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  • «Челси» – «Лос-Анджелес»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 16 июня 2025

«Челси» – «Лос-Анджелес»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 16 июня 2025

16 июня 2025, 20:50
Челси
16.06.2025, понедельник, 22:00
Клубный чемпионат мира, группа D, 1 тур
2 : 0
Завершен
Лос-Анджелес
34' П. Нету 80' Э. Фернандес
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Челси
97
Роберт Санчес
ВР
17
Марк Кукурелья
ЛЗ
4
Тосин Адарабиойо
ЦЗ
6
Леви Колуилл
ЦЗ
24
Рис Джеймс
(К) ПЗ
7
Педру Нету
ЛВ
25
Мойзес Кайседо
ОП
45
Ромео Лавиа
ОП
10
Коул Палмер
ПВ
20
Нони Мадуэке
ПВ
11
Николас Джексон
ПВ
Главный тренер
Энцо Мареска
Лос-Анджелес
1
Уго Льорис
ВР
33
Аарон Лонг
(К) ЦЗ
4
Эдди Сегура
ЦЗ
14
Серхи Паленсия
ПЗ
99
Денис Буанга
ЛВ
6
Игор Жезус
ОП
24
Райан Холлингшид
ЦП
11
Тимоти Тильман
ЦП
8
Марко Дельгадо
ЦП
22
Натан Ордас
ЦФ
17
Жереми Эбобиссе
ЦФ
Главный тренер
Стивен Черундоло
Челси
1
Филип Йоргенсен
ВР
19
Мамаду Сарр
ЦЗ
5
Бенуа Бадьяшиль
ЦЗ
99
Трево Чалоба
ЦЗ
34
Джош Ачампонг
ПЗ
27
Мало Густо
ПЗ
19
Тайрик Джордж
ЛВ
17
Андрей Сантос
ОП
8
Кирнан Дьюсбери-Холл
ОП
17
Энцо Фернандес
ОП
14
Дариу Эссуго
ЦП
28
Кристофер Нкунку
ЦФ
9
Марк Гиу
ЦФ
30
Аарон Ансельмино
ЦФ
19
Лайам Делап
ЦФ
Лос-Анджелес
12
Томас Хасал
ВР
25
Максим Шано
ЦЗ
6
Марлон
ЦЗ
91
Нкоси Тафари
ЦЗ
15
Один-Тиаго Хольм
ЦП
7
Yaw Yeboah
ЦП
25
Фрэнки Амайя
АП
21
Райан Рапозо
ПВ
18
David Ochoa
ЦФ
43
Adam Saldana
ЦФ
9
Оливье Жиру
ЦФ
77
Adrian Wibowo
ЦФ
98
Дэвид Мартинес
РФ
4-2-3-1
97
Санчес
17
Кукурелья
4
Адарабиойо
6
Колуилл
24
Джеймс
25
Кайседо
45
Лавиа
7
Нету
20
Мадуэке
11
Джексон
10
Палмер
3-1-3-1-2
1
Льорис
14
Паленсия
4
Сегура
33
Лонг
6
Жезус
24
Холлингшид
11
Тильман
8
Дельгадо
99
Буанга
17
Эбобиссе
22
Ордас
24
Джеймс
27
Густо
27
Густо
24
Джеймс
45
Лавиа
17
Фернандес
17
Фернандес
45
Лавиа
25
Кайседо
14
Эссуго
14
Эссуго
25
Кайседо
20
Мадуэке
19
Джордж
19
Джордж
20
Мадуэке
10
Палмер
28
Нкунку
28
Нкунку
10
Палмер
11
Джексон
19
Делап
19
Делап
11
Джексон
11
Тильман
6
Марлон
6
Марлон
11
Тильман
8
Дельгадо
7
7
8
Дельгадо
6
Жезус
25
Амайя
25
Амайя
6
Жезус
17
Эбобиссе
9
Жиру
9
Жиру
17
Эбобиссе
22
Ордас
98
Мартинес
98
Мартинес
22
Ордас
Остались в запасе
Челси
Лос-Анджелес
1
Филип Йоргенсен
ВР
19
Мамаду Сарр
ЦЗ
5
Бенуа Бадьяшиль
ЦЗ
99
Трево Чалоба
ЦЗ
34
Джош Ачампонг
ПЗ
17
Андрей Сантос
ОП
8
Кирнан Дьюсбери-Холл
ОП
9
Марк Гиу
ЦФ
30
Аарон Ансельмино
ЦФ
Главный тренер
Энцо Мареска
12
Томас Хасал
ВР
25
Максим Шано
ЦЗ
91
Нкоси Тафари
ЦЗ
15
Один-Тиаго Хольм
ЦП
21
Райан Рапозо
ПВ
18
David Ochoa
ЦФ
43
Adam Saldana
ЦФ
77
Adrian Wibowo
ЦФ
Главный тренер
Стивен Черундоло
Остались в запасе
1
Филип Йоргенсен
ВР
19
Мамаду Сарр
ЦЗ
5
Бенуа Бадьяшиль
ЦЗ
99
Трево Чалоба
ЦЗ
34
Джош Ачампонг
ПЗ
17
Андрей Сантос
ОП
8
Кирнан Дьюсбери-Холл
ОП
9
Марк Гиу
ЦФ
30
Аарон Ансельмино
ЦФ
Остались в запасе
12
Томас Хасал
ВР
25
Максим Шано
ЦЗ
91
Нкоси Тафари
ЦЗ
15
Один-Тиаго Хольм
ЦП
21
Райан Рапозо
ПВ
18
David Ochoa
ЦФ
43
Adam Saldana
ЦФ
77
Adrian Wibowo
ЦФ
Главный тренер
Энцо Мареска
Главный тренер
Стивен Черундоло
Статистика матча Челси - Лос-Анджелес
3
2
Всего ударов по воротам
17
7
Удары в створ
6
4
Владение мячом %
65
35
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Угловые удары
7
1
Нарушения
11
11
Офсайды
1
4
Количество передач
718
385
Сейвы
4
3
Точность передач %
91
85
Удары мимо ворот
3
2
Блокированные удары
8
1
Удары из пределов штрафной
11
3
Удары из-за пределов штрафной
6
4

Смотреть прямую трансляцию матча «Челси» против «Лос-Анджелеса», 1-й тур Клубного чемпионата мира на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 16 июня в 22:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Челси»«Лос-Анджелес»

«Челси» – «Лос-Анджелес»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 16 июня 2025

Источник: «Бомбардир»
Клубный чемпионат мира Лос-Анджелес Челси
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