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«Виллем II» – «НЕК»: кто победит в матче 2-го тура Эредивизи 2026/2027

14 августа 2026 9:12
Виллем II - НЕК
15 авг. 2026, суббота 17:30 | Нидерланды. Эредивизие, 2 тур
Перейти в онлайн матча
1.90
Победа «НЕК» с форой (-1)
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Матч 2-го тура нидерландской Эредивизи между «Виллем II» и «НЕК» пройдет 15 августа в Тилбурге. Обе команды начали сезон с поражений: хозяева уступили «Гоу Эхед Иглс» (1-4), гости проиграли «Телстару» (1-2). При этом «Виллем II» имеет длительную голевую серию из 16 матчей, а «НЕК» забивает в 29 из 30 последних встреч и обладает преимуществом в личных противостояниях – 15 матчей без поражений в 17 последних очных играх. Однако гости испытывают проблемы на выезде – они не выигрывают в шести последних гостевых матчах Эредивизи. Кто же сумеет взять верх в этом противостоянии – хозяева, которые прервут свою неудачную серию за счет домашнего поля, или гости, которые продолжат доминировать в очных встречах и начнут набирать очки?

Кто победит в матче

В пользу «Виллем II» говорит прежде всего фактор домашнего поля и их впечатляющая голевая серия. Тилбургский клуб забивает в 16 последних матчах подряд, а в среднем за последние пять игр поражает ворота соперников 1,40 раза за матч. Однако защита команды оставляет желать лучшего – в среднем за последние пять игр они пропускают 1,80 гола, а в шести из восьми последних матчей их оборона давала сбой. В стартовом туре «Виллем II» пропустил четыре мяча от «Гоу Эхед Иглс», что показывает уязвимость против атакующих команд. Тем не менее в товарищеских матчах перед сезоном хозяева выглядели достойно, а поддержка трибун может стать дополнительным стимулом.

«НЕК» подходит к матчу с более высоким классом и впечатляющей статистикой в атаке. Команда забивает в 29 из 30 последних матчей, а в среднем за последние пять игр поражает ворота соперников 2,20 раза за матч. В очных встречах с «Виллем II» гости также имеют подавляющее преимущество – они не проигрывают в 15 из 17 последних матчей против этого соперника и забивают в трех последних очных играх. Однако выездная форма «НЕК» вызывает вопросы: команда не выигрывает в шести последних гостевых матчах Эредивизи. В первом туре «НЕК» уступил «Телстару» (1-2), хотя и доминировал по ходу игры. В Лиге чемпионов нидерландцы сыграли вничью с «Олимпиакосом» (0-0) и победили его (2-1), что говорит о высоком уровне готовности.

Сравнивая обе команды, можно отметить, что «НЕК» имеет преимущество в классе и атаке, а также уверенную историю личных встреч. «Виллем II» силен в голевых сериях, но его защита слишком уязвима, чтобы сдержать мощную атаку соперника. Учитывая, что гости редко проигрывают «Виллем II» и много забивают, они являются фаворитами, несмотря на проблемы на выезде.

Форма и история личных встреч

В очных противостояниях «НЕК» имеет подавляющее преимущество – команда не проигрывает в 15 из 17 последних матчей против «Виллем II» и забивает в трех последних встречах. Текущая форма гостей также впечатляет в атаке (2,20 гола за игру), тогда как хозяева много пропускают (1,80 гола за игру). Однако «НЕК» слаб на выезде (шесть матчей без побед), что дает «Виллем II» надежду на положительный результат. Тем не менее историческая статистика и класс гостей склоняют чашу весов в их пользу.

