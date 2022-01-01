Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Бразилия
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Серия А 2026/2027
Команды
Комо
Расписание
€ 503 млн
Комо - расписание матчей
Комо
Серия А 2026/2027
Стадион:
Джузеппе Синигалья
Сайт:
http://comofootball.com/
Тренер:
Сеск Фабрегас
Состав
Статистика
Новости
Трансферы
Результаты
Расписание
Таблица
20.09 | 16:00
Фрозиноне
- : -
Комо
11.10 | 13:30
Комо
- : -
Рома
14.10 | 19:45
Фейеноорд
- : -
Комо
18.10 | 16:00
Фиорентина
- : -
Комо
21.10 | 19:45
Комо
- : -
Манчестер Юнайтед
24.10 | 16:00
Комо
- : -
Сассуоло
27.10 | 22:45
Торино
- : -
Комо
01.11 | 14:30
Комо
- : -
Венеция
04.11 | 23:00
Ланс
- : -
Комо
08.11 | 20:00
Интер
- : -
Комо
21.11 | 17:00
Комо
- : -
Кальяри
24.11 | 23:00
Комо
- : -
АЕК
29.11 | 20:30
Комо
- : -
Ювентус
06.12 | 20:30
Монца
- : -
Комо
09.12 | 20:45
Бетис
- : -
Комо
13.12 | 20:30
Комо
- : -
Болонья
20.12 | 20:30
Милан
- : -
Комо
03.01 | 20:30
Комо
- : -
Лечче
06.01 | 20:30
Аталанта
- : -
Комо
10.01 | 20:30
Комо
- : -
Лацио
17.01 | 20:30
Кальяри
- : -
Комо
20.01 | 23:00
Комо
- : -
ПСЖ
24.01 | 20:30
Комо
- : -
Наполи
27.01 | 23:00
Барселона
- : -
Комо
31.01 | 20:30
Сассуоло
- : -
Комо
07.02 | 20:30
Комо
- : -
Монца
14.02 | 20:30
Болонья
- : -
Комо
21.02 | 20:30
Комо
- : -
Торино
28.02 | 20:30
Комо
- : -
Милан
07.03 | 20:30
Лечче
- : -
Комо
14.03 | 20:30
Комо
- : -
Удинезе
21.03 | 20:30
Ювентус
- : -
Комо
04.04 | 19:30
Комо
- : -
Фиорентина
11.04 | 19:30
Парма
- : -
Комо
18.04 | 19:30
Комо
- : -
Фрозиноне
25.04 | 19:30
Лацио
- : -
Комо
02.05 | 19:30
Комо
- : -
Интер
09.05 | 19:30
Венеция
- : -
Комо
16.05 | 19:30
Комо
- : -
Аталанта
23.05 | 19:30
Рома
- : -
Комо
30.05 | 19:30
Комо
- : -
Дженоа
Главные новости
Генич – о падении Кордобы: «Если бы это сделал Винисиус, то ТВ «Реала» точно бы оправдало»
08:30
Гурцкая раскритиковал «Спартак» за отказ от Самородова из-за кисты в колене
08:15
1
Аленичев возвращается к тренерской работе, новичок «Краснодара», еще один соперник сборной России и другие новости
02:00
Мостовой определил тройку фаворитов «Золотого мяча»
01:40
2
Гурцкая – о ситуации с Андреем Мостовым: «Почему борец за справедливость Семак не сказал правду?»
01:35
3
«Краснодар» подпишет экс-нападающего «Интера»
01:25
Агент Мендеш спрогнозировал обладателя «Золотого мяча»: «Он лучший в мире с большим отрывом»
01:01
Фото
Кордоба пожаловался на судейство: «Все дозволено»
00:55
6
Гурцкая назвал тренера РПЛ, оказавшегося на грани увольнения
00:44
1
Газзаев – о российском футболисте: «Напоминает мне Зидана»
00:36
3
Все новости
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+