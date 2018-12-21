Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест для гиков: что вы знаете о групповом этапе Лиги чемпионов
    Тест для гиков: что вы знаете о групповом этапе Лиги чемпионов
    2 Тест: как хорошо вы знаете молодежку Германии?
    Тест: как хорошо вы знаете молодежку Германии?
    3 Тест: угадай футболиста по прическе
    Тест: угадай футболиста по прическе

    Экс-игроки «Рязани» избили и ограбили 41-летнюю женщину

    В Рязани произошло ограбление с участием двух бывших футболистов местного одноименного футбольного клуба, выступающего в зоне «Центр» ПФЛ. На площади два игрока избили 41-летнюю женщину-предпринимателя и отобрали у нее 36 тысяч рублей, пишет 62info.

    Подозреваемыми по делу проходят 21-летний Дмитрий Митин и 18-летний Артем Надеев, которых сейчас в системе «Рязани» уже нет, сообщил генеральный директор клуба Вадим Бращин. Один фигурант находится в СИЗО, другой – под домашним арестом.

    • ФК «Рязань» основан в 2010 году.
    • Выше ПФЛ команда не поднималась.
    • В турнирной таблице зоны «Центр» рязанцы сейчас идут восьмыми из 14-и команд.

    Источник: 62info

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    21.12.2018 19:09
    Комментарии7
    ...
    • ...
      Рейтинг: +820

      Харченко 5 часов назад

      Жесть.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +569

      Нас Много 5 часов назад

      Надо же! За грабёж одному только домашний арест. А Кокорин с Мамаевым сидят. Где справедливость?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3119

      vladik12 7 часов назад

      А че вы хотели? Это Рязань.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +176

      Himik007 > vladik12 6 часов назад

      А чем тебе Рязань не угодила? Ты сам откуда?

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +529

      edw7777 > vladik12 6 часов назад

      При чем тут Рязань? Думай, что пишешь.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +40318

      Рубик Докоян > vladik12 6 часов назад

      Молодые ушлёпки, но уже бывшие футболисты... Отдайте их на 2 месяца в Рязанское ВВКДУ там из них дурь выбьют на всю оставшуюся жизнь...

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3119

      vladik12 > Himik007 6 часов назад

      Из Анкориджа.

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    104986
    #2
    Zenit-84
    76229
    #3
    Андрей Ермошин
    67369
    #4
    Chernyi Lis
    66599
    #5
    DeMoN-FCMU
    62936
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru