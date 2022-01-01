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Серия А 2026/2027
Команды
Комо
Состав
€ 503 млн
Комо - состав команды
Комо
Серия А 2026/2027
Стадион:
Джузеппе Синигалья
Сайт:
http://comofootball.com/
Тренер:
Сеск Фабрегас
Состав
Статистика
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Результаты
Расписание
Таблица
№
Игрок
Поз
Воз
Стоимость
97
Санчес Роберт
Вра
28
€ 22 млн
1
Бутез Жан
Вра
31
€ 8 млн
44
Чавлина Никола
Вра
24
€ 0.75 млн
22
Виджорито Мауро
Вра
36
€ 0.15 млн
99
Чалоба Трево
Защ
27
€ 40 млн
4
Рамон Хакобо
Защ
21
€ 30 млн
27
Коуто Ян
Защ
24
€ 17 млн
16
Бруно Кайки
Защ
23
€ 14 млн
3
Валье Алекс
Защ
22
€ 12 млн
13
Доссена Альберто
Защ
27
€ 6 млн
2
Кемпф Марк-Оливер
Защ
31
€ 3.5 млн
28
Смольчич Иван
Защ
26
€ 3.5 млн
53
Камбвала Вилли
Защ
22
€ 3 млн
18
Гольданига Эдоардо
Защ
32
€ 2 млн
18
Морено Альберто
Защ
34
€ 1 млн
10
Пас Нико
Пол
22
€ 80 млн
5
Перроне Максимо
Пол
23
€ 35 млн
20
Батурина Мартин
Пол
23
€ 30 млн
21
Риччи Самуэле
Пол
25
€ 22 млн
8
Какере Максанс
Пол
26
€ 13 млн
6
Милья Луис
Пол
31
€ 3.5 млн
15
Adrian Lahdo
Пол
-
90
Кен Мойзе
Нап
26
€ 32 млн
11
Диао Ассане
Нап
21
€ 30 млн
17
Родригес Хесус
Нап
20
€ 30 млн
9
Дувикас Анастасиос
Нап
27
€ 25 млн
42
Аддаи Джейден
Нап
21
€ 20 млн
7
Да Кунья Лукас
Нап
25
€ 20 млн
Всего игроков: 28, из них вратарей: 4, защитников: 11, полузащитников: 7, нападающих: 6
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