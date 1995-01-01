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    Лос-Анджелес - результаты

    Город Лос-Анджелес
    Дивизион США-Major League Soccer
    Сайт https://www.lafc.com/
    Стадион Банк оф Калифорния
    Тренер Стивен Черундоло
    Турниры:
    США. МЛС 2022
    Финал
    		5 ноября, суббота 23:00 Лос-Анджелес 3:3
    (3:0)п         		Филадельфия Юнион
    1/2 финала
    		30 октября, воскресенье 22:00 Лос-Анджелес 3:0 Остин
    1/4 финала
    		21 октября, пятница 05:00 Лос-Анджелес 3:2 Лос-Анджелес Гэлакси
    48 тур
    		10 октября, понедельник 00:00 Лос-Анджелес 0:1 Нэшвилл
    46 тур
    		2 октября, воскресенье 22:00 Портленд 1:2 Лос-Анджелес
    45 тур
    		19 сентября, понедельник 05:30 Лос-Анджелес 3:1 Хьюстон
    43 тур
    		14 сентября, среда 00:00 Миннесота Юнайтед 1:1 Лос-Анджелес
    43 тур
    		11 сентября, воскресенье 03:30 Даллас 2:1 Лос-Анджелес
    41 тур
    		5 сентября, понедельник 05:30 Лос-Анджелес 2:0 Реал Солт-Лейк
    40 тур
    		1 сентября, четверг 03:30 Хьюстон 2:1 Лос-Анджелес
    38 тур
    		27 августа, суббота 03:00 Остин 4:1 Лос-Анджелес
    37 тур
    		21 августа, воскресенье 05:00 Сан-Хосе 2:1 Лос-Анджелес
    36 тур
    		17 августа, среда 05:30 Лос-Анджелес 1:0 Ди Си Юнайтед
    35 тур
    		14 августа, воскресенье 05:30 Лос-Анджелес 5:0 Шарлотт
    34 тур
    		7 августа, воскресенье 05:00 Реал Солт-Лейк 1:4 Лос-Анджелес
    31 тур
    		30 июля, суббота 06:00 Лос-Анджелес 2:1 Сиэтл
    30 тур
    		24 июля, воскресенье 03:30 Канзаc Сити 0:2 Лос-Анджелес
    29 тур
    		18 июля, понедельник 03:30 Нэшвилл 1:2 Лос-Анджелес
    26 тур
    		9 июля, суббота 05:00 Лос-Анджелес 3:2 Лос-Анджелес Гэлакси
    24 тур
    		3 июля, воскресенье 05:00 Ванкувер Уайткепс 1:0 Лос-Анджелес
    24 тур
    		30 июня, четверг 05:30 Лос-Анджелес 3:1 Даллас
    23 тур
    		26 июня, воскресенье 22:00 Лос-Анджелес 2:0 Нью-Йорк Ред Буллз
    21 тур
    		18 июня, суббота 22:00 Сиэтл 1:1 Лос-Анджелес
    19 тур
    		29 мая, воскресенье 01:00 Лос-Анджелес 3:2 Сан-Хосе
    17 тур
    		21 мая, суббота 22:30 Коламбус 0:2 Лос-Анджелес
    17 тур
    		19 мая, четверг 05:30 Лос-Анджелес 1:2 Остин
    15 тур
    		14 мая, суббота 22:30 Колорадо 2:0 Лос-Анджелес
    14 тур
    		8 мая, воскресенье 06:00 Лос-Анджелес 2:2 Филадельфия Юнион
    13 тур
    		2 мая, понедельник 05:00 Лос-Анджелес 2:0 Миннесота Юнайтед
    12 тур
    		25 апреля, понедельник 00:00 Цинциннати 1:2 Лос-Анджелес
    11 тур
    		17 апреля, воскресенье 23:00 Лос-Анджелес 3:1 Канзаc Сити
    8 тур
    		10 апреля, воскресенье 02:30 Лос-Анджелес Гэлакси 2:1 Лос-Анджелес
    7 тур
    		3 апреля, воскресенье 02:30 Орландо Сити 2:4 Лос-Анджелес
    6 тур
    		21 марта, понедельник 05:00 Лос-Анджелес 3:1 Ванкувер Уайткепс
    4 тур
    		12 марта, суббота 21:30 Интер 0:2 Лос-Анджелес
    3 тур
    		7 марта, понедельник 06:00 Лос-Анджелес 1:1 Портленд
    1 тур
    		26 февраля, суббота 23:30 Лос-Анджелес 3:0 Колорадо
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