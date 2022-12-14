- 11 февраля
- 12:50 Обамеянг может уйти в клуб МЛС
- 26 января
- 10:59 Фото Саудовский клуб подписал воспитанника «Барселоны» Тельо
- 10 января
- 08:39 Экс-вратарь «Локомотива» перешел в «Лос-Анджелес»
- 9 января
- 20:49 Червиченко отреагировал на завершение карьеры Бэйла 2
- 14 декабря 2022
- 08:56 Фото Бэйл открыл очередной бар своей сети
- 30 ноября 2022
- 01:56 Бэйл ответил, продолжит ли он карьеру после вылета Уэльса с ЧМ-2022
- 22 ноября 2022
- 06:35 Бэйл сообщил, что в матче с США против него играли персонально
- 6 ноября 2022
- 02:08 МЛС. «Лос-Анджелес» с Бэйлом в серии пенальти победил «Филадельфию» и взял титул. Команды забили 2 гола на 120+ минутах 2
- 31 октября 2022
- 10:51 Фото Кьеллини выиграл дебютный трофей в МЛС
- 27 августа 2022
- 11:23 Фото Клуб МЛС бесплатно подписал воспитанника «Барселоны» Тельо
- 4 августа 2022
- 21:18 «Барселона» объявила о переходе Пуча в «Лос-Анджелес Гэлакси» 4
- 1 августа 2022
- 11:52 Кьеллини: «Я всегда любил «Реал», даже когда он побеждал меня» 2
- 24 июля 2022
- 10:26 Бэйл забил дебютный гол в МЛС
- 20 июля 2022
- 23:24 Фото Бремер будет играть в «Ювентусе» под номером Кьеллини 1
- 18 июля 2022
- 10:27 Видео Кьеллини и Бэйл дебютировали в МЛС
- 12 июля 2022
- 11:42 Фото «Лос-Анджелес» представил Бэйла, показав его игровой номер
- 10 июля 2022
- 09:39 Фото Бэйл посетил дерби Лос-Анджелеса
- 29 июня 2022
- 07:31 Определилась дата дебюта Бэйла за «Лос-Анджелес»
- 28 июня 2022
- 22:48 Бэйл будет получать в «Лос-Анджелесе» в 13 раз меньше, чем в «Реале» 1
- 09:04 Бэйл объяснил, почему перешел в «Лос-Анджелес» 2
- 27 июня 2022
- 21:14 Фото Официально: Бэйл – новый игрок «Лос-Анджелеса» 2
- 26 июня 2022
- 01:09 Фото Бэйл подтвердил трансфер в «Лос-Анджелес» 2
- 25 июня 2022
- 18:31 The Athletic сообщил, где Бэйл продолжит карьеру 4
- 13 июня 2022
- 19:47 Фото «Лос-Анджелес» подписал контракт с Кьеллини до конца 2023 года
- 15:59 Фото «Новая глава». 37-летний Кьеллини объявил о переходе в «Лос-Анджелес» 2
- 10:36 «Лос-Анджелес» намекнул на переход Кьеллини
- 00:58 37-летний Кьеллини перешел в «Лос-Анджелес»
- 14 мая 2021
- 10:53 Вела – самый высокооплачиваемый игрок МЛС. Чичарито и Игуаин – в топ-3 1