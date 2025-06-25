25.06.2025, среда, 04:00
Клубный чемпионат мира, группа D, 3 тур
Клубный чемпионат мира, группа D, 3 тур
1 : 1
Завершен
Составы команд
Лос-Анджелес
Лос-Анджелес
4-1-2-2-1
1
Льорис
6
Марлон
33
Лонг
4
Сегура
14
Паленсия
6
Жезус
24
Холлингшид
8
Дельгадо
24
Дилросун
99
Буанга
98
Мартинес
4-3-2
1
Росси
13
Данило
2
Варела
3
Ортис
26
Сандро
7
Эвертон
29
Аллан
10
Де Арраскаэта
9
Педро
7
Араухо
6
Марлон
29
Смоляков
29
Смоляков
6
Марлон
98
Мартинес
11
Тильман
11
Тильман
98
Мартинес
8
Дельгадо
25
Амайя
25
Амайя
8
Дельгадо
24
Дилросун
9
Жиру
9
Жиру
24
Дилросун
26
Сандро
6
Винья
6
Винья
26
Сандро
7
Эвертон
21
Жоржиньо
21
Жоржиньо
7
Эвертон
7
Араухо
47
Ян
47
Ян
7
Араухо
7
Эвертон
30
Микаэл
30
Микаэл
7
Эвертон
10
Де Арраскаэта
27
Энрике
27
Энрике
10
Де Арраскаэта
9
Педро
23
Жуниньо
23
Жуниньо
9
Педро
Остались в запасе
Лос-Анджелес
Фламенго
12
Томас Хасал
ВР
91
Нкоси Тафари
ЦЗ
25
Максим Шано
ЦЗ
15
Один-Тиаго Хольм
ЦП
7
Yaw Yeboah
ЦП
21
Райан Рапозо
ПВ
18
David Ochoa
ЦФ
17
Жереми Эбобиссе
ЦФ
43
Adam Saldana
ЦФ
77
Adrian Wibowo
ЦФ
Главный тренер
Стивен Черундоло
23
Матеус Кунья
ВР
6
Айртон
ЛЗ
4
Лео Перейра
ЦЗ
61
João Cunha
ЦЗ
43
Уэсли
ПЗ
5
Эрик Пульгар
ОП
8
Жерсон
ЦП
20
Матеус Гонсалвеш
ПВ
19
Гонсало Плата
ПВ
Главный тренер
Филипе Луис
Остались в запасе
12
Томас Хасал
ВР
91
Нкоси Тафари
ЦЗ
25
Максим Шано
ЦЗ
15
Один-Тиаго Хольм
ЦП
7
Yaw Yeboah
ЦП
21
Райан Рапозо
ПВ
18
David Ochoa
ЦФ
17
Жереми Эбобиссе
ЦФ
43
Adam Saldana
ЦФ
77
Adrian Wibowo
ЦФ
Остались в запасе
23
Матеус Кунья
ВР
6
Айртон
ЛЗ
4
Лео Перейра
ЦЗ
61
João Cunha
ЦЗ
43
Уэсли
ПЗ
5
Эрик Пульгар
ОП
8
Жерсон
ЦП
20
Матеус Гонсалвеш
ПВ
19
Гонсало Плата
ПВ
Главный тренер
Стивен Черундоло
Главный тренер
Филипе Луис
Лос-Анджелес
Точно не сыграют
Фламенго
Точно не сыграют
Статистика матча Лос-Анджелес - Фламенго
2
Всего ударов по воротам
5
19
Удары в створ
1
4
Владение мячом %
34
66
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Угловые удары
3
6
Нарушения
7
11
Офсайды
2
0
Количество передач
345
659
Сейвы
2
0
Точность передач %
85
90
Удары мимо ворот
2
10
Блокированные удары
2
5
Удары из пределов штрафной
2
9
Удары из-за пределов штрафной
3
10
Смотреть прямую трансляцию матча «Лос-Анджелес» против «Фламенго», 3-й тур Клубного чемпионата мира на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 25 июня в 04:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Лос-Анджелес» – «Фламенго»
- Матч можно посмотреть в сервисе «Okko».
- Также игру будет транслировать «Winline».
Источник: «Бомбардир»