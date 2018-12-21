Экс-игроки «Рязани» избили и ограбили 41-летнюю женщину

В Рязани произошло ограбление с участием двух бывших футболистов местного одноименного футбольного клуба, выступающего в зоне «Центр» ПФЛ. На площади два игрока избили 41-летнюю женщину-предпринимателя и отобрали у нее 36 тысяч рублей, пишет 62info.

Подозреваемыми по делу проходят 21-летний Дмитрий Митин и 18-летний Артем Надеев, которых сейчас в системе «Рязани» уже нет, сообщил генеральный директор клуба Вадим Бращин. Один фигурант находится в СИЗО, другой – под домашним арестом.