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Блог болельщиков фк Кубань(Краснодар)
Блог о нашем любимом клубе Кубань.
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2
EvgenyP
12
4.71
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Отмена
8 марта 2016
Рубрика биографии игроков фк Кубань.
Игроки,запомнившиеся своей игрой за Кубань.Пришло время поговорить о истории клуба.
126
3
1
6 марта 2016
Кубань-Крылья Советов
Матч пройдёт 11 марта в Краснодаре на стадионе Кубань. Собираемся все!Ребятам нужна поддержка.
14
5
5 марта 2016
«Рубин» 1:0 «Кубань»
Поражение в гостях от Рубина со счётом 1-0
12
5
2
5 марта 2016
Форма Кубани и Рубина в сегодняшнем матче
Кубань будет играть в привычных жёлто-зелёных цветах,Рубин так же предстанет в своих домашних цветах
14
5
1
5 марта 2016
Прогноз на сегодняшний матч против Рубина от Александра Бубнова
Александр Бубнов сделал свой прогноз на матч Кубани против казанского Рубина
43
5
1
5 марта 2016
Стали известны зарплаты игроков Кубани Фелипе Сантаны и Евгения Селезнёва
Зарплата Сантаны в «Кубани» — € 1,5 млн в год, Селезнёва — € 1,2 млн
358
5
4 марта 2016
Мэр Казани рассказал о возможном количестве болельщиков на матче Рубин-Кубань.
Мэр Казани и президент «Рубина» Ильсур Метшин рассказал о возможной посещаемости матча Рубин-Кубань.
30
5
2
4 марта 2016
Кубань уже в Казани
Кубань прибыла в Казань для подготовки к матчу Рубин-Кубань.
14
5
2
4 марта 2016
Рубин-Кубань
5 марта в 17-00 сыграют Кубань и Рубин.Ждём хорошей игры и ,конечно, результата от Кубани! ВПЕРЁД КУБАНЬ!!!
11
5
4 марта 2016
ПОБЕДА!
Коллектив молодёжи фк Кубань одержал победу над казанским Рубином
10
5
4 марта 2016
МАТЧ МОЛОДЁЖКИ ПРОТИВ РУБИНА
идёт 2 тайм счёт 1-2 гол у наших Нурисов(2) у Рубина Ковалик.
7
5
4 марта 2016
Встреча молодёжных команд Фк Кубань-Фк Рубин
началась встреча между молодёжными командами Кубань-Рубин, посмотреть трансляцию можно по ссылке https://vk.com/fans_fckuban?z=video-23515407_456239017%2F1ab44a44cc9ce3f5ba%2Fpl_wall_-23515407 спасибо за внимание! болейте за наших
34
5
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