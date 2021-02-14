Товарищеский матч. «Спартак» победил «Рязань», игра проходила в закрытом режиме

Достойный, одинаковый по классу соперник.
«Спартак» в товарищеском матче победил «Рязань» – 2:0. Встреча проходила на базе московского клуба в Тарасовке в закрытом режиме.
Голы забили форварды Эсекьэль Понсе и Джордан Ларссон.
Товарищеский матч
Спартак (Москва) – Рязань – 2:0 (1:0)
Голы: 1:0 – Понсе, 42; 2:0 – Ларссон, 55.
Обыграли «Рязань» в товарищеском матче за закрытыми дверямиПродолжаем подготовку к кубковому матчу с «Динамо» #КрасноБелыеСборы pic.twitter.com/5Q2yNatw0x— ФК «Спартак-Москва» (@fcsm_official) February 14, 2021