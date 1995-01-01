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    Комо - таблица

    Город Комо
    Дивизион Италия-Серия B
    Сайт comofootball.com/
    Стадион Джузеппе Синигалья
    Тренер Морено Лонго
    Турниры:
    Команда И В Н П Мячи Разница Очки
    1. Катанцаро 11 7 3 1 22:16 ++6 24
    2. Парма 10 7 2 1 20:8 ++12 23
    3. Палермо 8 6 1 1 14:4 ++10 19
    4. Венеция 9 5 3 1 14:8 ++6 18
    5. Козенца 9 4 2 3 14:9 ++5 14
    6. Комо 9 4 2 3 12:12 0 14
    7. Зюйдтироль 9 3 4 2 13:10 ++3 13
    8. Модена 9 3 4 2 8:8 0 13
    9. Брешиа 7 3 4 0 6:2 ++4 13
    10. Циттаделла 10 3 4 3 10:13 -3 13
    11. Кремонезе 10 3 4 3 12:11 ++1 13
    12. Пиза 9 3 3 3 8:8 0 12
    13. Асколи 10 3 3 4 12:12 0 12
    14. Бари 10 1 8 1 9:9 0 11
    15. Реджана 1919 9 1 5 3 8:13 -5 8
    16. Сампдория 9 1 3 5 8:13 -5 6
    17. Специя 8 1 3 4 6:11 -5 6
    18. Тернана 10 1 3 6 9:13 -4 6
    19. Феральписало 10 1 2 7 5:19 -14 5
    20. Лекко 8 0 1 7 8:19 -11 1
    Команда И В Н П Мячи Разница Очки
    1. Парма 6 4 2 0 9:3 ++6 14
    2. Венеция 5 3 1 1 9:6 ++3 10
    3. Катанцаро 5 3 1 1 9:7 ++2 10
    4. Циттаделла 5 2 2 1 5:6 -1 8
    5. Козенца 5 2 1 2 10:6 ++4 7
    6. Асколи 4 2 1 1 6:2 ++4 7
    7. Комо 4 2 1 1 6:6 0 7
    8. Модена 5 2 1 2 4:5 -1 7
    9. Палермо 3 2 0 1 5:2 ++3 6
    10. Брешиа 4 1 3 0 3:2 ++1 6
    11. Зюйдтироль 4 1 2 1 6:5 ++1 5
    12. Тернана 6 1 2 3 5:5 0 5
    13. Бари 5 0 5 0 5:5 0 5
    14. Пиза 4 1 1 2 5:6 -1 4
    15. Реджана 1919 4 0 3 1 4:6 -2 3
    16. Кремонезе 6 0 3 3 4:7 -3 3
    17. Специя 4 0 2 2 1:3 -2 2
    18. Феральписало 4 0 1 3 2:6 -4 1
    19. Сампдория 4 0 0 4 3:8 -5 0
    20. Лекко 5 0 0 5 7:14 -7 0
    Команда И В Н П Мячи Разница Очки
    1. Катанцаро 6 4 2 0 13:9 ++4 14
    2. Палермо 5 4 1 0 9:2 ++7 13
    3. Кремонезе 4 3 1 0 8:4 ++4 10
    4. Парма 4 3 0 1 11:5 ++6 9
    5. Венеция 4 2 2 0 5:2 ++3 8
    6. Зюйдтироль 5 2 2 1 7:5 ++2 8
    7. Пиза 5 2 2 1 3:2 ++1 8
    8. Брешиа 3 2 1 0 3:0 ++3 7
    9. Козенца 4 2 1 1 4:3 ++1 7
    10. Комо 5 2 1 2 6:6 0 7
    11. Модена 4 1 3 0 4:3 ++1 6
    12. Бари 5 1 3 1 4:4 0 6
    13. Сампдория 5 1 3 1 5:5 0 6
    14. Циттаделла 5 1 2 2 5:7 -2 5
    15. Реджана 1919 5 1 2 2 4:7 -3 5
    16. Асколи 6 1 2 3 6:10 -4 5
    17. Специя 4 1 1 2 5:8 -3 4
    18. Феральписало 6 1 1 4 3:13 -10 4
    19. Тернана 4 0 1 3 4:8 -4 1
    20. Лекко 3 0 1 2 1:5 -4 1
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