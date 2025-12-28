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Лос-Анджелес
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€ 58 млн
Лос-Анджелес - новости команды
Лос-Анджелес
МЛС 2026
Стадион:
Лос-Анджелес Мемориал Колизеум
Сайт:
http://www.lafc.com/
Тренер:
Стивен Черундоло
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Результаты
Расписание
Таблица
МЛС. Левандовски оформил дубль, команды с россиянами занимают два последних места в лиге
2 августа
МЛС. Миранчук отметился голевым действием впервые за 7 матчей
27 июля
«Лос-Анджелес» – «Сиэтл Саундерс»: прогноз и ставки на матч 25 мая 2026 с коэффициентом 1.9
24 мая
Раскрыты зарплаты Месси и Миранчука в МЛС
13 мая
4
Видео
Месси пытался войти к судьям в раздевалку после разгрома от «Лос-Анджелеса»
22 февраля
1
МЛС. «Интер Майами» с Месси унизили на старте сезона (0:3)
22 февраля
1
Фото
Топ-15 лучших вратарей XXI века по версии Canal+
6 февраля
1
Список обладателей наград Globe Soccer Awards-2025
2025.12.28 20:47
Фото
Миранчук не попал в топ-10 самых дорогих игроков МЛС
2025.09.12 23:58
Худшие летние трансферы 2025 года по версии ESPN – есть сделка из РПЛ
2025.09.03 01:00
1
Реакция Кейна на уход Хын-Мин Сона из «Тоттенхэма»
2025.08.08 17:17
2
Мэддисон порвал кресты в прощальном матче Сона за «Тоттенхэм»
2025.08.07 14:28
2
Видео
Клуб МЛС представил Хын-Мин Сона – известен срок контракта
2025.08.07 00:51
Хын-Мин Сон попрощался с болельщиками «Тоттенхэма»
2025.08.07 00:24
1
«Тоттенхэм» объявил о переходе Хын-Мин Сона в клуб МЛС
2025.08.06 22:44
«Тоттенхэм» договорился о продаже Сона за 15 миллионов
2025.08.04 10:25
1
Известен новый клуб Сона – кореец уходит из «Тоттенхэма» спустя 10 лет
2025.08.03 23:33
Чемпион мира 2018 года покинул «Лос-Анджелес»
2025.06.28 12:03
Жиру возвращается в Европу
2025.06.27 18:27
Трансляция
«Лос-Анджелес» – «Фламенго»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 июня 2025
2025.06.25 02:50
«Лос-Анджелес» – «Фламенго»: прогноз и ставки на матч 25 июня 2025 с коэффициентом 1.78
2025.06.24 13:11
Прогноз на точный счет матча «Лос-Анджелес» – «Фламенго»: Клубный чемпионат мира, 25 июня 2025
2025.06.24 09:42
Клубный ЧМ. «Лос-Анджелес» с двумя чемпионами мира уступил туниссцам (0:1)
2025.06.21 10:34
Трансляция
«Лос-Анджелес» – «Эсперанс»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 21 июня 2025
2025.06.20 23:50
«Лос-Анджелес» – «Эсперанс»: прогноз и ставки на матч 21 июня 2025 с коэффициентом 1.90
2025.06.20 10:59
Прогноз на точный счeт матча «Лос-Анджелес» – «Эсперанс»: Клубный чемпионат мира, 21 июня 2025
2025.06.20 08:52
Клубный ЧМ. «Челси» стартовал с победы над «Лос-Анджелесом» (2:0)
2025.06.16 23:59
Трансляция
«Челси» – «Лос-Анджелес»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 16 июня 2025
2025.06.16 20:50
Прогноз на точный счeт матча «Челси» – «Лос-Анджелес»: Клубный чемпионат мира, 16 июня 2025 года
2025.06.15 08:47
Определен последний участник клубного ЧМ
2025.06.01 10:54
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