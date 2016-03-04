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    Блог болельщиков фк Кубань(Краснодар) Все блоги -

    Кубань уже в Казани

    4 марта 2016
    Кубань прибыла в Казань для подготовки к матчу Рубин-Кубань.
    4 марта футболисты «Кубани» отправились в Казань, где днем позже команде предстоит провести поединок 19 тура Росгосстрах Чемпионата России против местного «Рубина». Привычный график прилет – гостиница – предматчевая тренировка на этот раз изменений не претерпел.

    В восемь утра, после скорого, но плотного завтрака, клубный автобус вырулил за ворота тренировочной базы, взяв курс на аэропорт. Сам перелет занял немногим менее трех часов, и вот она Казань – город, где поединки желто-зеленых с местным «Рубином» всегда проходят бескомпромиссно. Очевидно, так будет и на этот раз: положение соперников в турнирной таблице подталкивает именно к такому развитию событий.

    – Я думаю, стартовые весенние поединки будут во многом определяющими, – считает новобранец «Кубани» форвард Евгений Селезнев. – В турнирной таблице все идут рядом, могут как опуститься вниз, так и серьезно подняться. Конечно, впереди еще немало туров, но эти игры будут одними из важнейших в сезоне. Настрой на них – самый серьезный.

    По прибытии в столицу Татарстана «основа» отправилась в гостиницу «Мираж». Молодежный состав взял курс на стадион «Рубин», где в 15:00 прозвучит стартовый свисток матча Молодежного первенства против одноименной команды.
    Рейтинг: 5 Голосов: 1
    Комментарии2
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      Рейтинг: +584

      EvgenyP 4 марта 2016, 20:57

      Конечно, читай! А я делюсь тем, что мне понравилось и хочется обсудить!

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      Рейтинг: +251

      Aztec58 4 марта 2016, 20:40

      Ну, и на фига перепечатывать текст с официального сайта Кубани? Я и там могу прочитать!

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