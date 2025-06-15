16 июня на арене «Мерседес-Бенц Стэдиум» в Атланте «Челси» и «Лос-Анджелес» откроют для себя новый розыгрыш Клубного чемпионата мира матчем первого тура. Английский клуб подходит к встрече в статусе фаворита, но амбициозный представитель МЛС способен доставить проблемы даже более мастеровитым оппонентам. Вопрос в том, хватит ли «Лос-Анджелесу» дисциплины в обороне, чтобы остановить организованный и прагматичный «Челси».

«Челси»

Лондонский клуб демонстрирует отличную форму – команда победила в трeх последних матчах, не пропустив ни одного мяча. Особенно убедительной была победа над «Бетисом» в Лиге Конференций (4:1), где атака «Челси» действовала на максимальной остроте. За пять последних игр «синие» забили 7 голов, пропустив лишь 3 – то есть в среднем 1.4 забитых и всего 0.6 пропущенных мяча. Особенно стоит отметить прогресс команды в игре без мяча: «Челси» надeжно прессингует, грамотно закрывает зоны и минимизирует ошибки в защите.

«Лос-Анджелес»

Команда из США не проигрывает уже 10 матчей подряд и при этом стабильно поражает ворота соперников: 13 голов в 5 последних матчах, в среднем – 2.6 мяча за игру. Причeм клуб забивает в 11 матчах кряду, что говорит о высоком атакующем потенциале. Однако при этом «Лос-Анджелес» часто даeт сбои в защите – в четырeх последних встречах команда неизменно пропускает, в среднем по 1.2 мяча за игру.

Факты о командах

«Челси»

Победа в 3 последних матчах

Пропускает в среднем 0.60 гола за игру

Забивает в среднем 1.40 гола за матч

Надeжная игра в обороне и стабильность в результатах

«Лос-Анджелес»

Не проигрывает в 10 последних матчах

Забивает в 11 матчах подряд

Пропускает в 4 последних матчах

В среднем 2.6 гола за матч, но слабо контролирует оборону

Личные встречи 100% (1) 0% (0) 0% (0) 2 Забитых мячей 0 2 В среднем за матч 0 2:0 Крупнейшая победа Самый результативный матч: 2:0 Клубный чемпионат мира, 1 тур Челси 2 : 0 Лос-Анджелес

Прогноз на матч

«Челси» имеет преимущество в классе, тактической дисциплине и опыте участия в международных турнирах. Команда умеет нейтрализовать атакующие действия соперника и хладнокровно использовать свои моменты. «Лос-Анджелес» – яркий и агрессивный в атаке, но оставляет слишком много пространства у своих ворот. Вполне вероятен сценарий, при котором «Челси» навяжет вязкую игру и сумеет реализовать ключевые моменты, а «Лос-Анджелес» столкнeтся с трудностями против плотной обороны англичан. При этом атакующая форма гостей позволяет рассчитывать на гол престижа.

Прогноз на точный счeт: 2:1 в пользу «Челси».

Рекомендованные ставки: