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«Удинезе» – «Комо»: кто победит в матче 1 тура чемпионата Италии 2026/2027

21 августа 2026 9:27
Удинезе - Комо
22 авг. 2026, суббота 19:30 | Италия. Серия А, 1 тур
Перейти в онлайн матча
1.83
Победа «Комо»
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Матч 1 тура Серии А между «Удинезе» и «Комо» пройдет 22 августа 2026 года в Удине на стадионе «Фриули». Хозяева провели неоднозначную предсезонную подготовку, проиграв в товарищеских матчах «Трабзонспору» (0:1), «Шабаб Аль-Ахли» (1:2) и «Суонси» (0:2), хотя в Кубке Италии обыграли «Падову» (1:0). Гости, напротив, подходят к сезону с победным настроением: они выиграли три последних матча в Серии А по итогам прошлого чемпионата, а в товарищеских играх достойно смотрелись против «Ливерпуля» и «Арсенала». Сможет ли «Удинезе» прервать неудачную серию в очных встречах и взять очки на старте, или «Комо» продолжит уверенную игру и начнет сезон с победы?

Кто победит в матче

«Удинезе» постарается использовать домашний фактор, чтобы компенсировать свои проблемы. В атаке команда действует не слишком результативно – в среднем 1,00 гола за последние пять матчей, хотя в кубковой встрече с «Падовой» удалось забить один мяч. Однако оборона выглядит уязвимой: хозяева пропускают в семи из девяти последних матчей, а в среднем за пять игр их защита пропускает 1,60 гола. В личных встречах с «Комо» у «Удинезе» три победы, но в последних двух очных матчах они не забили ни разу (поражение 0:1 и ничья 0:0). Это создаeт серьeзное психологическое давление, и чтобы прервать неудачную серию, хозяевам необходимо значительно улучшить игру в обороне.

«Комо» выглядит явным фаворитом благодаря стабильной форме и атакующей эффективности. Команда побеждает в трeх последних матчах Серии А, а в среднем за последние пять игр забивает 1,60 гола и пропускает 1,20. При этом гости демонстрируют умение создавать моменты даже против сильных соперников: в товарищеских встречах они сыграли вничью с «Ливерпулем» (0:0 и 0:2) и «Арсеналом» (1:1, победа по пенальти). В очных матчах «Комо» забивает регулярно и имеет две победы в трeх последних встречах с «Удинезе». Учитывая проблемы хозяев в обороне и уверенную игру гостей в атаке, «Комо» имеет все шансы начать сезон с победы.

Итоговый вывод: «Комо» находится в лучшей форме, стабильнее в атаке и имеет преимущество в последних очных встречах. Оборона «Удинезе» слишком уязвима, чтобы сдержать гостей, поэтому победа «Комо» выглядит наиболее вероятным исходом.

Форма и история личных встреч

В историческом противостоянии «Удинезе» имеет небольшой перевес: три победы против двух у «Комо», ещe один матч завершился вничью. Однако в последних трeх очных встречах «Комо» одержал две победы и один раз сыграл вничью, не пропуская в двух последних матчах. Текущая форма «Удинезе» вызывает вопросы, особенно в обороне, тогда как «Комо» уверенно провeл концовку прошлого сезона и достойно выглядел в предсезонных играх. Это делает гостей фаворитами предстоящего матча.

Личные встречи
Побед - 1 (20%)
Ничьих - 2 (40%)
Побед - 2 (40%)
3
Забитых мячей
6
0.6
В среднем за матч
1.2
1:0
Крупнейшая победа
4:1
Самый результативный матч
Италия. Серия А, 21 тур
Комо
4 : 1
20.01.2025
Удинезе
Самая крупная ничья
Италия. Серия А, 1 тур
Удинезе
1 : 1
22.08.2026
Комо
Италия. Серия А, 1 тур
Удинезе
1 : 1
22.08.2026
Комо
Италия. Серия А, 31 тур
Удинезе
0 : 0
06.04.2026
Комо
Италия. Серия А, 18 тур
Комо
1 : 0
03.01.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 21 тур
Комо
4 : 1
20.01.2025
Удинезе
Италия. Серия А, 3 тур
Удинезе
1 : 0
01.09.2024
Комо

Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Удинезе
40
Мадука Окойе
ВР
11
Ассан Камара
ЛЗ
14
Джеймс Абанква
ЦЗ
28
Умар Соле
ЦЗ
16
Matteo Palma
ЦЗ
23
Мергим Войвода
ПЗ
8
Йеспер Карлстрем
(К) ОП
32
Юрген Эккеленкамп
ЦП
24
Якуб Пиотровски
ЦП
10
Николо Дзаньоло
АП
7
Идрисса Гуйе
ЦФ
Главный тренер
Коста Руньяич
Комо
1
Жан Бутез
(К) ВР
16
Алекс Валье
ЛЗ
99
Трево Чалоба
ЦЗ
4
Хакобо Рамон
ЦЗ
27
Ян Коуто
ПЗ
17
Хесус Родригес
ЛВ
21
Максимо Перроне
ОП
20
Мартин Батурина
ЦП
10
Нико Пас
ЦП
6
Луис Милья
ЦП
9
Анастасиос Дувикас
ЦФ
Главный тренер
Сеск Фабрегас
Удинезе
93
Даниэле Паделли
ВР
99
Эдоардо Пьяна
ВР
77
Энсо Эбосс
ЛЗ
2
Саба Гогличидзе
ЦЗ
29
Бранимир Млачич
ЦЗ
13
Николо Бертола
ЦЗ
20
Хуан Арисала
ЛВ
6
Ойер Саррага
ЦП
4
Занди Ловрич
ЦП
38
Леннон Миллер
ЦП
46
Унаи Гомес
АП
79
Давид Пейчич
АП
15
Вакун Байо
ЦФ
45
Giulio Vinciati
ЦФ
Комо
25
Эмиль Аудеро
ВР
1
Noel Tornqvist
ВР
22
Мауро Виджорито
ВР
16
Кайки Бруно
ЛЗ
2
Марк-Оливер Кемпф
ЦЗ
18
Эдоардо Гольданига
ЦЗ
13
Альберто Доссена
ЦЗ
27
Иван Смольчич
ПЗ
11
Ассане Диао
ЛВ
15
Adrian Lahdo
ЦП
8
Максанс Какере
ЦП
49
Riccardo Cassano
ЦП
21
Альваро Мората
ЦФ
7
Лукас Да Кунья
ЦФ
30
M. Liberali
ЦФ
3-3-2-1-1
40
Окойе
14
Абанква
28
Соле
16
11
Камара
8
Карлстрем
23
Войвода
32
Эккеленкамп
24
Пиотровски
10
Дзаньоло
7
Гуйе
4-1-3-1-1
1
Бутез
27
Коуто
99
Чалоба
4
Рамон
16
Валье
21
Перроне
20
Батурина
10
Пас
6
Милья
17
Родригес
9
Дувикас
10
Дзаньоло
6
Саррага
6
Саррага
10
Дзаньоло
32
Эккеленкамп
46
Гомес
46
Гомес
32
Эккеленкамп
7
Гуйе
15
Байо
15
Байо
7
Гуйе
24
Пиотровски
38
Миллер
38
Миллер
24
Пиотровски
16
77
Эбосс
77
Эбосс
16
10
Пас
8
Какере
8
Какере
10
Пас
27
Коуто
27
Смольчич
27
Смольчич
27
Коуто
20
Батурина
11
Диао
11
Диао
20
Батурина
21
Перроне
7
Да Кунья
7
Да Кунья
21
Перроне
17
Родригес
30
30
17
Родригес
Остались в запасе
Удинезе
Комо
4
Занди Ловрич
ЦП
20
Хуан Арисала
ЛВ
2
Саба Гогличидзе
ЦЗ
29
Бранимир Млачич
ЦЗ
13
Николо Бертола
ЦЗ
93
Даниэле Паделли
ВР
99
Эдоардо Пьяна
ВР
79
Давид Пейчич
АП
45
Giulio Vinciati
ЦФ
Главный тренер
Коста Руньяич
21
Альваро Мората
ЦФ
15
Adrian Lahdo
ЦП
16
Кайки Бруно
ЛЗ
2
Марк-Оливер Кемпф
ЦЗ
18
Эдоардо Гольданига
ЦЗ
13
Альберто Доссена
ЦЗ
25
Эмиль Аудеро
ВР
1
Noel Tornqvist
ВР
22
Мауро Виджорито
ВР
49
Riccardo Cassano
ЦП
Главный тренер
Сеск Фабрегас
Остались в запасе
4
Занди Ловрич
ЦП
20
Хуан Арисала
ЛВ
2
Саба Гогличидзе
ЦЗ
29
Бранимир Млачич
ЦЗ
13
Николо Бертола
ЦЗ
93
Даниэле Паделли
ВР
99
Эдоардо Пьяна
ВР
79
Давид Пейчич
АП
45
Giulio Vinciati
ЦФ
Остались в запасе
21
Альваро Мората
ЦФ
15
Adrian Lahdo
ЦП
16
Кайки Бруно
ЛЗ
2
Марк-Оливер Кемпф
ЦЗ
18
Эдоардо Гольданига
ЦЗ
13
Альберто Доссена
ЦЗ
25
Эмиль Аудеро
ВР
1
Noel Tornqvist
ВР
22
Мауро Виджорито
ВР
49
Riccardo Cassano
ЦП
Главный тренер
Коста Руньяич
Главный тренер
Сеск Фабрегас
Удинезе
Точно не сыграют
Георгий Чакветадзе
ЦП
Алессандро Дзаноли
ПЗ
Кристиан Кабаселе
ЦЗ
Адам Букса
ЦФ
Комо
Точно не сыграют
Джейден Аддаи
ПВ

Прогноз на победителя

Наш прогноз – победа «Комо» в основное время. Стабильная атака, проблемы «Удинезе» в обороне и успешные очные встречи в последнее время делают гостей фаворитами. Хозяевам будет сложно сдержать давление соперника даже на своeм поле. Рекомендуемая ставка – победа «Комо» с коэффициентом 1,83. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 1 тура чемпионата Италии между «Удинезе» и «Комо» состоится 22 августа 2026 года в Удине на стадионе «Фриули» и начнется в 19:30 по московскому времени. Прямая трансляция в России будет доступна на канале «МАТЧ! Футбол 3».

«Удинезе» – «Комо»: смотреть онлайн.

1.83
Победа «Комо»
Сделать ставку
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Автор: Мещеряков Денис
Италия. Серия А Комо Удинезе
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