Личные встречи
Побед - 1 (7%)
Ничьих - 5 (33%)
Побед - 9 (60%)
14
Забитых мячей
24
0.93
В среднем за матч
1.6
4:1
Крупнейшая победа
5:3
Самый результативный матч
Голландия. Эредивизие, 2 тур
Виллем II
3 : 5
15.08.2010
НЕК
Самая крупная ничья
Нидерланды. Эредивизие, 31 тур
НЕК
1 : 1
03.05.2025
Виллем II
Нидерланды. Эредивизие, 2 тур
Виллем II
1 : 4
15.08.2026
НЕК
Нидерланды. Эредивизие, 31 тур
НЕК
1 : 1
03.05.2025
Виллем II
Нидерланды. Эредивизие, 17 тур
Виллем II
4 : 1
22.12.2024
НЕК
Голландия. Эредивизие, 18 тур
Виллем II
0 : 1
22.12.2021
НЕК
Голландия. Эредивизие, 4 тур
НЕК
0 : 0
12.09.2021
Виллем II
Голландия. Эредивизие, 18 тур
Виллем II
0 : 1
15.01.2017
НЕК
Голландия. Эредивизие, 7 тур
НЕК
0 : 0
25.09.2016
Виллем II
Голландия. Эредивизие, 18 тур
НЕК
1 : 0
17.01.2016
Виллем II
Голландия. Эредивизие, 4 тур
Виллем II
0 : 1
28.08.2015
НЕК
Голландия. Эредивизие, 24 тур
Виллем II
2 : 3
22.02.2013
НЕК
Голландия. Эредивизие, 6 тур
НЕК
0 : 0
22.09.2012
Виллем II
Голландия. Эредивизие, 18 тур
НЕК
3 : 1
11.12.2010
Виллем II
Голландия. Эредивизие, 2 тур
Виллем II
3 : 5
15.08.2010
НЕК
Чемпионат Голландии, 21 тур
НЕК
2 : 1
17.02.2010
Виллем II
Чемпионат Голландии, 9 тур
Виллем II
1 : 1
03.10.2009
НЕК
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Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Виллем II
31
Karst de Leeuw
ВР
24
Натан Тджо-А-Он
ЛЗ
3
Финн Стам
ЦЗ
4
Джастин Хогма
(К) ЦЗ
2
Алессандро Чиранни
ПЗ
8
Каспер Богард
ОП
22
Per van Loon
ЦП
7
Jaden Slory
ЦП
19
Uriel van Aalst
ЦП
9
Devin Haen
ЦФ
50
Eser Gürbüz
ЦФ
Главный тренер
Юрген Штреппель
НЕК
1
Gonzalo Crettaz
ВР
24
Деверон Фонвилле
ЦЗ
18
Брайан Перейра
ПЗ
10
Душан Тадич
ЛВ
6
Дарко Неясмич
ОП
21
Tobias Storm
ЦП
9
Тьяррон Чери
(К) ЦП
35
Хамиру Монтейру
ЦП
99
Клемент Бишофф
ЛФ
30
Брайан Линссен
ЦФ
19
Adam Tahaui
ЦФ
Главный тренер
Рогир Мейер
Виллем II
41
Tygo Kotte
ВР
21
Wouter Van der Steen
ВР
5
Хайдд тер Авест
ЦЗ
14
Jens Mathijsen
ЦЗ
15
Amine Et-Taibi
ЦЗ
83
Матс Лемменс
ПЗ
40
Divano Fernandez Iglesias
ЦП
49
Ismael Mouhoul
ЦП
48
Julian van Esdonk
ЦП
44
Luca Maal
ЦФ
28
Thomas Verheydt
ЦФ
НЕК
36
Freek Entius
ВР
12
Николас Польстер
ВР
2
Томас Оувеян
ЛЗ
66
Альмуджера Кабар
ЛЗ
73
Gabriel Brás
ЦЗ
17
Брам Нуйтинк
ЦЗ
11
Виллум Тор Виллумсон
ОП
20
Noe Lebreton
ЦП
8
Исак Хансен-Аароен
АП
7
Эмре Мор
ПВ
34
Kevin Kers
ЦФ
14
Кай Сирхейс
ЦФ
4-1-3-2
31
24
Тджо-А-Он
3
Стам
4
Хогма
2
Чиранни
8
Богард
22
7
19
50
9
2-1-3-1-3
1
18
Перейра
24
Фонвилле
6
Неясмич
21
9
Чери
35
Монтейру
10
Тадич
19
30
Линссен
99
Бишофф
24
Тджо-А-Он
5
тер Авест
5
тер Авест
24
Тджо-А-Он
2
Чиранни
83
Лемменс
83
Лемменс
2
Чиранни
8
Богард
40
40
8
Богард
50
28
28
50
24
Фонвилле
66
Кабар
66
Кабар
24
Фонвилле
19
17
Нуйтинк
17
Нуйтинк
19
6
Неясмич
20
20
6
Неясмич
99
Бишофф
7
Мор
7
Мор
99
Бишофф
30
Линссен
14
Сирхейс
14
Сирхейс
30
Линссен
Остались в запасе
Виллем II
НЕК
41
Tygo Kotte
ВР
21
Wouter Van der Steen
ВР
14
Jens Mathijsen
ЦЗ
15
Amine Et-Taibi
ЦЗ
49
Ismael Mouhoul
ЦП
48
Julian van Esdonk
ЦП
44
Luca Maal
ЦФ
Главный тренер
Юрген Штреппель
36
Freek Entius
ВР
12
Николас Польстер
ВР
2
Томас Оувеян
ЛЗ
73
Gabriel Brás
ЦЗ
11
Виллум Тор Виллумсон
ОП
8
Исак Хансен-Аароен
АП
34
Kevin Kers
ЦФ
Главный тренер
Рогир Мейер
Остались в запасе
41
Tygo Kotte
ВР
21
Wouter Van der Steen
ВР
14
Jens Mathijsen
ЦЗ
15
Amine Et-Taibi
ЦЗ
49
Ismael Mouhoul
ЦП
48
Julian van Esdonk
ЦП
44
Luca Maal
ЦФ
Остались в запасе
36
Freek Entius
ВР
12
Николас Польстер
ВР
2
Томас Оувеян
ЛЗ
73
Gabriel Brás
ЦЗ
11
Виллум Тор Виллумсон
ОП
8
Исак Хансен-Аароен
АП
34
Kevin Kers
ЦФ
Главный тренер
Юрген Штреппель
Главный тренер
Рогир Мейер
Виллем II
Точно не сыграют
Томас Дидийон
ВР
A. Culum
Амин Лахкар
ОП
Jari Schuurman
ЦП
A. Zarrouk
НЕК
Точно не сыграют
Sami Ouaissa
ЦФ
Филиппе Сандлер
ЦЗ
Y. Moslih
Коки Огава
ЦФ
Перр Схюрс
ЦЗ

Прогноз на победителя

Наш прогноз – уверенная победа «НЕК» с разницей минимум в один мяч. Гости имеют колоссальное преимущество в очных встречах (15 матчей без поражений из 17), стабильно забивают (2,20 гола за игру) и играют против соперника, который много пропускает. Хозяева, несмотря на голевую серию, слишком уязвимы в защите, чтобы сдержать атаку «НЕК». Ожидаем, что гости прервут свою выездную серию и добьются победы с комфортным преимуществом. Ставка: победа «НЕК» с форой (-1) с коэффициентом 1.9.

Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 2-го тура Эредивизи между «Виллем II» и «НЕК» состоится 15 августа 2026 года в Тилбурге и начнется в 17-30 по московскому времени. Прямая трансляция будет доступна на платформе Fonbet.

«Виллем II» – «НЕК»: смотреть онлайн

1.90
Победа «НЕК» с форой (-1)
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Автор: Орлов Максим
Нидерланды. Эредивизие НЕК Виллем II
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