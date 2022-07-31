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- 17 июля 2022
- 00:30 «Металлург» победил «Рязань» с 12 игроками в заявке 1
- 14 февраля 2021
- 17:37 Фото Товарищеский матч. «Спартак» победил «Рязань», игра проходила в закрытом режиме 6
- 30 августа 2020
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- 4 июня 2020
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- 15:25 ЦСКА интересуется игроком «Рязани» Сентюриным 6
- 25 февраля 2019
- 15:59 Депутат ЛДПР попросил перевести Кокорина и Мамаева под домашний арест в «Рязань» 19
- 22 декабря 2018
- 01:10 Видео Появилась видеозапись нападения экс-футболистов «Рязани» на женщину 6
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- 19:09 Экс-игроки «Рязани» избили и ограбили 41-летнюю женщину 8
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- 15:37 Товарищеский матч. ЦСКА разгромил «Рязань», Чалов оформил дубль 7
- 12 сентября 2015
- 21:35 УПЛ. «Днепр» расправился с запорожским «Металлургом»