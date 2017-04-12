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19.01.2017 12:00До ЧМ в России 1,5 года. Большой футбол у нас уже не отнимут, зато вот-вот загнется маленький. «Томь» готовится сливать весну. ФНЛ в долгах, в ПФЛ рекордно малое число участников. Блог Vanity Fair аргументированно объясняет, куда катится наш футбол.44
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17.01.2017 22:00В 2013 году сборная России до 17 лет произвела фурор: юные футболисты взяли чемпионат Европы, обыграв в финале команду Италии. Сейчас бывшим подопечным Хомухи уже по 20 лет, и «Дриблинг Арбелоа» рассказывает, почему о них ничего не слышно.13
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24.04.2016 07:55«Бомбардир» продолжает битву прогнозов, в которой сотрудники редакции стараются обыграть известного футбольного агента Алексея Сафонова. В 25-м туре вызов президенту «СА-Футбольное агентство» бросает автор портала Дмитрий Проскурин.5
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18.04.2016 15:00«Бомбардир» продолжает битву прогнозов, в которой сотрудники редакции стараются опередить известного агента Алексея Сафонова. В 24-м туре вызов президенту «СА-Футбольное агентство» бросает ведущий редактор Иван Адаменко.2
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03.04.2016 19:50«Бомбардир» продолжает битву прогнозов, в которой сотрудники редакции стараются опередить известного агента Алексея Сафонова. В 22-м туре вызов президенту «СА-Футбольное агентство» бросает автор портала Александр Карамышев.4
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28.03.2016 13:00Участник Блог-лиги «Антитеза» сопоставляет характеры персонажей в произведениях русской литературы и находит для них подходящую российскую команду. Почему выбран тот или иной клуб, попробуйте догадаться.10