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Смотреть прямую трансляцию матча «Челси» против «Лос-Анджелеса», 1-й тур Клубного чемпионата мира на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 16 июня в 22:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Челси» – «Лос-Анджелес»