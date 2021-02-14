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    Товарищеский матч. «Спартак» победил «Рязань», игра проходила в закрытом режиме

    «Спартак» в товарищеском матче победил «Рязань» – 2:0. Встреча проходила на базе московского клуба в Тарасовке в закрытом режиме.

    Голы забили форварды Эсекьэль Понсе и Джордан Ларссон.

    Товарищеский матч

    Спартак (Москва) – Рязань – 2:0 (1:0)

    Голы: 1:0 – Понсе, 42; 2:0 – Ларссон, 55.

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    Источник: Твиттер «Спартака»

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    Сегодня, 17:37
    Комментарии6
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      Рейтинг: +166

      Я Памятник Себе 8 минут назад

      Достойный, одинаковый по классу соперник.

      1
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      Рейтинг: +8667

      Литейный4 13 минут назад

      Стыдоба от этого мазутного проекта так и тащится. Гыгыгы

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +13348

      alarm 35 минут назад

      вот это позор! третий состав рязани обыграли, теперь визжат!

      3
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      Рейтинг: +4956

      playsh 49 минут назад

      Физрук с гор обязательно поправит - "не товарищеский,а контрольный матч."
      Он как та собака - различие знает,но объяснить не может.

      2
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      Рейтинг: +11329

      JTherry 1 час назад

      игра прошла в "закрытом режиме", но все телеграм-каналы знают стартовый состав Спартака) поздравляю с победой!

      2
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      Рейтинг: +20476

      Боцман59rus > JTherry 50 минут назад

      Все ради заголовка.
      Но если оборона Спартака будет в таком режиме действовать, я не против, но предпосылок к этому нет, а джикия деградирует, да ещё и звезду словил, замечу после общения со стасом

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