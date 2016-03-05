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    Блог болельщиков фк Кубань(Краснодар) Все блоги -

    Стали известны зарплаты игроков Кубани Фелипе Сантаны и Евгения Селезнёва

    5 марта 2016
    Зарплата Сантаны в «Кубани» — € 1,5 млн в год, Селезнёва — € 1,2 млн

    Зарплата Сантаны в «Кубани» — € 1,5 млн в год, Селезнёва — € 1,2 млн

    Новичок «Кубани» центральный защитник Фелипе Сантана получает в краснодарском клубе € 1,5 млн в год, утверждает издание «Спорт-экспресс». Бразилец имеет самую высокую заработную плату в команде.

    Вторую по величине зарплату в краснодарском клубе имеет ещё один новичок – нападающий Евгений Селезнёв. Украинскому форварду «Кубань» платит € 1,2 млн в год.

    29-летний Сантана ранее выступал за немецкий «Шальке», а последним клубом 30-летнего Селезнёва был днепропетровский «Днепр».

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