Турниры:
Россия. Вторая лига. Группа 3 (2022/2023), группа 1
|22 тур
|13 ноября, воскресенье
|14:00
|Рязань
|2:0
|Металлург Л
|21 тур
|9 ноября, среда
|16:00
|Рязань
|0:0
|Спартак Т
|20 тур
|5 ноября, суббота
|13:00
|Строгино
|1:0
|Рязань
|19 тур
|30 октября, воскресенье
|16:00
|Рязань
|1:1
|Квант
|18 тур
|24 октября, понедельник
|18:00
|Авангард
|3:0
|Рязань
|17 тур
|19 октября, среда
|14:00
|Арсенал-2
|1:0
|Рязань
|16 тур
|15 октября, суббота
|17:00
|Рязань
|0:0
|Пересвет
|15 тур
|8 октября, суббота
|14:00
|Родина-2
|3:0
|Рязань
|14 тур
|2 октября, воскресенье
|16:00
|Рязань
|2:0
|Динамо Бр
|13 тур
|26 сентября, понедельник
|14:00
|Сахалинец
|1:1
|Рязань
|12 тур
|22 сентября, четверг
|18:00
|Рязань
|3:2
|Сахалин
|11 тур
|18 сентября, воскресенье
|16:00
|Спартак Т
|2:2
|Рязань
|10 тур
|10 сентября, суббота
|18:00
|Рязань
|2:1
|Строгино
|9 тур
|4 сентября, воскресенье
|16:00
|Квант
|1:0
|Рязань
|8 тур
|27 августа, суббота
|18:30
|Рязань
|1:1
|Авангард
|7 тур
|20 августа, суббота
|15:00
|Рязань
|0:1
|Арсенал-2
|6 тур
|15 августа, понедельник
|17:00
|Пересвет
|0:1
|Рязань
|5 тур
|10 августа, среда
|18:30
|Рязань
|0:0
|Родина-2
|4 тур
|6 августа, суббота
|17:00
|Динамо Бр
|0:0
|Рязань
|3 тур
|30 июля, суббота
|18:30
|Рязань
|2:1
|Сахалинец
|2 тур
|24 июля, воскресенье
|06:00
|Сахалин
|0:3
|Рязань
|1 тур
|16 июля, суббота
|17:00
|Металлург Л
|2:1
|Рязань