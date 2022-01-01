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Нидерланды. Эредивизие
Команды
НЕК
Состав
€ 37 млн
НЕК - состав команды
Неймеген
Нидерланды. Эредивизие
Стадион:
Де Гофферт
Сайт:
http://www.nec-nijmegen.nl/
Тренер:
Рогир Мейер
Состав
Статистика
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Трансферы
Результаты
Расписание
Таблица
№
Игрок
Поз
Воз
Стоимость
12
Польстер Николас
Вра
24
€ 2 млн
22
Силлессен Яспер
Вра
37
€ 0.3 млн
1
Gonzalo Crettaz
Вра
-
4
Каплан Ахметджан
Защ
23
€ 7 млн
66
Кабар Альмуджера
Защ
20
€ 3 млн
3
Сандлер Филиппе
Защ
29
€ 2 млн
24
Фонвилле Деверон
Защ
23
€ 1.5 млн
4
Схюрс Перр
Защ
26
€ 1 млн
14
Даса Эли
Защ
33
€ 0.7 млн
5
Оувеян Томас
Защ
30
€ 0.7 млн
15
Виллемс Йетро
Защ
32
€ 0.25 млн
17
Нуйтинк Брам
Защ
36
€ 0.2 млн
32
Tiziano Vianello
Защ
-
73
Gabriel Brás
Защ
-
6
Неясмич Дарко
Пол
27
€ 4 млн
11
Виллумсон Виллум Тор
Пол
27
€ 1.5 млн
18
Гайгер Деннис
Пол
28
€ 1 млн
35
Монтейру Хамиру
Пол
32
€ 0.65 млн
8
Хансен-Аароен Исак
Пол
22
€ 0.6 млн
9
Чери Тьяррон
Пол
38
€ 0.4 млн
20
Noe Lebreton
Пол
-
21
Tobias Storm
Пол
-
99
Бишофф Клемент
Нап
20
€ 3 млн
18
Огава Коки
Нап
29
€ 2 млн
14
Сирхейс Кай
Нап
28
€ 1.8 млн
10
Тадич Душан
Нап
37
€ 1.5 млн
32
ван Крой Вито
Нап
30
€ 0.9 млн
7
Мор Эмре
Нап
29
€ 0.5 млн
7
Мисиджан Вирджил
Нап
33
€ 0.4 млн
30
Линссен Брайан
Нап
35
€ 0.3 млн
26
Luc Nieuwenhuijs
Нап
-
Всего игроков: 31, из них вратарей: 3, защитников: 11, полузащитников: 8, нападающих: 9
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