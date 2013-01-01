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    Рязань - результаты

    Город Рязань
    Дивизион Россия-2-я лига ФНЛ - группа 3
    Сайт http://фкрязань.рф/
    Стадион Спартак
    Тренер Дмитрий Сережкин
    Турниры:
    Россия. Вторая лига. Группа 3 (2022/2023), группа 1
    22 тур
    		13 ноября, воскресенье 14:00 Рязань 2:0 Металлург Л
    21 тур
    		9 ноября, среда 16:00 Рязань 0:0 Спартак Т
    20 тур
    		5 ноября, суббота 13:00 Строгино 1:0 Рязань
    19 тур
    		30 октября, воскресенье 16:00 Рязань 1:1 Квант
    18 тур
    		24 октября, понедельник 18:00 Авангард 3:0 Рязань
    17 тур
    		19 октября, среда 14:00 Арсенал-2 1:0 Рязань
    16 тур
    		15 октября, суббота 17:00 Рязань 0:0 Пересвет
    15 тур
    		8 октября, суббота 14:00 Родина-2 3:0 Рязань
    14 тур
    		2 октября, воскресенье 16:00 Рязань 2:0 Динамо Бр
    13 тур
    		26 сентября, понедельник 14:00 Сахалинец 1:1 Рязань
    12 тур
    		22 сентября, четверг 18:00 Рязань 3:2 Сахалин
    11 тур
    		18 сентября, воскресенье 16:00 Спартак Т 2:2 Рязань
    10 тур
    		10 сентября, суббота 18:00 Рязань 2:1 Строгино
    9 тур
    		4 сентября, воскресенье 16:00 Квант 1:0 Рязань
    8 тур
    		27 августа, суббота 18:30 Рязань 1:1 Авангард
    7 тур
    		20 августа, суббота 15:00 Рязань 0:1 Арсенал-2
    6 тур
    		15 августа, понедельник 17:00 Пересвет 0:1 Рязань
    5 тур
    		10 августа, среда 18:30 Рязань 0:0 Родина-2
    4 тур
    		6 августа, суббота 17:00 Динамо Бр 0:0 Рязань
    3 тур
    		30 июля, суббота 18:30 Рязань 2:1 Сахалинец
    2 тур
    		24 июля, воскресенье 06:00 Сахалин 0:3 Рязань
    1 тур
    		16 июля, суббота 17:00 Металлург Л 2:1 Рязань
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