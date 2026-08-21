Матч 1 тура Серии А между «Удинезе» и «Комо» пройдет 22 августа 2026 года в Удине на стадионе «Фриули». Хозяева провели неоднозначную предсезонную подготовку, проиграв в товарищеских матчах «Трабзонспору» (0:1), «Шабаб Аль-Ахли» (1:2) и «Суонси» (0:2), хотя в Кубке Италии обыграли «Падову» (1:0). Гости, напротив, подходят к сезону с победным настроением: они выиграли три последних матча в Серии А по итогам прошлого чемпионата, а в товарищеских играх достойно смотрелись против «Ливерпуля» и «Арсенала». Сможет ли «Удинезе» прервать неудачную серию в очных встречах и взять очки на старте, или «Комо» продолжит уверенную игру и начнет сезон с победы?

Кто победит в матче

«Удинезе» постарается использовать домашний фактор, чтобы компенсировать свои проблемы. В атаке команда действует не слишком результативно – в среднем 1,00 гола за последние пять матчей, хотя в кубковой встрече с «Падовой» удалось забить один мяч. Однако оборона выглядит уязвимой: хозяева пропускают в семи из девяти последних матчей, а в среднем за пять игр их защита пропускает 1,60 гола. В личных встречах с «Комо» у «Удинезе» три победы, но в последних двух очных матчах они не забили ни разу (поражение 0:1 и ничья 0:0). Это создаeт серьeзное психологическое давление, и чтобы прервать неудачную серию, хозяевам необходимо значительно улучшить игру в обороне.

«Комо» выглядит явным фаворитом благодаря стабильной форме и атакующей эффективности. Команда побеждает в трeх последних матчах Серии А, а в среднем за последние пять игр забивает 1,60 гола и пропускает 1,20. При этом гости демонстрируют умение создавать моменты даже против сильных соперников: в товарищеских встречах они сыграли вничью с «Ливерпулем» (0:0 и 0:2) и «Арсеналом» (1:1, победа по пенальти). В очных матчах «Комо» забивает регулярно и имеет две победы в трeх последних встречах с «Удинезе». Учитывая проблемы хозяев в обороне и уверенную игру гостей в атаке, «Комо» имеет все шансы начать сезон с победы.

Итоговый вывод: «Комо» находится в лучшей форме, стабильнее в атаке и имеет преимущество в последних очных встречах. Оборона «Удинезе» слишком уязвима, чтобы сдержать гостей, поэтому победа «Комо» выглядит наиболее вероятным исходом.

Форма и история личных встреч

В историческом противостоянии «Удинезе» имеет небольшой перевес: три победы против двух у «Комо», ещe один матч завершился вничью. Однако в последних трeх очных встречах «Комо» одержал две победы и один раз сыграл вничью, не пропуская в двух последних матчах. Текущая форма «Удинезе» вызывает вопросы, особенно в обороне, тогда как «Комо» уверенно провeл концовку прошлого сезона и достойно выглядел в предсезонных играх. Это делает гостей фаворитами предстоящего матча.

Прогноз на победителя

Наш прогноз – победа «Комо» в основное время. Стабильная атака, проблемы «Удинезе» в обороне и успешные очные встречи в последнее время делают гостей фаворитами. Хозяевам будет сложно сдержать давление соперника даже на своeм поле. Рекомендуемая ставка – победа «Комо» с коэффициентом 1,83. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 1 тура чемпионата Италии между «Удинезе» и «Комо» состоится 22 августа 2026 года в Удине на стадионе «Фриули» и начнется в 19:30 по московскому времени. Прямая трансляция в России будет доступна на канале «МАТЧ! Футбол 3».