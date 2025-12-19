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Нидерланды. Эредивизие
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НЕК
Новости
€ 37 млн
НЕК - новости команды
Неймеген
Нидерланды. Эредивизие
Стадион:
Де Гофферт
Сайт:
http://www.nec-nijmegen.nl/
Тренер:
Рогир Мейер
Состав
Статистика
Новости
Трансферы
Результаты
Расписание
Таблица
«Камбур» – «НЕК»: кто победит в матче 6 тура чемпионата Нидерландов 2026/2027
11 сентября
«НЕК» – «Эксельсиор»: кто победит в матче 3 тура чемпионата Нидерландов 2026/2027
8 сентября
«НЕК» – «Эксельсиор»: кто победит в матче 3-го тура чемпионата Нидерландов 2026/2027
7 сентября
«НЕК» – «Фейеноорд»: кто победит в матче 5-го тура Высшей лиги 2026/2027
4 сентября
«Буде-Глимт» Хайкина вышел в общий этап ЛЧ во второй раз подряд
25 августа
Трансляция
«Буде-Глимт» – «НЕК»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 августа 2026
25 августа
«Буде-Глимт» – «НЕК»: кто победит в матче плей-офф Лиги чемпионов 2026/2027
24 августа
Трансляция
«НЕК» – «Буде-Глимт»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 августа 2026
19 августа
«НЕК» – «Буде-Глимт»: кто победит в матче плей-офф Лиги чемпионов 2026/2027
18 августа
«Виллем II» – «НЕК»: кто победит в матче 2-го тура Эредивизи 2026/2027
14 августа
Определились все пары финального раунда квалификации Лиги чемпионов
12 августа
1
Трансляция
«НЕК» – «Олимпиакос»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 11 августа 2026
11 августа
«НЕК» – «Олимпиакос»: кто победит в матче 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов 2026
10 августа
«Олимпиакос» – «НЕК»: кто победит в матче 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов 2026
3 августа
Топ-20 лучших тренеров сезона в Европе по версии Goal
2 июня
2
Определился победитель Кубка Нидерландов – у клуба первый трофей за 13 лет
20 апреля
2
«НЕК» – «Херенвен»: прогноз и ставки на матч 22 марта 2026 с коэффициентом 1.95
21 марта
«НЕК» – «ПСВ»: прогноз и ставки на матч 3 марта 2026 с коэффициентом 1.45
2 марта
«НЕК» – «Фортуна»: прогноз и ставки на матч 28 февраля 2026 с коэффициентом 1.60
27 февраля
«Аякс» – «НЕК»: прогноз и ставки на матч 21 февраля 2026 с коэффициентом 1.45
20 февраля
«Спарта» – «НЕК»: прогноз и ставки на матч 15 февраля 2026 с коэффициентом 1.50
14 февраля
«НЕК» – «Утрехт»: прогноз и ставки на матч 11 февраля 2026 с коэффициентом 1.72
10 февраля
«АЗ Алкмаар» – НЕК: прогноз и ставки на матч 31 января 2026 с коэффициентом 1.80
30 января
«НЕК» – «Аякс»: прогноз и ставки на матч 20 декабря 2025 с коэффициентом 1.78
2025.12.19 09:54
«Телстар» – «НЕК»: прогноз и ставки на матч 13 декабря 2025 с коэффициентом 1.87
2025.12.12 10:21
«Волендам» – «НЕК»: прогноз и ставки на матч 7 декабря 2025 с коэффициентом 1.78
2025.12.06 11:02
«НЕК» – «Гронинген»: прогноз и ставки на матч 9 ноября 2025 с коэффициентом 1.88
2025.11.08 12:50
«Зволле» – НЕК: прогноз и ставки на матч 25 октября 2027 с коэффициентом 2.07
2025.10.24 13:25
НЕК – «АЗ Алкмаар»: прогноз и ставки на матч 28 сентября 2027 с коэффициентом 18.00
2025.09.28 08:57
Фото
Экс-защитник «Динамо» перешел в чемпионат Нидерландов
2025.09.24 09:59
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