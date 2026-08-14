Матч 2-го тура нидерландской Эредивизи между «Виллем II» и «НЕК» пройдет 15 августа в Тилбурге. Обе команды начали сезон с поражений: хозяева уступили «Гоу Эхед Иглс» (1-4), гости проиграли «Телстару» (1-2). При этом «Виллем II» имеет длительную голевую серию из 16 матчей, а «НЕК» забивает в 29 из 30 последних встреч и обладает преимуществом в личных противостояниях – 15 матчей без поражений в 17 последних очных играх. Однако гости испытывают проблемы на выезде – они не выигрывают в шести последних гостевых матчах Эредивизи. Кто же сумеет взять верх в этом противостоянии – хозяева, которые прервут свою неудачную серию за счет домашнего поля, или гости, которые продолжат доминировать в очных встречах и начнут набирать очки?

Кто победит в матче

В пользу «Виллем II» говорит прежде всего фактор домашнего поля и их впечатляющая голевая серия. Тилбургский клуб забивает в 16 последних матчах подряд, а в среднем за последние пять игр поражает ворота соперников 1,40 раза за матч. Однако защита команды оставляет желать лучшего – в среднем за последние пять игр они пропускают 1,80 гола, а в шести из восьми последних матчей их оборона давала сбой. В стартовом туре «Виллем II» пропустил четыре мяча от «Гоу Эхед Иглс», что показывает уязвимость против атакующих команд. Тем не менее в товарищеских матчах перед сезоном хозяева выглядели достойно, а поддержка трибун может стать дополнительным стимулом.

«НЕК» подходит к матчу с более высоким классом и впечатляющей статистикой в атаке. Команда забивает в 29 из 30 последних матчей, а в среднем за последние пять игр поражает ворота соперников 2,20 раза за матч. В очных встречах с «Виллем II» гости также имеют подавляющее преимущество – они не проигрывают в 15 из 17 последних матчей против этого соперника и забивают в трех последних очных играх. Однако выездная форма «НЕК» вызывает вопросы: команда не выигрывает в шести последних гостевых матчах Эредивизи. В первом туре «НЕК» уступил «Телстару» (1-2), хотя и доминировал по ходу игры. В Лиге чемпионов нидерландцы сыграли вничью с «Олимпиакосом» (0-0) и победили его (2-1), что говорит о высоком уровне готовности.

Сравнивая обе команды, можно отметить, что «НЕК» имеет преимущество в классе и атаке, а также уверенную историю личных встреч. «Виллем II» силен в голевых сериях, но его защита слишком уязвима, чтобы сдержать мощную атаку соперника. Учитывая, что гости редко проигрывают «Виллем II» и много забивают, они являются фаворитами, несмотря на проблемы на выезде.

Форма и история личных встреч

В очных противостояниях «НЕК» имеет подавляющее преимущество – команда не проигрывает в 15 из 17 последних матчей против «Виллем II» и забивает в трех последних встречах. Текущая форма гостей также впечатляет в атаке (2,20 гола за игру), тогда как хозяева много пропускают (1,80 гола за игру). Однако «НЕК» слаб на выезде (шесть матчей без побед), что дает «Виллем II» надежду на положительный результат. Тем не менее историческая статистика и класс гостей склоняют чашу весов в их пользу.

Прогноз на победителя

Наш прогноз – уверенная победа «НЕК» с разницей минимум в один мяч. Гости имеют колоссальное преимущество в очных встречах (15 матчей без поражений из 17), стабильно забивают (2,20 гола за игру) и играют против соперника, который много пропускает. Хозяева, несмотря на голевую серию, слишком уязвимы в защите, чтобы сдержать атаку «НЕК». Ожидаем, что гости прервут свою выездную серию и добьются победы с комфортным преимуществом. Ставка: победа «НЕК» с форой (-1) с коэффициентом 1.9.

Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 2-го тура Эредивизи между «Виллем II» и «НЕК» состоится 15 августа 2026 года в Тилбурге и начнется в 17-30 по московскому времени. Прямая трансляция будет доступна на платформе Fonbet.