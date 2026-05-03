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Расписание матчей
МЛС 2026
Сан-Диего - Лос-Анджелес
Сан-Диего - Лос-Анджелес: обзор матча 03 мая 2026
Сан-Диего
03.05.2026, воскресенье, 04:30
США. МЛС, 11 тур
2 : 2
Ответный матч – 16.08.2026
Завершен
Лос-Анджелес
7'
М. Ингвартсен
71'
М. Ингвартсен
82'
Д. Буанга
90+14'
Р. Холлингшид
Матч
Текстовая трансляция
Составы
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Сан-Диего - Лос-Анджелес
Завершен
90'
+14
ГОЛ! 2:2!
Райан Холлингшид
Пас отдал
Мэтью Шоньер
90'
+9
Замена
Артем Смоляков
️️️️➡️️
Kenny Nielsen
Замена
Duran Ferree
️️️️➡️️
Си-Джей дос Сантос
90'
+8
90'
Желтая карточка
Денис Буанга
90'
+9'
Замена
W. Eisner
️️️️➡️️
Маркус Ингвартсен
89'
Травма
Си-Джей дос Сантос
89'
Замена
Алехандро Альварадо
️️️️➡️️
David Vazquez
83'
82'
ГОЛ! 2:1!
Денис Буанга
Пас отдал
Хын-Мин Сон
79'
Замена
Мэтью Шоньер
️️️️➡️️
Стефен Эустакиу
Желтая карточка
Анибал Годой
78'
Желтая карточка
Ian Pilcher
73'
73'
Замена
Тайлер Бойд
️️️️➡️️
Жереми Эбобиссе
ГОЛ! 2:0!
Маркус Ингвартсен
Пас отдал
Андерс Дрейер
71'
Замена
Ian Pilcher
️️️️➡️️
Luca Bombino
67'
Замена
Льюис Морган
️️️️➡️️
Амаль Пеллегрино
67'
60'
Замена
Хын-Мин Сон
️️️️➡️️
Райан Рапозо
59'
Желтая карточка
Kenny Nielsen
46'
Замена
Дэвид Мартинес
️️️️➡️️
Натан Ордас
46'
Замена
Марко Дельгадо
️️️️➡️️
Jude Terry
45'
+1'
Желтая карточка
David Vazquez
15'
ГОЛ! 1:0!
Маркус Ингвартсен
Пас отдал
Андерс Дрейер
7'
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Сан-Диего
1
Си-Джей дос Сантос
ВР
33
Oscar Verhoeven
ЦЗ
97
Кристофер МакВей
ЦЗ
26
Ману Дуа
ЦЗ
27
Luca Bombino
ЦЗ
8
Онни Валакари
ЦП
19
David Vazquez
ЦП
20
Анибал Годой
ЦП
90
Амаль Пеллегрино
ЛВ
10
Андерс Дрейер
ПВ
7
Маркус Ингвартсен
ЦФ
Главный тренер
Мики Варас
Лос-Анджелес
1
Уго Льорис
(К)
ВР
4
Эдди Сегура
ЦЗ
91
Нкоси Тафари
ЦЗ
45
Kenny Nielsen
ЦЗ
7
Стефен Эустакиу
ОП
24
Райан Холлингшид
ЦП
22
Jude Terry
ЦП
99
Денис Буанга
ЛВ
21
Райан Рапозо
ПВ
17
Жереми Эбобиссе
ЦФ
27
Натан Ордас
ЦФ
Главный тренер
Стивен Черундоло
Сан-Диего
18
Duran Ferree
ВР
25
Ian Pilcher
ЦЗ
22
W. Eisner
ЦЗ
9
Льюис Морган
ЦП
70
Алехандро Альварадо
ЦП
15
Pedro Soma
ЦП
21
Брайс Дюк
ЦП
77
Алекс Майтен
ЛВ
14
B. B. Zamble
ЦФ
Лос-Анджелес
12
Томас Хасал
ВР
29
Артем Смоляков
ЛЗ
5
Райан Портеус
ЦЗ
14
Серхи Паленсия
ПЗ
66
Мэтью Шоньер
ЦП
8
Марко Дельгадо
ЦП
19
Тайлер Бойд
ПВ
7
Хын-Мин Сон
ЦФ
30
Дэвид Мартинес
РФ
4-3-2-1
1
дос Сантос
33
26
Дуа
27
97
МакВей
8
Валакари
19
20
Годой
90
Пеллегрино
10
Дрейер
7
Ингвартсен
3-1-2-2-2
1
Льорис
4
Сегура
91
Тафари
45
7
Эустакиу
24
Холлингшид
22
21
Рапозо
99
Буанга
27
Ордас
17
Эбобиссе
1
дос Сантос
18
18
1
дос Сантос
27
25
25
27
7
Ингвартсен
22
22
7
Ингвартсен
90
Пеллегрино
9
Морган
9
Морган
90
Пеллегрино
19
70
Альварадо
70
Альварадо
19
45
29
Смоляков
29
Смоляков
45
7
Эустакиу
66
Шоньер
66
Шоньер
7
Эустакиу
22
8
Дельгадо
8
Дельгадо
22
17
Эбобиссе
19
Бойд
19
Бойд
17
Эбобиссе
21
Рапозо
7
Сон
7
Сон
21
Рапозо
27
Ордас
30
Мартинес
30
Мартинес
27
Ордас
Остались в запасе
Сан-Диего
Лос-Анджелес
15
Pedro Soma
ЦП
21
Брайс Дюк
ЦП
77
Алекс Майтен
ЛВ
14
B. B. Zamble
ЦФ
Главный тренер
Мики Варас
12
Томас Хасал
ВР
5
Райан Портеус
ЦЗ
14
Серхи Паленсия
ПЗ
Главный тренер
Стивен Черундоло
Остались в запасе
15
Pedro Soma
ЦП
21
Брайс Дюк
ЦП
77
Алекс Майтен
ЛВ
14
B. B. Zamble
ЦФ
Остались в запасе
12
Томас Хасал
ВР
5
Райан Портеус
ЦЗ
14
Серхи Паленсия
ПЗ
Главный тренер
Мики Варас
Главный тренер
Стивен Черундоло
Сан-Диего
Точно не сыграют
Вилли Кумадо
ПАЗ
Андрес Рейес
ЦЗ
Pablo Sisniega
ВР
Йеппе Тверсков
ЦЗ
Лос-Анджелес
Точно не сыграют
Amin Boudri
ЦП
Lorenzo Dellavalle
ЦЗ
Игор Жезус
ОП
Статистика матча Сан-Диего - Лос-Анджелес
3
2
Всего ударов по воротам
8
9
Удары в створ
3
4
Владение мячом %
56
44
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Угловые удары
2
3
Нарушения
12
17
Офсайды
0
2
Количество передач
668
526
Сейвы
2
1
Точность передач %
89
83
Удары мимо ворот
4
2
Блокированные удары
1
3
Удары из пределов штрафной
5
6
Удары из-за пределов штрафной
3
3
xG (ожидаемые голы)
0.98
1.18
xGP (предотвращенные голы)
-0.23
-0.23
Информация о матче
Главный судья:
Филип Дуджич
(Торонто)
Стадион:
Снэпдрэгон
Посещаемость:
28459
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- : -
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1 : 0
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