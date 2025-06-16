16.06.2025, понедельник, 22:00
Клубный чемпионат мира, группа D, 1 тур
Клубный чемпионат мира, группа D, 1 тур
2 : 0
Завершен
Составы команд
Челси
Челси
4-2-3-1
97
Санчес
17
Кукурелья
4
Адарабиойо
6
Колуилл
24
Джеймс
25
Кайседо
45
Лавиа
7
Нету
20
Мадуэке
11
Джексон
10
Палмер
3-1-3-1-2
1
Льорис
14
Паленсия
4
Сегура
33
Лонг
6
Жезус
24
Холлингшид
11
Тильман
8
Дельгадо
99
Буанга
17
Эбобиссе
22
Ордас
24
Джеймс
27
Густо
27
Густо
24
Джеймс
45
Лавиа
17
Фернандес
17
Фернандес
45
Лавиа
25
Кайседо
14
Эссуго
14
Эссуго
25
Кайседо
20
Мадуэке
19
Джордж
19
Джордж
20
Мадуэке
10
Палмер
28
Нкунку
28
Нкунку
10
Палмер
11
Джексон
19
Делап
19
Делап
11
Джексон
11
Тильман
6
Марлон
6
Марлон
11
Тильман
8
Дельгадо
7
7
8
Дельгадо
6
Жезус
25
Амайя
25
Амайя
6
Жезус
17
Эбобиссе
9
Жиру
9
Жиру
17
Эбобиссе
22
Ордас
98
Мартинес
98
Мартинес
22
Ордас
Остались в запасе
Челси
Лос-Анджелес
1
Филип Йоргенсен
ВР
19
Мамаду Сарр
ЦЗ
5
Бенуа Бадьяшиль
ЦЗ
99
Трево Чалоба
ЦЗ
34
Джош Ачампонг
ПЗ
17
Андрей Сантос
ОП
8
Кирнан Дьюсбери-Холл
ОП
9
Марк Гиу
ЦФ
30
Аарон Ансельмино
ЦФ
Главный тренер
Энцо Мареска
12
Томас Хасал
ВР
25
Максим Шано
ЦЗ
91
Нкоси Тафари
ЦЗ
15
Один-Тиаго Хольм
ЦП
21
Райан Рапозо
ПВ
18
David Ochoa
ЦФ
43
Adam Saldana
ЦФ
77
Adrian Wibowo
ЦФ
Главный тренер
Стивен Черундоло
Остались в запасе
1
Филип Йоргенсен
ВР
19
Мамаду Сарр
ЦЗ
5
Бенуа Бадьяшиль
ЦЗ
99
Трево Чалоба
ЦЗ
34
Джош Ачампонг
ПЗ
17
Андрей Сантос
ОП
8
Кирнан Дьюсбери-Холл
ОП
9
Марк Гиу
ЦФ
30
Аарон Ансельмино
ЦФ
Остались в запасе
12
Томас Хасал
ВР
25
Максим Шано
ЦЗ
91
Нкоси Тафари
ЦЗ
15
Один-Тиаго Хольм
ЦП
21
Райан Рапозо
ПВ
18
David Ochoa
ЦФ
43
Adam Saldana
ЦФ
77
Adrian Wibowo
ЦФ
Главный тренер
Энцо Мареска
Главный тренер
Стивен Черундоло
Статистика матча Челси - Лос-Анджелес
3
2
Всего ударов по воротам
17
7
Удары в створ
6
4
Владение мячом %
65
35
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Угловые удары
7
1
Нарушения
11
11
Офсайды
1
4
Количество передач
718
385
Сейвы
4
3
Точность передач %
91
85
Удары мимо ворот
3
2
Блокированные удары
8
1
Удары из пределов штрафной
11
3
Удары из-за пределов штрафной
6
4
Смотреть прямую трансляцию матча «Челси» против «Лос-Анджелеса», 1-й тур Клубного чемпионата мира на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 16 июня в 22:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Челси» – «Лос-Анджелес»
- Матч можно посмотреть в сервисе «Okko».
- Также игру будет транслировать «Winline».
Источник: «Бомбардир»