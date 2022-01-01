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Вторая Лига Б группа 3
Команды
Рязань
Состав
€ 475 тыс
Рязань - состав команды
Рязань
Вторая Лига Б группа 3
Стадион:
Спартак
Сайт:
http://фкрязань.рф/
Тренер:
Юрий Кулешов
Состав
Статистика
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Трансферы
Результаты
Расписание
Таблица
№
Игрок
Поз
Воз
Стоимость
45
Сангаре Дэвид
Вра
26
€ 0.025 млн
13
Жужнев Николай
Вра
23
-
45
Сангаре Девид
Вра
-
77
Насыров Исламжан
Защ
28
€ 0.175 млн
4
Перфилов Денис
Защ
25
-
82
Цесь Святослав
Защ
26
-
44
Шишков Роман
Защ
24
-
7
Хабибов Ансор
Пол
23
€ 0.15 млн
77
Юртаев Арсений
Пол
21
-
11
Котов Артем
Пол
20
-
95
Ли-Са Дмитрий
Пол
22
-
87
Евгеньев Евгений
Пол
28
-
88
Сатаров Никита
Пол
22
-
8
Боровицкий Артем
Пол
23
-
19
Авдеев Даниил
Пол
20
-
76
Прокуроров Арсений
Пол
24
-
18
Vasilchenko Veniamin
Пол
-
0
Герасев Дмитрий
Пол
-
9
Мартынюк Ярослав
Пол
37
-
25
Хохлов Дмитрий
Пол
50
-
10
Обрывков Степан
Нап
22
€ 0.125 млн
11
Погребнев Никита
Нап
22
-
17
Барков Александр
Нап
30
-
15
Петрухин Роман
Нап
23
-
17
Avdyukhin Stepan
Нап
-
Всего игроков: 25, из них вратарей: 3, защитников: 4, полузащитников: 13, нападающих: 5
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