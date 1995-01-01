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    Лос-Анджелес - расписание

    Город Лос-Анджелес
    Дивизион США-Major League Soccer
    Сайт https://www.lafc.com/
    Стадион Банк оф Калифорния
    Тренер Стивен Черундоло
    США. МЛС 2023
    2 тур
    		5 марта, воскресенье 00:30 Лос-Анджелес Портленд
    США. МЛС 2023
    5 тур
    		13 марта, понедельник 05:30 Лос-Анджелес Нью-Инглэнд Революшн
    США. МЛС 2023
    5 тур
    		18 марта, суббота 23:00 Сиэтл Лос-Анджелес
    США. МЛС 2023
    7 тур
    		26 марта, воскресенье 06:30 Лос-Анджелес Даллас
    США. МЛС 2023
    9 тур
    		2 апреля, воскресенье 04:30 Колорадо Лос-Анджелес
    США. МЛС 2023
    9 тур
    		9 апреля, воскресенье 02:30 Лос-Анджелес Остин
    США. МЛС 2023
    12 тур
    		16 апреля, воскресенье 23:30 Лос-Анджелес Гэлакси Лос-Анджелес
    США. МЛС 2023
    13 тур
    		23 апреля, воскресенье 03:30 Нэшвилл Лос-Анджелес
    США. МЛС 2023
    14 тур
    		30 апреля, воскресенье 05:30 Лос-Анджелес Хьюстон
    США. МЛС 2023
    15 тур
    		7 мая, воскресенье 02:30 Сан-Хосе Лос-Анджелес
    США. МЛС 2023
    17 тур
    		14 мая, воскресенье 04:30 Реал Солт-Лейк Лос-Анджелес
    США. МЛС 2023
    18 тур
    		18 мая, четверг 05:30 Лос-Анджелес Канзаc Сити
    США. МЛС 2023
    20 тур
    		21 мая, воскресенье 05:30 Лос-Анджелес Сан-Хосе
    США. МЛС 2023
    22 тур
    		1 июня, четверг 05:30 Лос-Анджелес Сент-Луис
    США. МЛС 2023
    24 тур
    		4 июня, воскресенье 05:30 Лос-Анджелес Атланта Юнайтед
    США. МЛС 2023
    25 тур
    		11 июня, воскресенье 03:30 Хьюстон Лос-Анджелес
    США. МЛС 2023
    26 тур
    		18 июня, воскресенье 03:30 Канзаc Сити Лос-Анджелес
    США. МЛС 2023
    27 тур
    		22 июня, четверг 05:30 Лос-Анджелес Сиэтл
    США. МЛС 2023
    28 тур
    		25 июня, воскресенье 05:30 Лос-Анджелес Ванкувер Уайткепс
    США. МЛС 2023
    29 тур
    		2 июля, воскресенье 03:30 Даллас Лос-Анджелес
    США. МЛС 2023, группа e
    30 тур
    		5 июля, среда 05:30 Лос-Анджелес Гэлакси Лос-Анджелес
    США. МЛС 2023
    32 тур
    		9 июля, воскресенье 05:30 Лос-Анджелес Сан-Хосе
    США. МЛС 2023
    34 тур
    		16 июля, воскресенье 03:30 Миннесота Юнайтед Лос-Анджелес
    США. МЛС 2023
    36 тур
    		21 августа, понедельник 05:30 Лос-Анджелес Колорадо
    США. МЛС 2023
    36 тур
    		27 августа, воскресенье 02:30 Шарлотт Лос-Анджелес
    США. МЛС 2023
    40 тур
    		4 сентября, понедельник 05:30 Лос-Анджелес Интер
    США. МЛС 2023
    40 тур
    		10 сентября, воскресенье 05:30 Портленд Лос-Анджелес
    США. МЛС 2023
    41 тур
    		17 сентября, воскресенье 05:30 Лос-Анджелес Лос-Анджелес Гэлакси
    США. МЛС 2023
    43 тур
    		21 сентября, четверг 03:30 Сент-Луис Лос-Анджелес
    США. МЛС 2023
    43 тур
    		24 сентября, воскресенье 02:30 Филадельфия Юнион Лос-Анджелес
    США. МЛС 2023
    46 тур
    		2 октября, понедельник 00:00 Лос-Анджелес Реал Солт-Лейк
    США. МЛС 2023
    47 тур
    		5 октября, четверг 05:30 Лос-Анджелес Миннесота Юнайтед
    США. МЛС 2023
    48 тур
    		8 октября, воскресенье 03:30 Остин Лос-Анджелес
    США. МЛС 2023
    50 тур
    		22 октября, воскресенье 04:00 Ванкувер Уайткепс Лос-Анджелес
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