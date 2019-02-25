Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Депутат ЛДПР попросил перевести Кокорина и Мамаева под домашний арест в «Рязань»

    Депутат партии ЛДПР Александр Шерин выступил с инициативой перевести нападающего «Зенита» Александра Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева из СИЗО под домашний арест. С соответствующей просьбой он уже обратился к генеральному прокурору РФ Юрию Чайке.

    «Прошу вас ходатайствовать об изменении избранной судом меры пресечения в отношении подсудимых Кокорина и Мамаева на домашний арест с учетом проживания на законных основаниях на территории спортивно-подготовительной базы футбольного клуба «Рязань» (ПФЛ, зона Центр) с возложением запретов и осуществлением за ними постоянного непрерывного контроля, который будет являться гарантией как явки подсудимых в суд, так и иных аспектов их законопослушности.

    Этот род занятий, очевидно, поможет тверже встать на путь исправления. Кроме того, данные условия позволят поддерживать спортивную форму, физическое и моральное состояние подсудимых и окажут благотворное влияние на развитие спорта, популяризации и пропаганды футбола на всей территории Рязанской области», – говорится в обращении Шерина.

    В октябре Александр Кокорин, его младший брат Кирилл, Мамаев и Александр Протасовицкий были арестованы на два месяца за участие в нескольких драках в центре Москвы. 5 декабря суд продлил их содержание в «Бутырке» до 8 февраля. 6 февраля всех четверых оставили под арестом еще на два месяца.

    Источник: «Р-Спорт»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    25.02.2019 15:59
    Рекомендуем
    Комментарии18
    ...
    • ...
      Рейтинг: -18

      noviudyashumov 25 февраля 2019, 22:49

      Мне нeдaвнo на форуме посоветовали попробовать новый инновационный способ подкачать тeлo с пoмощью спeциальногo поясa, я peшил попpобoвать и ужe чepез нeделю увидел рeзультат, а чeрез двe убpал пивной живoт и пpoявился прecc, подкaчaл pуки и cпину. Тeпеpь и жeна захотeла пoпpобoвать, вeдь нe нужнo cидеть на диeтах и ходить в cпоpт зал и цeнa вoпpоca копeeчнaя;) Попробуйте! не пожалеете!вот--- http://7.ly/sportblog

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6646

      Владислав Vlad 25 февраля 2019, 21:29

      Так вроде бы уже Кадыров звал их в Ахмат в прошлом году.))))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100740

      zigbert 25 февраля 2019, 20:24

      Это предложение понравится обоим нашим героям.

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +67330

      portero 25 февраля 2019, 19:26

      депутаты от ЛДПР просто так ничего не произносят, наверное заинтересовали

      11
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +399

      guron88 25 февраля 2019, 18:16

      А кто он такой, этот депутат ЛДПР? Туз, что-ли? Или судья? И вообще, вся эта партия?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7392

      Старикан 25 февраля 2019, 18:11

      Хорошо излагает, зараза!

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +67330

      portero > Старикан 25 февраля 2019, 19:29

      это словоблудие

      11
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +7392

      Старикан > portero 25 февраля 2019, 21:31

      Кто бы спорил...))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5256

      Агасфер 25 февраля 2019, 17:40

      На практике надо говорить так :"Я готов пожертвовать своей свободой и думским жалованием прихвостня семейства Жириков!"
      И тогда я уверен,что суд и прокуратура пойдут навстречу этой просьбы. Но сперва стулья...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +223

      _-G-F-_ 25 февраля 2019, 16:34

      Ну это куда логичнее, чем в СИЗО. Коэффициент их полезности хоть будет выше 0% как сейчас.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24996

      bset 25 февраля 2019, 16:34

      А еще лучше кому-нибудь поехать дачу строить. Как интересно наблюдать, как наши депутаты пытаются из уголовного дела извлечь личную выгоду. Это же явное проявление коррупции, а они так смело об этом заявляют. Что особенно забавно, речь только о двоих из четверых задержанных.

      7
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +67330

      portero > bset 25 февраля 2019, 19:30

      у них профиль другой , сломать можно , а строить нет

      11
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24277

      DOCTOR PENALTY 25 февраля 2019, 16:21

      Представляю какое "благотворное влияние" они окажут на Рязань... Всенародно избранным только бы попиариться.

      3
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11