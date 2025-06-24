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«Лос-Анджелес» – «Фламенго»: прогноз и ставки на матч 25 июня 2025 с коэффициентом 1.78

24 июня 2025 13:39
Лос-Анджелес - Фламенго
25 июн. 2025, среда 04:00 | Клубный чемпионат мира, группа D, 3 тур
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1.78
Победа «Фламенго»
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25 июня на стадионе Citrus Bowl «Лос-Анджелес» примет «Фламенго» в матче 3-го тура Клубного чемпионата мира. Команды подходят к встрече с разной формой и настроением. Если «Фламенго» уже набрал отличный ход и практически решил задачу выхода в плей-офф, то американскому клубу необходим положительный результат, чтобы сохранить шансы на продолжение борьбы.

«Лос-Анджелес»

Команда потерпела два поражения подряд на турнире: 0:2 от «Челси» и 0:1 от «Эсперанса». Несмотря на неудачи, в домашних матчах «Лос-Анджелес» остаeтся конкурентоспособным – не проиграл в 7 из 9 последних встреч на своeм поле. Однако оборона команды нестабильна – 6 матчей подряд с пропущенными голами.

Показатели команды:

  • В 5 последних матчах: 7 забитых и 7 пропущенных (в среднем 1.40 и 1.40 за игру);
  • Забивает в среднем 1.40 гола за игру;
  • Пропускает в каждом из последних 6 матчей.

Атака способна создавать моменты, но реализация страдает, а защита даeт сбои даже в ключевые минуты.

«Фламенго»

Бразильцы идут по турниру уверенно, обыграв «Эсперанс» (2:0) и «Челси» (3:1). Победная серия команды достигла шести матчей подряд. В этих играх «Фламенго» забил 13 мячей и пропустил лишь один, демонстрируя мощь в атаке и стабильность в обороне.

Показатели команды:

  • Победа в 6 последних матчах;
  • В 5 последних матчах: 13 забитых и всего 1 пропущенный (в среднем 2.60 и 0.20);
  • Забивает в 6 матчах подряд.

«Фламенго» умеет доминировать на поле, контролирует темп и быстро наказывает за ошибки. Их прессинг и скорость в атаке – ключевое оружие в этой встрече.

Ключевые факты перед матчем

  • «Фламенго» побеждает в 6 последних матчах.
  • «Фламенго» забивает в среднем 2.60 гола за игру и пропускает всего 0.20.
  • «Лос-Анджелес» пропускает в 6 матчах подряд.
  • «Лос-Анджелес» забивает в среднем 1.40 гола за игру, но пропускает столько же.
  • Американский клуб не проигрывает в 7 из 9 последних домашних матчей.

Анализ и прогноз

Команды демонстрируют разный уровень интенсивности. «Фламенго» предельно собран и организован, тогда как «Лос-Анджелес» показывает лишь эпизодические всплески. При этом оборона хозяев даeт много пространства, чем обязательно воспользуется атакующая группа гостей. Бразильцы уже уверенно разобрались с «Челси», и вряд ли испытают проблемы против команды, уступившей «Эсперансу».

Рекомендованные ставки

  • Победа «Фламенго» – коэффициент 1.78
  • Индивидуальный тотал Фламенго больше 1.5 – коэффициент 1.95
  • Обе команды забьют – Нет – коэффициент 1.82

1.78
Победа «Фламенго»
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Автор: Орлов Максим
Клубный чемпионат мира Фламенго Лос-Анджелес
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