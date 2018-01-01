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Лос-Анджелес - результаты матчей

Лос-Анджелес
МЛС 2026
Стадион:
Лос-Анджелес Мемориал Колизеум
Сайт:
http://www.lafc.com/
Тренер:
Стивен Черундоло
Состав Статистика Новости Трансферы Результаты Расписание Таблица
13.09 | 03:30
Канзаc Сити
3 : 1
Лос-Анджелес
10.09 | 05:30
Лос-Анджелес
2 : 0
Нью-Йорк Ред Буллз
06.09 | 04:30
Реал Солт-Лейк
2 : 2
Лос-Анджелес
30.08 | 02:30
Ди Си Юнайтед
0 : 0
Лос-Анджелес
23.08 | 05:30
Лос-Анджелес
1 : 1
Портленд
20.08 | 04:30
Колорадо
1 : 0
Лос-Анджелес
16.08 | 05:30
Лос-Анджелес
0 : 1
Сан-Диего
02.08 | 02:30
Ванкувер Уайткепс
1 : 1
Лос-Анджелес
26.07 | 05:30
Лос-Анджелес
4 : 0
Канзаc Сити
23.07 | 05:30
Лос-Анджелес
3 : 1
Реал Солт-Лейк
18.07 | 05:25
Лос-Анджелес Гэлакси
0 : 3
Лос-Анджелес
25.05 | 04:15
Лос-Анджелес
1 : 0
Сиэтл
18.05 | 03:00
Нэшвилл
3 : 2
Лос-Анджелес
14.05 | 03:30
Сент-Луис
2 : 1
Лос-Анджелес
11.05 | 04:00
Лос-Анджелес
1 : 4
Динамо Хьюстон
03.05 | 04:30
Сан-Диего
2 : 2
Лос-Анджелес
25.04 | 23:45
Миннесота Юнайтед
0 : 1
Лос-Анджелес
23.04 | 05:30
Лос-Анджелес
0 : 0
Колорадо
20.04 | 02:00
Лос-Анджелес
1 : 4
Сан-Хосе
11.04 | 23:45
Портленд
2 : 1
Лос-Анджелес
05.04 | 04:30
Лос-Анджелес
6 : 0
Орландо Сити
22.03 | 03:45
Остин
0 : 0
Лос-Анджелес
15.03 | 05:30
Лос-Анджелес
2 : 0
Сент-Луис
08.03 | 06:30
Лос-Анджелес
1 : 0
Даллас
01.03 | 04:30
Динамо Хьюстон
0 : 2
Лос-Анджелес
22.02 | 05:30
Лос-Анджелес
3 : 0
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