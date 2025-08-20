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Вторая Лига Б группа 3
Команды
Рязань
Новости
€ 350 тыс
Рязань - новости команды
Рязань
Вторая Лига Б группа 3
Стадион:
Спартак
Сайт:
http://фкрязань.рф/
Тренер:
Юрий Кулешов
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Видео
Спартаковец Мохаммади в третий раз за месяц ассистировал после сальто с аута
8 сентября
6
Трансляция
«Рязань» – «Спартак Кострома»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 8 сентября 2026
8 сентября
«Рязань» – «Спартак Кострома»: кто победит в матче 4-го раунда Пути регионов Кубка России 2026/2027
7 сентября
Фото
Лучшим игрокам матчей Кубка России вручили грибы с глазами, соленые огурцы и три литра кваса
25 августа
2
Кубок России. «Амкар» забил 4 гола, но вылетел и другие результаты
25 августа
3
Трансляция
«Рязань» – «Спартак Тамбов»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 августа 2026
25 августа
Трансляция
«Квант» – «Рязань»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 11 августа 2026
11 августа
«Сатурн» – «Рязань»: прогноз и ставки на матч 30 мая 2026 с коэффициентом 3
29 мая
Видео
Белгородский игрок забил в Кубке России в стиле ван Перси
2025.08.20 12:47
2
«Салют» – «Рязань»: прогноз и ставки на матч 19 августа с коэффициентом 1.85
2025.08.18 09:00
Прогноз на точный счeт матча «Рязань» – «Ротор-2»: Вторая лига Б, 31 мая 2025
2025.05.30 16:16
Прогноз на точный счeт матча «Зенит Пенза» – «Рязань»: Вторая лига Б, 24 мая 2025
2025.05.23 12:07
Прогноз на точный счeт матча «Рязань» – «Салют»: Вторая лига Б, 18 мая 2025
2025.05.17 13:07
Прогноз на точный счет матча «Знамя Труда» – «Рязань»: Вторая лига Б, 10 мая 2025
2025.05.09 11:53
«Салют» – «Рязань»: прогноз на матч 23-го тура Второй лиги Б – 15 сентября
2024.09.14 16:19
Основатель «Сахалинца» Литвин ударил судью после матча с «Рязанью»
2022.07.31 17:54
5
«Металлург» победил «Рязань» с 12 игроками в заявке
2022.07.17 00:30
1
Фото
Товарищеский матч. «Спартак» победил «Рязань», игра проходила в закрытом режиме
2021.02.14 17:37
5
Видео
ПФЛ. Гол Павлюченко не помог «Знамени» набрать очки в матче с «Рязанью»
2020.08.30 00:56
2
Сентюрин покинул «Рязань». Им интересуется ЦСКА
2020.06.04 08:18
15
ЦСКА интересуется игроком «Рязани» Сентюриным
2020.05.27 15:25
6
Депутат ЛДПР попросил перевести Кокорина и Мамаева под домашний арест в «Рязань»
2019.02.25 15:59
19
Видео
Появилась видеозапись нападения экс-футболистов «Рязани» на женщину
2018.12.22 01:10
6
Экс-игроки «Рязани» избили и ограбили 41-летнюю женщину
2018.12.21 19:09
8
Товарищеский матч. ЦСКА разгромил «Рязань», Чалов оформил дубль
2018.03.25 15:37
7
Главные новости
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Аленичев официально вернулся к работе тренером впервые за 7 лет
13:54
4
Генич поспорил с Аршавиным о статусе топ-клуба у «Спартака»
13:07
8
Казахстан впервые примет финал еврокубка
12:53
9
Названы стадионы, которые примут финалы Лиги чемпионов в 2028 и 2029 годах
12:44
Объявлены назначения судей на матчи 9-го тура РПЛ
12:28
11
Дзюба может сменить вид спорта
12:14
2
Акинфеев сказал, убил ли он целую эпоху вратарей в ЦСКА
11:39
4
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