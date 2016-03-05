Стали известны зарплаты игроков Кубани Фелипе Сантаны и Евгения Селезнёва

Зарплата Сантаны в «Кубани» — € 1,5 млн в год, Селезнёва — € 1,2 млн

Зарплата Сантаны в «Кубани» — € 1,5 млн в год, Селезнёва — € 1,2 млн



Новичок «Кубани» центральный защитник Фелипе Сантана получает в краснодарском клубе € 1,5 млн в год, утверждает издание «Спорт-экспресс». Бразилец имеет самую высокую заработную плату в команде.



Вторую по величине зарплату в краснодарском клубе имеет ещё один новичок – нападающий Евгений Селезнёв. Украинскому форварду «Кубань» платит € 1,2 млн в год.



29-летний Сантана ранее выступал за немецкий «Шальке», а последним клубом 30-летнего Селезнёва был днепропетровский «Днепр».