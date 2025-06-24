Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Клубный ЧМ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров
РПЛ Клубный ЧМ FONBET Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки

Прогноз на точный счет матча «Лос-Анджелес» – «Фламенго»: Клубный чемпионат мира, 25 июня 2025

24 июня 2025 9:44
Лос-Анджелес - Фламенго
25 июн. 2025, среда 04:00 | Клубный чемпионат мира, группа D, 3 тур
Перейти в онлайн матча
6.50
Точный счёт 2:1 в пользу «Фламенго»
Сделать ставку

25 июня 2025 года на стадионе Ситрес Боул состоится матч Клубного чемпионата мира между командами «Лос-Анджелес» и «Фламенго». Обе команды подходят к этому матчу с разным настроем и целями. «Лос-Анджелес» после поражения в последнем матче стремится набрать форму, в то время как «Фламенго» находится на ходу, выиграв 6 последних матчей.

«Лос-Анджелес»

«Лос-Анджелес» в последние 5 играх забил 7 голов, при этом пропустил 7. В атаке они выглядят достаточно уверенно, но пропущенные голы говорят о проблемах в обороне. В матчах с высококлассными соперниками, такими как «Эсперанс», «Лос-Анджелес» допускает достаточно много ошибок, что отражается на результате. Однако команда не проигрывает в 7 из 9 последних домашних матчей, что придаeт ей уверенности в предстоящем поединке. В последних 5 играх они забивают в среднем 1.4 гола за матч и пропускают 1.4.

«Фламенго»

«Фламенго» продемонстрировал отличные результаты в последних матчах. Победа над «Челси» и «Эсперансом» в рамках Клубного чемпионата мира показала их силу и уверенность. В последних 5 играх команда забивает в среднем 2.6 гола за матч, а пропускает только 0.2 гола, что является отличным результатом для команды. «Фламенго» уверенно чувствует себя на международной арене и будет стремиться продолжить свою победную серию в этом матче. Они не проигрывают в 6 последних играх, и, судя по атакующему потенциалу, можно ожидать, что они будут доминировать в атаке и активно угрожать воротам «Лос-Анджелеса».

Факты о командах

«Лос-Анджелес»

  • В последних 5 играх забивает в среднем 1.4 гола за матч.
  • Пропускает в среднем 1.4 гола за игру.
  • Не проигрывает в 7 из 9 последних домашних матчей.
  • Пропускает в 6 последних матчах.

«Фламенго»

  • В последних 5 играх забивает в среднем 2.6 гола за матч.
  • Пропускает в среднем 0.2 гола за игру.
  • Побеждает в 6 последних матчах.
  • Забивает в 6 последних матчах.

Прогноз на матч «Лос-Анджелес» – «Фламенго»

«Фламенго» подходит к этому матчу в отличной форме, и, несмотря на то, что «Лос-Анджелес» может создать проблемы на своем поле, «Фламенго» продемонстрирует свою атакующую мощь и уверенность в обороне. Ожидается, что команда из Бразилии возьмeт верх в этом матче, однако «Лос-Анджелес» не сдастся без борьбы.

Прогноз на точный счет: 2:1 в пользу «Фламенго».

Рекомендованные ставки

  • Точный счeт 2:1 в пользу «Фламенго» – коэффициент 6.50
  • Оба тайма: победа «Фламенго» – коэффициент 2.20
  • Индивидуальный тотал «Фламенго» больше 1.5 – коэффициент 1.85

6.50
Точный счёт 2:1 в пользу «Фламенго»
Сделать ставку
Калькулятор ставок
Сумма ставки:
Коэффициент:
Ваш выигрыш может составить:
0 руб
Автор: Воронцов Егор
Клубный чемпионат мира Фламенго Лос-Анджелес
Другие прогнозы
Матч завершен
2 : 2
2.05
Клубный чемпионат мира, группа A, 3 тур
Интер Майами - Палмейрас
Победа Палмейраса
Матч завершен
2 : 2
5.80
Клубный чемпионат мира, группа A, 3 тур
Интер Майами - Палмейрас
Точный счёт 2:1 в пользу «Интер Майами»
Матч завершен
4 : 4
2.30
Клубный чемпионат мира, группа A, 3 тур
Порту - Аль-Ахли
Победа Порту
Матч завершен
4 : 4
6.90
Клубный чемпионат мира, группа A, 3 тур
Порту - Аль-Ахли
Точный счёт 1:0 в пользу «Порту»
Матч завершен
1 : 0
5.50
Клубный чемпионат мира, группа B, 3 тур
Атлетико - Ботафого
Точный счёт 2:1 в пользу «Атлетико»
Рекомендуем
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 