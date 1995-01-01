Турниры:
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Катанцаро
|11
|7
|3
|1
|22:16
|++6
|24
|2.
|Парма
|10
|7
|2
|1
|20:8
|++12
|23
|3.
|Палермо
|8
|6
|1
|1
|14:4
|++10
|19
|4.
|Венеция
|9
|5
|3
|1
|14:8
|++6
|18
|5.
|Козенца
|9
|4
|2
|3
|14:9
|++5
|14
|6.
|Комо
|9
|4
|2
|3
|12:12
|0
|14
|7.
|Зюйдтироль
|9
|3
|4
|2
|13:10
|++3
|13
|8.
|Модена
|9
|3
|4
|2
|8:8
|0
|13
|9.
|Брешиа
|7
|3
|4
|0
|6:2
|++4
|13
|10.
|Циттаделла
|10
|3
|4
|3
|10:13
|-3
|13
|11.
|Кремонезе
|10
|3
|4
|3
|12:11
|++1
|13
|12.
|Пиза
|9
|3
|3
|3
|8:8
|0
|12
|13.
|Асколи
|10
|3
|3
|4
|12:12
|0
|12
|14.
|Бари
|10
|1
|8
|1
|9:9
|0
|11
|15.
|Реджана 1919
|9
|1
|5
|3
|8:13
|-5
|8
|16.
|Сампдория
|9
|1
|3
|5
|8:13
|-5
|6
|17.
|Специя
|8
|1
|3
|4
|6:11
|-5
|6
|18.
|Тернана
|10
|1
|3
|6
|9:13
|-4
|6
|19.
|Феральписало
|10
|1
|2
|7
|5:19
|-14
|5
|20.
|Лекко
|8
|0
|1
|7
|8:19
|-11
|1
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Парма
|6
|4
|2
|0
|9:3
|++6
|14
|2.
|Венеция
|5
|3
|1
|1
|9:6
|++3
|10
|3.
|Катанцаро
|5
|3
|1
|1
|9:7
|++2
|10
|4.
|Циттаделла
|5
|2
|2
|1
|5:6
|-1
|8
|5.
|Козенца
|5
|2
|1
|2
|10:6
|++4
|7
|6.
|Асколи
|4
|2
|1
|1
|6:2
|++4
|7
|7.
|Комо
|4
|2
|1
|1
|6:6
|0
|7
|8.
|Модена
|5
|2
|1
|2
|4:5
|-1
|7
|9.
|Палермо
|3
|2
|0
|1
|5:2
|++3
|6
|10.
|Брешиа
|4
|1
|3
|0
|3:2
|++1
|6
|11.
|Зюйдтироль
|4
|1
|2
|1
|6:5
|++1
|5
|12.
|Тернана
|6
|1
|2
|3
|5:5
|0
|5
|13.
|Бари
|5
|0
|5
|0
|5:5
|0
|5
|14.
|Пиза
|4
|1
|1
|2
|5:6
|-1
|4
|15.
|Реджана 1919
|4
|0
|3
|1
|4:6
|-2
|3
|16.
|Кремонезе
|6
|0
|3
|3
|4:7
|-3
|3
|17.
|Специя
|4
|0
|2
|2
|1:3
|-2
|2
|18.
|Феральписало
|4
|0
|1
|3
|2:6
|-4
|1
|19.
|Сампдория
|4
|0
|0
|4
|3:8
|-5
|0
|20.
|Лекко
|5
|0
|0
|5
|7:14
|-7
|0
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Катанцаро
|6
|4
|2
|0
|13:9
|++4
|14
|2.
|Палермо
|5
|4
|1
|0
|9:2
|++7
|13
|3.
|Кремонезе
|4
|3
|1
|0
|8:4
|++4
|10
|4.
|Парма
|4
|3
|0
|1
|11:5
|++6
|9
|5.
|Венеция
|4
|2
|2
|0
|5:2
|++3
|8
|6.
|Зюйдтироль
|5
|2
|2
|1
|7:5
|++2
|8
|7.
|Пиза
|5
|2
|2
|1
|3:2
|++1
|8
|8.
|Брешиа
|3
|2
|1
|0
|3:0
|++3
|7
|9.
|Козенца
|4
|2
|1
|1
|4:3
|++1
|7
|10.
|Комо
|5
|2
|1
|2
|6:6
|0
|7
|11.
|Модена
|4
|1
|3
|0
|4:3
|++1
|6
|12.
|Бари
|5
|1
|3
|1
|4:4
|0
|6
|13.
|Сампдория
|5
|1
|3
|1
|5:5
|0
|6
|14.
|Циттаделла
|5
|1
|2
|2
|5:7
|-2
|5
|15.
|Реджана 1919
|5
|1
|2
|2
|4:7
|-3
|5
|16.
|Асколи
|6
|1
|2
|3
|6:10
|-4
|5
|17.
|Специя
|4
|1
|1
|2
|5:8
|-3
|4
|18.
|Феральписало
|6
|1
|1
|4
|3:13
|-10
|4
|19.
|Тернана
|4
|0
|1
|3
|4:8
|-4
|1
|20.
|Лекко
|3
|0
|1
|2
|1:5
|-4
|1