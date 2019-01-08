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26.02.2016 00:54«Манчестер Юнайтед» все-таки прихлопнул «Мидтьюлланд» и вышел в 1/8 финала Лиги Европы. Антони Марсьяль стал очередным травмированным игроком, поэтому в атаке вышел Маркус Рэшфорд. «Бомбардир» показывает, как 18-летний парень сделал дубль и продлил карьеру Луи ван Гаала.2
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19.02.2016 11:36Проиграв чемпиону Дании, «Манчестер Юнайтед» рискует вылететь из Лиги Европы. Луи ван Гаал уверял, что теперь это главный турнир для команды, но после матча с «Мидтьюлландом» согласился с мнением фанатов, которые пели: «Мы дерьмо». Самыми счастливыми людьми вчера были игроки датской команды.