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11.07.2019 17:26Президент УАФ Андрей Павелко на своей странице в Facebook поделился новостями по мотивам заседание Исполкома УАФ. – Замечательная новость для всей футбольной Украины! Исполком УАФ принял решение об увеличении количества клубов-участников УПЛ.
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07.05.2019 08:33«Динамо» едва избежало поражения в матче с «Александрией» благодаря голу 20-летнего игрока. Александр Хацкевич давал интервью после матча Динамо – Александрия и рассказывал журналистам что его команда будет биться до конца чемпионата.
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