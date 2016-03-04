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    Блог болельщиков фк Кубань(Краснодар) Все блоги -

    Рубин-Кубань

    4 марта 2016
    5 марта в 17-00 сыграют Кубань и Рубин.Ждём хорошей игры и ,конечно, результата от Кубани! ВПЕРЁД КУБАНЬ!!!

    Рубин-Кубань очень важный матч для наших ребят.Ждём победы.

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