Общая
Домашняя
Гостевая
Команда
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
31
22
5
4
58
21
37
71
30
22
5
3
52
15
37
71
30
19
4
7
64
27
37
61
30
16
10
4
52
20
32
58
30
16
6
8
54
32
22
54
30
15
6
9
55
44
11
51
30
14
5
11
53
45
8
47
30
13
7
10
48
39
9
46
30
8
10
12
33
46
-13
34
30
9
7
14
31
46
-15
34
30
9
5
16
38
54
-16
32
31
9
4
18
43
59
-16
31
30
7
6
17
27
58
-31
27
30
6
5
19
20
42
-22
23
30
3
11
16
22
52
-30
20
30
2
6
22
30
80
-50
12
Команда
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
15
11
2
2
23
6
17
35
15
10
3
2
29
15
14
33
15
10
2
3
26
11
15
32
15
10
2
3
36
14
22
32
15
8
5
2
26
11
15
29
15
9
2
4
26
19
7
29
15
6
3
6
28
22
6
21
15
5
5
5
21
20
1
20
16
6
2
8
22
24
-2
20
15
5
3
7
16
19
-3
18
15
5
3
7
24
23
1
18
15
4
5
6
11
21
-10
17
15
4
2
9
20
32
-12
14
15
2
6
7
13
27
-14
12
15
2
2
11
9
23
-14
8
15
1
4
10
20
43
-23
7
Команда
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
16
12
2
2
29
6
23
38
15
11
3
1
29
9
20
36
15
8
5
2
26
9
17
29
15
9
2
4
28
13
15
29
15
8
4
3
24
16
8
28
15
8
2
5
25
23
2
26
15
6
4
5
28
21
7
22
15
6
4
5
29
25
4
22
15
5
3
7
18
22
-4
18
15
5
2
8
20
25
-5
17
15
4
3
8
11
19
-8
15
15
3
5
7
12
26
-14
14
15
3
2
10
21
35
-14
11
15
2
3
10
11
39
-28
9
15
1
5
9
9
25
-16
8
15
1
2
12
10
37
-27
5
И – игры, В – выигрыши, Н – ничьи, П – поражения, ЗМ – забитые мячи, ПМ – пропущенные мячи, РМ – разница мячей, О – очки в турнире