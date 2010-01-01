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Нидерланды. Эредивизие
Команды
НЕК
Расписание
€ 37 млн
НЕК - расписание матчей
Неймеген
Нидерланды. Эредивизие
Стадион:
Де Гофферт
Сайт:
http://www.nec-nijmegen.nl/
Тренер:
Рогир Мейер
Состав
Статистика
Новости
Трансферы
Результаты
Расписание
Таблица
17.09 | 22:00
Ювентус
- : -
НЕК
20.09 | 17:45
НЕК
- : -
Гоу Эхед Иглс
10.10 | 22:00
Аякс
- : -
НЕК
15.10 | 22:00
НЕК
- : -
Левски
18.10 | 21:00
НЕК
- : -
Фортуна
22.10 | 19:45
Динамо Загреб
- : -
НЕК
25.10 | 16:30
НЕК
- : -
Гронинген
31.10 | 20:45
Херенвен
- : -
НЕК
05.11 | 20:45
НЕК
- : -
Омония
08.11 | 22:00
Утрехт
- : -
НЕК
21.11 | 18:30
НЕК
- : -
ПСВ
26.11 | 23:00
НЕК
- : -
Ренн
29.11 | 22:00
НЕК
- : -
Твенте
05.12 | 20:45
Спарта
- : -
НЕК
10.12 | 20:45
Арарат-Армения
- : -
НЕК
13.12 | 18:45
АЗ Алкмаар
- : -
НЕК
20.12 | 14:15
НЕК
- : -
АДО Ден Хааг
10.01 | 14:15
НЕК
- : -
Камбур
16.01 | 18:30
Телстар
- : -
НЕК
21.01 | 20:45
НЕК
- : -
Бенфика
24.01 | 16:30
НЕК
- : -
Виллем II
28.01 | 23:00
Целе
- : -
НЕК
31.01 | 18:45
Гронинген
- : -
НЕК
14.02 | 19:00
Фейеноорд
- : -
НЕК
21.02 | 19:00
НЕК
- : -
Спарта
28.02 | 19:00
НЕК
- : -
АЗ Алкмаар
07.03 | 19:00
Фортуна
- : -
НЕК
14.03 | 19:00
Экселсиор
- : -
НЕК
21.03 | 19:00
НЕК
- : -
Аякс
04.04 | 18:00
Гоу Эхед Иглс
- : -
НЕК
11.04 | 18:00
НЕК
- : -
Херенвен
25.04 | 18:00
Твенте
- : -
НЕК
02.05 | 18:00
НЕК
- : -
Зволле
09.05 | 18:00
АДО Ден Хааг
- : -
НЕК
16.05 | 15:30
ПСВ
- : -
НЕК
23.05 | 15:30
НЕК
- : -
Утрехт
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