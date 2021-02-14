Товарищеский матч. «Спартак» победил «Рязань», игра проходила в закрытом режиме

«Спартак» в товарищеском матче победил «Рязань» – 2:0. Встреча проходила на базе московского клуба в Тарасовке в закрытом режиме.

Голы забили форварды Эсекьэль Понсе и Джордан Ларссон.

Товарищеский матч

Спартак (Москва) – Рязань – 2:0 (1:0)

Голы: 1:0 – Понсе, 42; 2:0 – Ларссон, 55.