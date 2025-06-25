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  • «Лос-Анджелес» – «Фламенго»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 июня 2025

«Лос-Анджелес» – «Фламенго»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 июня 2025

25 июня 2025, 02:50
Лос-Анджелес
25.06.2025, среда, 04:00
Клубный чемпионат мира, группа D, 3 тур
1 : 1
Завершен
Фламенго
84' Д. Буанга
86' У. Ян
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Лос-Анджелес
1
Уго Льорис
ВР
6
Марлон
ЦЗ
33
Аарон Лонг
(К) ЦЗ
4
Эдди Сегура
ЦЗ
14
Серхи Паленсия
ПЗ
99
Денис Буанга
ЛВ
24
Явайро Дилросун
ЛВ
6
Игор Жезус
ОП
24
Райан Холлингшид
ЦП
8
Марко Дельгадо
ЦП
98
Дэвид Мартинес
РФ
Главный тренер
Стивен Черундоло
Фламенго
1
Агустин Росси
ВР
26
Алекс Сандро
ЛЗ
3
Лео Ортис
ЦЗ
2
Гильермо Варела
ПЗ
13
Данило
ПЗ
7
Эвертон
ЦП
29
Аллан
ЦП
10
Джорджиан Де Арраскаэта
(К) ЦП
7
Луис Араухо
ЦФ
9
Педро
ЦФ
Главный тренер
Филипе Луис
Лос-Анджелес
12
Томас Хасал
ВР
29
Артем Смоляков
ЛЗ
91
Нкоси Тафари
ЦЗ
25
Максим Шано
ЦЗ
15
Один-Тиаго Хольм
ЦП
11
Тимоти Тильман
ЦП
7
Yaw Yeboah
ЦП
25
Фрэнки Амайя
АП
21
Райан Рапозо
ПВ
18
David Ochoa
ЦФ
17
Жереми Эбобиссе
ЦФ
43
Adam Saldana
ЦФ
9
Оливье Жиру
ЦФ
77
Adrian Wibowo
ЦФ
Фламенго
23
Матеус Кунья
ВР
6
Айртон
ЛЗ
6
Матиас Винья
ЛЗ
4
Лео Перейра
ЦЗ
61
João Cunha
ЦЗ
43
Уэсли
ПЗ
30
Микаэл
ЛВ
27
Бруно Энрике
ЛВ
5
Эрик Пульгар
ОП
8
Жерсон
ЦП
21
Жоржиньо
ЦП
47
Уоллес Ян
ЦП
23
Жуниньо
ПВ
20
Матеус Гонсалвеш
ПВ
19
Гонсало Плата
ПВ
4-1-2-2-1
1
Льорис
6
Марлон
33
Лонг
4
Сегура
14
Паленсия
6
Жезус
24
Холлингшид
8
Дельгадо
24
Дилросун
99
Буанга
98
Мартинес
4-3-2
1
Росси
13
Данило
2
Варела
3
Ортис
26
Сандро
7
Эвертон
29
Аллан
10
Де Арраскаэта
9
Педро
7
Араухо
6
Марлон
29
Смоляков
29
Смоляков
6
Марлон
98
Мартинес
11
Тильман
11
Тильман
98
Мартинес
8
Дельгадо
25
Амайя
25
Амайя
8
Дельгадо
24
Дилросун
9
Жиру
9
Жиру
24
Дилросун
26
Сандро
6
Винья
6
Винья
26
Сандро
7
Эвертон
21
Жоржиньо
21
Жоржиньо
7
Эвертон
7
Араухо
47
Ян
47
Ян
7
Араухо
7
Эвертон
30
Микаэл
30
Микаэл
7
Эвертон
10
Де Арраскаэта
27
Энрике
27
Энрике
10
Де Арраскаэта
9
Педро
23
Жуниньо
23
Жуниньо
9
Педро
Остались в запасе
Лос-Анджелес
Фламенго
12
Томас Хасал
ВР
91
Нкоси Тафари
ЦЗ
25
Максим Шано
ЦЗ
15
Один-Тиаго Хольм
ЦП
7
Yaw Yeboah
ЦП
21
Райан Рапозо
ПВ
18
David Ochoa
ЦФ
17
Жереми Эбобиссе
ЦФ
43
Adam Saldana
ЦФ
77
Adrian Wibowo
ЦФ
Главный тренер
Стивен Черундоло
23
Матеус Кунья
ВР
6
Айртон
ЛЗ
4
Лео Перейра
ЦЗ
61
João Cunha
ЦЗ
43
Уэсли
ПЗ
5
Эрик Пульгар
ОП
8
Жерсон
ЦП
20
Матеус Гонсалвеш
ПВ
19
Гонсало Плата
ПВ
Главный тренер
Филипе Луис
Остались в запасе
12
Томас Хасал
ВР
91
Нкоси Тафари
ЦЗ
25
Максим Шано
ЦЗ
15
Один-Тиаго Хольм
ЦП
7
Yaw Yeboah
ЦП
21
Райан Рапозо
ПВ
18
David Ochoa
ЦФ
17
Жереми Эбобиссе
ЦФ
43
Adam Saldana
ЦФ
77
Adrian Wibowo
ЦФ
Остались в запасе
23
Матеус Кунья
ВР
6
Айртон
ЛЗ
4
Лео Перейра
ЦЗ
61
João Cunha
ЦЗ
43
Уэсли
ПЗ
5
Эрик Пульгар
ОП
8
Жерсон
ЦП
20
Матеус Гонсалвеш
ПВ
19
Гонсало Плата
ПВ
Главный тренер
Стивен Черундоло
Главный тренер
Филипе Луис
Лос-Анджелес
Точно не сыграют
Lorenzo Dellavalle
ЦЗ
Натан Ордас
ЦФ
Дженгиз Ундер
ПВ
Фламенго
Точно не сыграют
Николас де ла Крус
АП
Статистика матча Лос-Анджелес - Фламенго
2
Всего ударов по воротам
5
19
Удары в створ
1
4
Владение мячом %
34
66
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Угловые удары
3
6
Нарушения
7
11
Офсайды
2
0
Количество передач
345
659
Сейвы
2
0
Точность передач %
85
90
Удары мимо ворот
2
10
Блокированные удары
2
5
Удары из пределов штрафной
2
9
Удары из-за пределов штрафной
3
10

Смотреть прямую трансляцию матча «Лос-Анджелес» против «Фламенго», 3-й тур Клубного чемпионата мира на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 25 июня в 04:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Лос-Анджелес» – «Фламенго»

«Лос-Анджелес» – «Фламенго»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 июня 2025

Источник: «Бомбардир»
Клубный чемпионат мира Фламенго Лос-Анджелес
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