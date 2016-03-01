Введите ваш ник на сайте
Моя команда
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Коротко о футболе Все блоги -

    Кубань, какая она сегодня.

    1 марта 2016
    Кубань сыграла свой кубковый поединок и...

    Информация которая появлялась из разных источников пугала всех поклонников клуба.Но первая игра показала, что команда отлично готова, селекция великолепна,есть стиль а игра приедет со временем. Главное что несмотря на смену в руководстве, удалось найти правильного тренера.Однако кто давно болеет за клуб знает,что от этой команды можно ждать как попадание в шестерку так и вылета из чемпионата,чего не хотелось бы.Желаю удачи команде и всем поклонником клуба.

    Рейтинг: 5 Голосов: 1
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11