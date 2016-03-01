Кубань, какая она сегодня.

Кубань сыграла свой кубковый поединок и...

Информация которая появлялась из разных источников пугала всех поклонников клуба.Но первая игра показала, что команда отлично готова, селекция великолепна,есть стиль а игра приедет со временем. Главное что несмотря на смену в руководстве, удалось найти правильного тренера.Однако кто давно болеет за клуб знает,что от этой команды можно ждать как попадание в шестерку так и вылета из чемпионата,чего не хотелось бы.Желаю удачи команде и всем поклонником клуба.