадион Авайя Стэдиум
    Тренер Матиас Алмейда
    США. МЛС 2023
    3 тур
    		5 марта, воскресенье 06:30 Сан-Хосе Ванкувер Уайткепс
    США. МЛС 2023
    5 тур
    		12 марта, воскресенье 06:30 Сан-Хосе Колорадо
    США. МЛС 2023
    6 тур
    		19 марта, воскресенье 03:30 Сент-Луис Сан-Хосе
    США. МЛС 2023
    7 тур
    		26 марта, воскресенье 06:30 Сан-Хосе Торонто
    США. МЛС 2023
    9 тур
    		2 апреля, воскресенье 05:30 Сан-Хосе Хьюстон
    США. МЛС 2023
    9 тур
    		9 апреля, воскресенье 02:30 Нью-Йорк Ред Буллз Сан-Хосе
    США. МЛС 2023
    12 тур
    		16 апреля, воскресенье 05:30 Сан-Хосе Канзаc Сити
    США. МЛС 2023
    13 тур
    		23 апреля, воскресенье 04:30 Реал Солт-Лейк Сан-Хосе
    США. МЛС 2023
    14 тур
    		30 апреля, воскресенье 03:30 Остин Сан-Хосе
    США. МЛС 2023
    15 тур
    		7 мая, воскресенье 02:30 Сан-Хосе Лос-Анджелес
    США. МЛС 2023
    17 тур
    		15 мая, понедельник 04:30 Лос-Анджелес Гэлакси Сан-Хосе
    США. МЛС 2023
    20 тур
    		21 мая, воскресенье 05:30 Лос-Анджелес Сан-Хосе
    США. МЛС 2023
    21 тур
    		28 мая, воскресенье 05:30 Сан-Хосе Даллас
    США. МЛС 2023
    23 тур
    		1 июня, четверг 05:30 Сиэтл Сан-Хосе
    США. МЛС 2023
    24 тур
    		4 июня, воскресенье 04:30 Колорадо Сан-Хосе
    США. МЛС 2023
    25 тур
    		11 июня, воскресенье 05:30 Сан-Хосе Филадельфия Юнион
    США. МЛС 2023
    26 тур
    		18 июня, воскресенье 05:30 Сан-Хосе Портленд
    США. МЛС 2023
    27 тур
    		22 июня, четверг 03:30 Хьюстон Сан-Хосе
    США. МЛС 2023
    29 тур
    		25 июня, воскресенье 05:30 Сан-Хосе Сент-Луис
    США. МЛС 2023
    30 тур
    		2 июля, воскресенье 05:30 Сан-Хосе Лос-Анджелес Гэлакси
    США. МЛС 2023
    32 тур
    		9 июля, воскресенье 05:30 Лос-Анджелес Сан-Хосе
    США. МЛС 2023
    33 тур
    		13 июля, четверг 05:30 Сан-Хосе Сиэтл
    США. МЛС 2023
    36 тур
    		21 августа, понедельник 05:30 Ванкувер Уайткепс Сан-Хосе
    США. МЛС 2023
    37 тур
    		27 августа, воскресенье 03:30 Канзаc Сити Сан-Хосе
    США. МЛС 2023
    38 тур
    		31 августа, четверг 05:30 Сан-Хосе Лос-Анджелес Гэлакси
    США. МЛС 2023
    40 тур
    		3 сентября, воскресенье 05:30 Сан-Хосе Миннесота Юнайтед
    США. МЛС 2023
    40 тур
    		10 сентября, воскресенье 02:30 Ди Си Юнайтед Сан-Хосе
    США. МЛС 2023
    41 тур
    		17 сентября, воскресенье 05:30 Сан-Хосе Реал Солт-Лейк
    США. МЛС 2023
    43 тур
    		21 сентября, четверг 05:30 Портленд Сан-Хосе
    США. МЛС 2023
    44 тур
    		24 сентября, воскресенье 05:30 Сан-Хосе Нэшвилл
    США. МЛС 2023
    45 тур
    		1 октября, воскресенье 03:30 Миннесота Юнайтед Сан-Хосе
    США. МЛС 2023
    48 тур
    		8 октября, воскресенье 03:30 Даллас Сан-Хосе
    США. МЛС 2023
    49 тур
    		22 октября, воскресенье 04:00 Сан-Хосе Остин
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