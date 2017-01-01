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Вторая Лига Б группа 3
Команды
Рязань
Результаты
€ 475 тыс
Рязань - результаты матчей
Рязань
Вторая Лига Б группа 3
Стадион:
Спартак
Сайт:
http://фкрязань.рф/
Тренер:
Юрий Кулешов
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Россия. Кубок. 2026/2027
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3. 2026
Россия. Кубок. 2025/2026
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3. 2025
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Россия. Второй дивизион. Зона Центр. 2012/2013
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Россия. Второй Дивизион. Зона Центр. 2011/2012
Россия. Кубок. 2010/2011
Россия. Второй Дивизион. Зона Центр. 2010
Россия. Кубок. 2009/2010
Чемпионат России. Второй Дивизион. Зона Центр. 2009
31.10 | 13:00
Рязань
3 : 3
Строгино
25.10 | 07:00
СКА-Хабаровск-2
3 : 1
Рязань
17.10 | 17:00
Рязань
1 : 0
Шумбрат
10.10 | 18:00
Спартак Т
0 : 0
Рязань
04.10 | 17:00
Рязань
4 : 0
Авангард
30.09 | 19:00
Рязань
2 : 0
Зенит
26.09 | 14:00
Волна
0 : 2
Рязань
17.09 | 19:00
Рязань
2 : 2
Сатурн
11.09 | 19:00
Рязань
2 : 0
Ротор-2
05.09 | 15:00
Квант
1 : 3
Рязань
28.08 | 19:00
Рязань
1 : 0
Салют
22.08 | 18:00
Орел
0 : 2
Рязань
15.08 | 19:00
Рязань
3 : 0
Родина-М
08.08 | 15:00
Металлург Л
0 : 0
Рязань
26.07 | 14:00
Арсенал-2
0 : 5
Рязань
04.07 | 15:00
Рязань
3 : 0
СКА-Хабаровск-2
27.06 | 17:00
Шумбрат
2 : 0
Рязань
20.06 | 15:00
Рязань
1 : 2
Спартак Т
13.06 | 13:00
Авангард
0 : 0
Рязань
06.06 | 15:00
Рязань
0 : 1
Волна
30.05 | 14:00
Сатурн
0 : 0
Рязань
23.05 | 17:00
Ротор-2
0 : 3
Рязань
16.05 | 19:00
Рязань
1 : 1
Квант
08.05 | 15:00
Салют
0 : 2
Рязань
01.05 | 16:00
Рязань
1 : 1
Орел
25.04 | 17:00
Родина-М
2 : 2
Рязань
18.04 | 16:00
Рязань
2 : 1
Металлург Л
11.04 | 14:00
Зенит
0 : 2
Рязань
03.04 | 18:30
Рязань
0 : 0
Арсенал-2
28.03 | 13:00
Строгино
1 : 4
Рязань
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