Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ PARI Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бельгия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Хын-Мин Сон попрощался с болельщиками «Тоттенхэма»

Сегодня, 00:24

Хын-Мин Сон опубликовал пост в соцсетях по случаю ухода из «Тоттенхэма» после десяти лет в клубе.

  • Кореец перешел в «Лос-Анджелес» за 22 млн евро.
  • Сон провел за «Тоттенхэм» 454 матча и забил 173 гола.
  • В прошлом сезоне он в качестве капитана выиграл с командой дебютный трофей – Лигу Европы.

«Как подобрать подходящие слова? Не знаю. Я думал несколько дней. Это невозможно. Но вот момент настал. Мне пора попрощаться с «Тоттенхэмом» – моим домом последние десять лет.

Когда я приехал сюда в 2015 году, я не говорил по-английски, не знал Лондон, но вы приняли меня с распростертыми объятиями, поверили в меня и поддерживали меня во всех взлетах и падениях.

Я был всего лишь мальчишкой из Кореи с большими мечтами, у которого, как предполагалось, не было никаких шансов. А теперь, 10 лет спустя, Северный Лондон навсегда в моем сердце.

Здесь я нашел друзей на всю жизнь, получил честь стать крестным отцом, а также капитаном нашего особенного клуба. Я вложил в этот клуб все свое сердце и душу, и это решение стало самым трудным в моей жизни.

Я думал, что если и уйду, то только на своих условиях, на лучших условиях, когда наша совместная миссия будет выполнена. С гордостью и честью.

Мой дебют был чем-то особенным: награда Пушкаша это круто, «Золотая бутса» – честь, но победить в Лиге Европы в Бильбао… Это на всю жизнь. Мы будем разделять этот вечер, этот момент и этот трофей до конца наших дней.

Итак, всем вам, болельщикам, которые это читают. Спасибо за вашу любовь, поддержку и доверие, которые вы ко мне испытывали последние десять лет.

Всем в клубе, его председателю, моим тренерам и всем, кто был рядом со мной каждый день на тренировках, в столовой, в поездках, на играх, когда я болел, восстанавливался, побеждал… Спасибо.

Всем и от всего сердца – спасибо. Надеюсь, я заставил вас гордиться», – написал Сон.

Еще по теме:
«Тоттенхэм» объявил о переходе Хын-Мин Сона в клуб МЛС
«Тоттенхэм» выбрал замену для Хын-Мин Сона – это 2-кратный победитель ЛЧ 2
«Тоттенхэм» договорился о продаже Сона за 15 миллионов 1
Источник: «Бомбардир»
Англия. Премьер-лига США. МЛС Лос-Анджелес Тоттенхэм Сон Хын-Мин
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Хын-Мин Сон попрощался с болельщиками «Тоттенхэма»
00:24
Канчельскис высказался о возможном увольнении Станковича из «Спартака»
00:12
ЦСКА ведет переговоры об аренде легионера, на которого не рассчитывает Челестини
Вчера, 23:59
«Барселона» лишит тер Стегена капитанской повязки
Вчера, 23:38
Президент «БроукБойз» объяснил мотивацию Смолова сыграть за медиаклуб
Вчера, 23:23
ВидеоНовичок «Фенербахче» передразнил репортера клубного ТВ, не поняв вопрос на турецком языке
Вчера, 23:11
1
«Тоттенхэм» объявил о переходе Хын-Мин Сона в клуб МЛС
Вчера, 22:44
Раскрыта зарплата Нуньеса в Саудовской Аравии
Вчера, 22:22
ФотоСмолов назвал свой новый клуб: «Here we go»
Вчера, 22:10
2
Агент Мендеш использует «Спартак» для перепродажи двух игроков
Вчера, 21:47
1
Все новости
Все новости
«Тоттенхэм» объявил о переходе Хын-Мин Сона в клуб МЛС
Вчера, 22:44
Фото«Челси» продал Дьюсбери-Холла дешевле, чем купил год назад
Вчера, 17:56
Условия перехода Нуньеса из «Ливерпуля» в «Аль-Хиляль»
Вчера, 17:31
ФотоСуперкомпьютер определил главных претендентов на победу в АПЛ-2025/26
Вчера, 15:30
1
«Ньюкасл» рассматривает четырех форвардов после срыва трансфера Шешко
Вчера, 13:50
«МЮ» согласовал условия контракта с Шешко
Вчера, 12:09
Саудовский клуб договорился с «Ливерпулем» о покупке Нуньеса
Вчера, 11:42
Фото«Челси» презентовал игрока, купленного за 34+27 миллионов
5 августа
«Манчестер Юнайтед» предложил 85 миллионов за 22-летнего игрока
5 августа
ВидеоМатч «Ливерпуля» прервали на 20-й минуте в память о Жоте
4 августа
«Тоттенхэм» выбрал замену для Хын-Мин Сона – это 2-кратный победитель ЛЧ
4 августа
2
Фото«Ливерпуль» объявил о седьмом летнем трансфере
4 августа
1
Фото«Тоттенхэм» арендовал опорника «Баварии»
4 августа
Фото«Челси» объявил о новом трансфере за 43 миллиона
3 августа
1
Фото«Ньюкасл» арендовал экс-голкипера «Арсенала»
2 августа
Исак ответил на предложение «Манчестер Юнайтед»
2 августа
1
«Манчестер Юнайтед» интересуется французским опорником
2 августа
Аморим отстранил четырех футболистов «Манчестер Юнайтед»
2 августа
70-миллионный воспитанник «Барселоны» близок к переходу в «Челси»
2 августа
Фергюсон назвал самого храброго футболиста в истории
2 августа
1
Родриго из «Реала» ответил на предложение «Ливерпуля»
2 августа
1
«Манчестер Юнайтед» планирует усилить еще три позиции
2 августа
Шешко сделал выбор между «Манчестер Юнайтед» и «Ньюкаслом»
2 августа
Хын-Мин Сон объявил об уходе из «Тоттенхэма» после 10 лет в клубе
2 августа
Милнер сменил игровой номер в память о погибшем Жоте
1 августа
Украинец Забарный сделал окончательный выбор между «ПСЖ» и «Тоттенхэмом»
1 августа
1
Мареска не рассчитывает на 17 игроков «Челси»
1 августа
1
Переход Исака в «Ливерпуль» оказался на грани срыва
1 августа
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 