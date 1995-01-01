Турниры:
США. МЛС 2022
|Финал
|5 ноября, суббота
|23:00
|Лос-Анджелес
|3:3
(3:0)п
|Филадельфия Юнион
|1/2 финала
|30 октября, воскресенье
|22:00
|Лос-Анджелес
|3:0
|Остин
|1/4 финала
|21 октября, пятница
|05:00
|Лос-Анджелес
|3:2
|Лос-Анджелес Гэлакси
|48 тур
|10 октября, понедельник
|00:00
|Лос-Анджелес
|0:1
|Нэшвилл
|46 тур
|2 октября, воскресенье
|22:00
|Портленд
|1:2
|Лос-Анджелес
|45 тур
|19 сентября, понедельник
|05:30
|Лос-Анджелес
|3:1
|Хьюстон
|43 тур
|14 сентября, среда
|00:00
|Миннесота Юнайтед
|1:1
|Лос-Анджелес
|43 тур
|11 сентября, воскресенье
|03:30
|Даллас
|2:1
|Лос-Анджелес
|41 тур
|5 сентября, понедельник
|05:30
|Лос-Анджелес
|2:0
|Реал Солт-Лейк
|40 тур
|1 сентября, четверг
|03:30
|Хьюстон
|2:1
|Лос-Анджелес
|38 тур
|27 августа, суббота
|03:00
|Остин
|4:1
|Лос-Анджелес
|37 тур
|21 августа, воскресенье
|05:00
|Сан-Хосе
|2:1
|Лос-Анджелес
|36 тур
|17 августа, среда
|05:30
|Лос-Анджелес
|1:0
|Ди Си Юнайтед
|35 тур
|14 августа, воскресенье
|05:30
|Лос-Анджелес
|5:0
|Шарлотт
|34 тур
|7 августа, воскресенье
|05:00
|Реал Солт-Лейк
|1:4
|Лос-Анджелес
|31 тур
|30 июля, суббота
|06:00
|Лос-Анджелес
|2:1
|Сиэтл
|30 тур
|24 июля, воскресенье
|03:30
|Канзаc Сити
|0:2
|Лос-Анджелес
|29 тур
|18 июля, понедельник
|03:30
|Нэшвилл
|1:2
|Лос-Анджелес
|26 тур
|9 июля, суббота
|05:00
|Лос-Анджелес
|3:2
|Лос-Анджелес Гэлакси
|24 тур
|3 июля, воскресенье
|05:00
|Ванкувер Уайткепс
|1:0
|Лос-Анджелес
|24 тур
|30 июня, четверг
|05:30
|Лос-Анджелес
|3:1
|Даллас
|23 тур
|26 июня, воскресенье
|22:00
|Лос-Анджелес
|2:0
|Нью-Йорк Ред Буллз
|21 тур
|18 июня, суббота
|22:00
|Сиэтл
|1:1
|Лос-Анджелес
|19 тур
|29 мая, воскресенье
|01:00
|Лос-Анджелес
|3:2
|Сан-Хосе
|17 тур
|21 мая, суббота
|22:30
|Коламбус
|0:2
|Лос-Анджелес
|17 тур
|19 мая, четверг
|05:30
|Лос-Анджелес
|1:2
|Остин
|15 тур
|14 мая, суббота
|22:30
|Колорадо
|2:0
|Лос-Анджелес
|14 тур
|8 мая, воскресенье
|06:00
|Лос-Анджелес
|2:2
|Филадельфия Юнион
|13 тур
|2 мая, понедельник
|05:00
|Лос-Анджелес
|2:0
|Миннесота Юнайтед
|12 тур
|25 апреля, понедельник
|00:00
|Цинциннати
|1:2
|Лос-Анджелес
|11 тур
|17 апреля, воскресенье
|23:00
|Лос-Анджелес
|3:1
|Канзаc Сити
|8 тур
|10 апреля, воскресенье
|02:30
|Лос-Анджелес Гэлакси
|2:1
|Лос-Анджелес
|7 тур
|3 апреля, воскресенье
|02:30
|Орландо Сити
|2:4
|Лос-Анджелес
|6 тур
|21 марта, понедельник
|05:00
|Лос-Анджелес
|3:1
|Ванкувер Уайткепс
|4 тур
|12 марта, суббота
|21:30
|Интер
|0:2
|Лос-Анджелес
|3 тур
|7 марта, понедельник
|06:00
|Лос-Анджелес
|1:1
|Портленд
|1 тур
|26 февраля, суббота
|23:30
|Лос-Анджелес
|3:0
|Колорадо