Кубань уже в Казани

Кубань прибыла в Казань для подготовки к матчу Рубин-Кубань.

4 марта футболисты «Кубани» отправились в Казань, где днем позже команде предстоит провести поединок 19 тура Росгосстрах Чемпионата России против местного «Рубина». Привычный график прилет – гостиница – предматчевая тренировка на этот раз изменений не претерпел.



В восемь утра, после скорого, но плотного завтрака, клубный автобус вырулил за ворота тренировочной базы, взяв курс на аэропорт. Сам перелет занял немногим менее трех часов, и вот она Казань – город, где поединки желто-зеленых с местным «Рубином» всегда проходят бескомпромиссно. Очевидно, так будет и на этот раз: положение соперников в турнирной таблице подталкивает именно к такому развитию событий.



– Я думаю, стартовые весенние поединки будут во многом определяющими, –



По прибытии в столицу Татарстана «основа» отправилась в гостиницу «Мираж». Молодежный состав взял курс на стадион «Рубин», где в В восемь утра, после скорого, но плотного завтрака, клубный автобус вырулил за ворота тренировочной базы, взяв курс на аэропорт. Сам перелет занял немногим менее трех часов, и вот она Казань – город, где поединки желто-зеленых с местным «Рубином» всегда проходят бескомпромиссно. Очевидно, так будет и на этот раз: положение соперников в турнирной таблице подталкивает именно к такому развитию событий.– Я думаю, стартовые весенние поединки будут во многом определяющими, – считает новобранец «Кубани» форвард Евгений Селезнев. – В турнирной таблице все идут рядом, могут как опуститься вниз, так и серьезно подняться. Конечно, впереди еще немало туров, но эти игры будут одними из важнейших в сезоне. Настрой на них – самый серьезный.По прибытии в столицу Татарстана «основа» отправилась в гостиницу «Мираж». Молодежный состав взял курс на стадион «Рубин», где в 15:00 прозвучит стартовый свисток матча Молодежного первенства против одноименной команды.

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