Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Клубный ЧМ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров
РПЛ Клубный ЧМ FONBET Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки

Прогноз на точный счёт матча «Челси» – «Лос-Анджелес»: Клубный чемпионат мира, 16 июня 2025 года

15 июня 2025 8:55
Челси - Лос-Анджелес
16 июн. 2025, понедельник 22:00 | Клубный чемпионат мира, группа D, 1 тур
Перейти в онлайн матча
7.00
Точный счёт 2:1 в пользу «Челси»
Сделать ставку

16 июня на арене «Мерседес-Бенц Стэдиум» в Атланте «Челси» и «Лос-Анджелес» откроют для себя новый розыгрыш Клубного чемпионата мира матчем первого тура. Английский клуб подходит к встрече в статусе фаворита, но амбициозный представитель МЛС способен доставить проблемы даже более мастеровитым оппонентам. Вопрос в том, хватит ли «Лос-Анджелесу» дисциплины в обороне, чтобы остановить организованный и прагматичный «Челси».

«Челси»

Лондонский клуб демонстрирует отличную форму – команда победила в трeх последних матчах, не пропустив ни одного мяча. Особенно убедительной была победа над «Бетисом» в Лиге Конференций (4:1), где атака «Челси» действовала на максимальной остроте. За пять последних игр «синие» забили 7 голов, пропустив лишь 3 – то есть в среднем 1.4 забитых и всего 0.6 пропущенных мяча. Особенно стоит отметить прогресс команды в игре без мяча: «Челси» надeжно прессингует, грамотно закрывает зоны и минимизирует ошибки в защите.

«Лос-Анджелес»

Команда из США не проигрывает уже 10 матчей подряд и при этом стабильно поражает ворота соперников: 13 голов в 5 последних матчах, в среднем – 2.6 мяча за игру. Причeм клуб забивает в 11 матчах кряду, что говорит о высоком атакующем потенциале. Однако при этом «Лос-Анджелес» часто даeт сбои в защите – в четырeх последних встречах команда неизменно пропускает, в среднем по 1.2 мяча за игру.

Факты о командах

«Челси»

  • Победа в 3 последних матчах
  • Пропускает в среднем 0.60 гола за игру
  • Забивает в среднем 1.40 гола за матч
  • Надeжная игра в обороне и стабильность в результатах

«Лос-Анджелес»

  • Не проигрывает в 10 последних матчах
  • Забивает в 11 матчах подряд
  • Пропускает в 4 последних матчах
  • В среднем 2.6 гола за матч, но слабо контролирует оборону

Личные встречи
100% (1)
0% (0)
0% (0)
2
Забитых мячей
0
2
В среднем за матч
0
2:0
Крупнейшая победа
Самый результативный матч:  2:0
Клубный чемпионат мира, 1 тур
Челси
2 : 0
16.06.2025
Лос-Анджелес

Прогноз на матч

«Челси» имеет преимущество в классе, тактической дисциплине и опыте участия в международных турнирах. Команда умеет нейтрализовать атакующие действия соперника и хладнокровно использовать свои моменты. «Лос-Анджелес» – яркий и агрессивный в атаке, но оставляет слишком много пространства у своих ворот. Вполне вероятен сценарий, при котором «Челси» навяжет вязкую игру и сумеет реализовать ключевые моменты, а «Лос-Анджелес» столкнeтся с трудностями против плотной обороны англичан. При этом атакующая форма гостей позволяет рассчитывать на гол престижа.

Прогноз на точный счeт: 2:1 в пользу «Челси».

Рекомендованные ставки:

  • Точный счeт 2:1 в пользу «Челси» – коэффициент 7.00
  • Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.82
  • Победа «Челси» – коэффициент 1.95
  • Индивидуальный тотал «Лос-Анджелеса» больше 0.5 – коэффициент 1.60

7.00
Точный счёт 2:1 в пользу «Челси»
Сделать ставку
Калькулятор ставок
Сумма ставки:
Коэффициент:
Ваш выигрыш может составить:
0 руб
Автор: Гроховский Сергей
Клубный чемпионат мира Лос-Анджелес Челси
Другие прогнозы
Матч завершен
6 : 0
1.47
Золотой кубок КОНКАКАФ, группа B, 1 тур
Канада - Гондурас
Точный счёт 2:1 в пользу Канады
Матч завершен
1 : 1
7.00
Клубный чемпионат мира, группа E, 1 тур
Монтеррей - Интер
Точный счёт 2:1 в пользу «Интера»
Матч завершен
1 : 1
1.72
Клубный чемпионат мира, группа E, 1 тур
Монтеррей - Интер
победа Интера
Матч завершен
3 : 1
1.75
Клубный чемпионат мира, группа E, 1 тур
Ривер Плейт - Урава Рэд Даймондс
победа Ривер Плейт
Матч завершен
3 : 1
6.50
Клубный чемпионат мира, группа E, 1 тур
Ривер Плейт - Урава Рэд Даймондс
Точный счёт 3:1 в пользу «Ривер Плейт»
Рекомендуем
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 