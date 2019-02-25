Депутат ЛДПР попросил перевести Кокорина и Мамаева под домашний арест в «Рязань»

Депутат партии ЛДПР Александр Шерин выступил с инициативой перевести нападающего «Зенита» Александра Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева из СИЗО под домашний арест. С соответствующей просьбой он уже обратился к генеральному прокурору РФ Юрию Чайке.

«Прошу вас ходатайствовать об изменении избранной судом меры пресечения в отношении подсудимых Кокорина и Мамаева на домашний арест с учетом проживания на законных основаниях на территории спортивно-подготовительной базы футбольного клуба «Рязань» (ПФЛ, зона Центр) с возложением запретов и осуществлением за ними постоянного непрерывного контроля, который будет являться гарантией как явки подсудимых в суд, так и иных аспектов их законопослушности.

Этот род занятий, очевидно, поможет тверже встать на путь исправления. Кроме того, данные условия позволят поддерживать спортивную форму, физическое и моральное состояние подсудимых и окажут благотворное влияние на развитие спорта, популяризации и пропаганды футбола на всей территории Рязанской области», – говорится в обращении Шерина.

В октябре Александр Кокорин, его младший брат Кирилл, Мамаев и Александр Протасовицкий были арестованы на два месяца за участие в нескольких драках в центре Москвы. 5 декабря суд продлил их содержание в «Бутырке» до 8 февраля. 6 февраля всех четверых оставили под арестом еще на два месяца.