- 8 августа 2022
- 12:47 «Валенсия» продала за 1 миллион вратаря Силлессена
- 26 января 2022
- 23:58 Фото Экс-форвард «Манчестер Сити» Бони подписал контракт с НЕКом из Эредивизие. Он был без клуба с 2020 года 2
- 17 октября 2021
- 21:42 Видео Трибуна с фанатами «Витесса» обвалилась, когда они праздновали победу над НЕКом 7
- 27 июня 2020
- 10:12 Фото «Монако» купил голландца Мусабу за 2,5 миллиона
- 7 мая 2020
- 09:15 Агент Квиды: «Не могу говорить сейчас, есть ли интерес именно от ЦСКА» 5
- 6 мая 2020
- 22:17 ЦСКА заинтересовался защитником НЕКа Квидой. Он выступает во второй по силе голландской лиге 6
- 25 августа 2018
- 17:12 ЦСКА этим летом пытался купить нападающего «Маастрихта» 5
- 2 января 2017
- 20:59 НЕК расторг соглашение с бывшим хавбеком «Спартака» из-за нарушения дисциплины 2
- 1 октября 2016
- 23:50 Эредивизие. ПСВ сыграл вничью с «Херенвеном» и другие результаты
- 25 сентября 2016
- 19:34 Эредивизие. «Фейеноорд» одержал седьмую победу подряд, уничтожив «Роду», и остался лидером чемпионата
- 10 сентября 2016
- 23:44 Эредивизие. ПСВ разгромил НЕК и другие результаты
- 29 августа 2016
- 00:23 Эредивизие. «Аякс» разгромил «Гоу Эхед Иглс», ПСВ в большинстве не сумел обыграть «Гронингем»
- 27 августа 2016
- 07:38 Авонийи покинул «Ливерпуль» и продолжит карьеру в Голландии
- 8 февраля 2016
- 16:15 Кобелев: «Динамо» не будет подписывать ван Эйдена» 2
- 2 февраля 2016
- 16:42 Ван Эйден все еще может перейти в «Динамо» 1
- 15 января 2016
- 18:14 «Динамо» договорилось о трансфере ван Эйдена 5
- 7 января 2016
- 16:05 «Динамо» может подписать защитника клуба НЕК 3