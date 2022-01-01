Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Бразилия
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Серия А 2026/2027
Команды
Комо
Новости
€ 503 млн
Комо - новости команды
Комо
Серия А 2026/2027
Стадион:
Джузеппе Синигалья
Сайт:
http://comofootball.com/
Тренер:
Сеск Фабрегас
Состав
Статистика
Новости
Трансферы
Результаты
Расписание
Таблица
Серия А. «Интер» выиграл 5:3, уступая 0:2, и другие результаты
Вчера, 23:38
«Комо» – «Парма»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 14 сентября 2026
Вчера, 18:20
«Комо» – «Парма»: кто победит в матче 4 тура чемпионата Италии 2026/2027
13 сентября
Фабрегас оценил разгромную победу «Комо» в дебютном матче в Лиге чемпионов
11 сентября
«Комо» – «РБ Лейпциг»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 10 сентября 2026
10 сентября
Названы пять клубов, проявлявших интерес к Батракову этим летом
10 сентября
4
Где смотреть матч «Комо» – «РБ Лейпциг»: во сколько прямая трансляция: 10 сентября 2026
9 сентября
«Комо» – «РБ Лейпциг»: кто победит в матче 1 тура Лиги чемпионов 2026/2027
9 сентября
Трансляция
«Дженоа» – «Комо»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 4 сентября 2026
4 сентября
Бензема, Погба и еще 20 игроков попали в список самых звездных свободных агентов от BBC
3 сентября
4
«Дженоа» – «Комо»: кто победит в матче 3-го тура Серии А 2026/2027
3 сентября
Трансляция
«Наполи» – «Комо»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 30 августа 2026
30 августа
«Наполи» – «Комо»: кто победит в матче 2-го тура Серии А 2026/2027
29 августа
Фото
Мората нашел новый клуб
28 августа
Фото
«Вильярреал» подписал хавбека сборной Канады и отдал в аренду экс-игрока «МЮ»
28 августа
Итоги жеребьевки общего этапа Лиги чемпионов-2026/27
27 августа
6
В общем этапе ЛЧ сыграют четыре клуба-дебютанта
27 августа
1
Трансляция
«Удинезе» – «Комо»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 августа 2026
22 августа
«Удинезе» – «Комо»: кто победит в матче 1 тура чемпионата Италии 2026/2027
21 августа
Фото
«Комо» подписал игрока сборной Англии за 30 миллионов
9 августа
Фото
«Комо» арендовал экс-игрока сборной Бразилии и «Манчестер Сити»
7 августа
В клубе Серии A двумя словами высказались об интересе к защитнику сборной России
17 июля
1
Гурцкая раскрыл, почему Сперцян перешел в «Аль-Ахли» вместо «Комо»
15 июля
3
«Комо» выкупил игрока «Реала» за 60 миллионов
29 июня
«Комо» договорился с «Реалом» по Пасу: подробности
26 июня
«Комо» ответил на предложение «Реала» вернуть Паса за 60 миллионов
25 июня
«Реал» вернул Паса из «Комо» за 9 миллионов и предложил итальянскому клубу купить его за 60 миллионов
25 июня
1
«Реал» готов выкупить форварда сборной Аргентины
25 июня
1
Фабрегас не покупает дочери телефон: «Она одна такая в классе»
10 июня
5
«Барселона» определилась с главным кандидатом на замену Флику
8 июня
3
1
2
3
4
5
Главные новости
Генич – о падении Кордобы: «Если бы это сделал Винисиус, то ТВ «Реала» точно бы оправдало»
08:30
Гурцкая раскритиковал «Спартак» за отказ от Самородова из-за кисты в колене
08:15
1
Аленичев возвращается к тренерской работе, новичок «Краснодара», еще один соперник сборной России и другие новости
02:00
Мостовой определил тройку фаворитов «Золотого мяча»
01:40
2
Гурцкая – о ситуации с Андреем Мостовым: «Почему борец за справедливость Семак не сказал правду?»
01:35
3
«Краснодар» подпишет экс-нападающего «Интера»
01:25
Агент Мендеш спрогнозировал обладателя «Золотого мяча»: «Он лучший в мире с большим отрывом»
01:01
1
Фото
Кордоба пожаловался на судейство: «Все дозволено»
00:55
6
Гурцкая назвал тренера РПЛ, оказавшегося на грани увольнения
00:44
1
Газзаев – о российском футболисте: «Напоминает мне Зидана»
00:36
4
Все новости
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+