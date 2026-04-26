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Расписание матчей
МЛС 2026
Сент-Луис - Сан-Хосе
Сент-Луис - Сан-Хосе: обзор матча 26 апреля 2026
Сент-Луис
26.04.2026, воскресенье, 03:30
США. МЛС, 10 тур
2 : 3
Ответный матч – 16.08.2026
Завершен
Сан-Хосе
51'
С. Кордова
54'
М. Хартель
8'
П. Джадд
69'
Т. Вернер (П)
83'
Т. Вернер
Матч
Текстовая трансляция
Составы
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Сент-Луис - Сан-Хосе
Завершен
Желтая карточка
Данте Полвара
90'
+5
90'
+8'
Замена
Эдуард Левен
️️️️➡️️
Даниэль Эдельман
85'
Замена
️️️️➡️️
Томас Тотланд
85'
Желтая карточка
C. Durkin
84'
84'
Желтая карточка
Джамар Рикеттс
83'
ГОЛ! 2:3!
Тимо Вернер
Пас отдал
Уссени Буда
Замена
Седрик Тойхерт
️️️️➡️️
Саймон Бечер
81'
75'
Желтая карточка
Даниэл
Замена
Brendan McSorley
️️️️➡️️
Серхио Кордова
75'
70'
Замена
Джамар Рикеттс
️️️️➡️️
Max Floriani
69'
ГОЛ с пенальти! 2:2!
Тимо Вернер
61'
Замена
Уссени Буда
️️️️➡️️
Nick Fernandez
59'
Желтая карточка
Престон Джадд
ГОЛ! 2:1!
Марсель Хартель
Пас отдал
Саймон Бечер
54'
ГОЛ! 1:1!
Серхио Кордова
51'
46'
Замена
Нико Цакирис
️️️️➡️️
Джек Скахан
46'
Замена
Роналду Виейра
️️️️➡️️
Jonathan Gonzalez
45'
+4'
24'
Замена
Даниэл
️️️️➡️️
Earl Edwards Jr.
23'
Травма
Earl Edwards Jr.
8'
ГОЛ! 0:1!
Престон Джадд
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Сент-Луис
1
Роман Бюрки
(К)
ВР
5
Лукас Макнотон
ЦЗ
32
Тимо Баумгартль
ЦЗ
14
Томас Тотланд
ПЗ
21
Данте Полвара
ОП
24
Даниэль Эдельман
ОП
17
Марсель Хартель
АП
6
Конрад Валлем
ПВ
8
C. Durkin
ЦФ
11
Саймон Бечер
ЦФ
16
Серхио Кордова
ЦФ
Главный тренер
Брэдли Карнелл
Сан-Хосе
36
Earl Edwards Jr.
ВР
4
Dave Romney
ЦЗ
25
Max Floriani
ЦЗ
5
Daniel Munie
ЦЗ
17
Jack Jasinski
ЦЗ
20
Nick Fernandez
ЦП
16
Джек Скахан
ЦП
40
Jonathan Gonzalez
ЦП
6
Иан Харкс
ЦП
19
Престон Джадд
ЦФ
11
Тимо Вернер
(К)
ЦФ
Главный тренер
Лучи Гонсалес
Сент-Луис
39
Benjamin Lundt
ВР
4
Mamadou Fall
ЦЗ
27
Fallou Fall
ЦЗ
10
Эдуард Левен
ЦП
28
Miguel Perez
ЦП
59
Mykhi Joyner
ЦП
80
Brendan McSorley
ЦФ
36
Седрик Тойхерт
ЦФ
20
Rafael Santos
ЦФ
Сан-Хосе
42
Даниэл
ВР
2
Джамар Рикеттс
ЛЗ
18
Reid Roberts
ЦЗ
3
Поль Мари
ПЗ
34
Beau Lerouox
ЦП
21
Noel Buck
ЦП
10
Нико Цакирис
ЦП
14
Роналду Виейра
ЦП
7
Уссени Буда
ЦФ
3-2-2-3
1
Бюрки
5
Макнотон
32
Баумгартль
14
Тотланд
21
Полвара
24
Эдельман
17
Хартель
6
Валлем
16
Кордова
11
Бечер
8
4-4-2
36
25
5
17
4
16
Скахан
40
6
Харкс
20
11
Вернер
19
Джадд
24
Эдельман
10
Левен
10
Левен
24
Эдельман
16
Кордова
80
80
16
Кордова
11
Бечер
36
Тойхерт
36
Тойхерт
11
Бечер
36
42
Даниэл
42
Даниэл
36
25
2
Рикеттс
2
Рикеттс
25
16
Скахан
10
Цакирис
10
Цакирис
16
Скахан
40
14
Виейра
14
Виейра
40
20
7
Буда
7
Буда
20
Остались в запасе
Сент-Луис
Сан-Хосе
39
Benjamin Lundt
ВР
4
Mamadou Fall
ЦЗ
27
Fallou Fall
ЦЗ
28
Miguel Perez
ЦП
59
Mykhi Joyner
ЦП
20
Rafael Santos
ЦФ
Главный тренер
Брэдли Карнелл
18
Reid Roberts
ЦЗ
3
Поль Мари
ПЗ
34
Beau Lerouox
ЦП
21
Noel Buck
ЦП
Главный тренер
Лучи Гонсалес
Остались в запасе
39
Benjamin Lundt
ВР
4
Mamadou Fall
ЦЗ
27
Fallou Fall
ЦЗ
28
Miguel Perez
ЦП
59
Mykhi Joyner
ЦП
20
Rafael Santos
ЦФ
Остались в запасе
18
Reid Roberts
ЦЗ
3
Поль Мари
ПЗ
34
Beau Lerouox
ЦП
21
Noel Buck
ЦП
Главный тренер
Брэдли Карнелл
Главный тренер
Лучи Гонсалес
Сент-Луис
Точно не сыграют
Celio Martins
ЦП
Жазиель Ороско
ПЗ
Sangbin Jeong
ЦФ
Сан-Хосе
Точно не сыграют
ДеХуан Джонс
ЛАЗ
Витор Коста
ЛЗ
Статистика матча Сент-Луис - Сан-Хосе
2
3
Всего ударов по воротам
21
9
Удары в створ
5
3
Владение мячом %
57
43
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Угловые удары
11
3
Нарушения
11
12
Офсайды
1
0
Количество передач
439
344
Сейвы
0
3
Точность передач %
85
76
Удары мимо ворот
12
2
Блокированные удары
4
4
Удары из пределов штрафной
18
7
Удары из-за пределов штрафной
3
2
xG (ожидаемые голы)
2.33
1.5
xGP (предотвращенные голы)
0.83
0.83
Информация о матче
Главный судья:
Дрю Фишер
Стадион:
Энерджайзер Парк
Посещаемость:
22423
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