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Чемпионат Казахстана по футболу 2026
Команды
Иртыш
Новости
€ 2 млн
Иртыш - новости команды
Павлодар
Чемпионат Казахстана по футболу 2026
Стадион:
Центральный
Сайт:
http://fcirtysh.kz//
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Двух экс-игроков сборной Казахстана заподозрили в участии в договорном матче
Вчера, 15:20
Трансляция
«Иртыш» – «Окжетпес»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 сентября 2026
13 сентября
«Иртыш Павлодар» – «Окжетпес»: кто победит в матче 26 тура чемпионата Казахстана 2026
12 сентября
Трансляция
«Иртыш» – «Актобе»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 30 августа 2026
30 августа
«Иртыш Павлодар» – «Актобе»: кто победит в матче 24-го тура Премьер-лиги 2026
29 августа
Трансляция
«Иртыш» – «Тобол»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 16 августа 2026
16 августа
«Иртыш Павлодар» – «Тобол»: кто победит в матче 22-го тура чемпионата Казахстана 2026/2027
15 августа
«Елимай» – «Иртыш Павлодар»: кто победит в матче 21 тура Премьер-лиги 2026
8 августа
Трансляция
«Иртыш» – «Каспий»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 1 августа 2026
1 августа
«Иртыш Павлодар» – «Каспий»: кто победит в матче 20 тура чемпионата Казахстана 2026
31 июля
Трансляция
«Улытау» – «Иртыш»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 июля 2026
25 июля
«Улытау» – «Иртыш Павлодар»: кто победит в матче 18 тура Премьер-лиги 2026
24 июля
«Иртыш Павлодар» – «Женис»: кто победит в матче 17 тура Премьер-лиги 2026
10 июля
«Женис» – «Иртыш Павлодар»: прогноз и ставки на матч 20 июня 2026 с коэффициентом 1.65
19 июня
Трансляция
«Астана» – «Иртыш»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 14 июня 2026
14 июня
«Астана» – «Иртыш Павлодар»: прогноз и ставки на матч 14 июня 2026 с коэффициентом 1.60
13 июня
«Иртыш» Павлодар – «Улытау»: прогноз и ставки на матч 27 мая 2026 с коэффициентом 2.70
26 мая
Трансляция
«Каспий» – «Иртыш»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 мая 2026
22 мая
«Каспий» – «Иртыш» Павлодар: прогноз и ставки на матч 22 мая 2026 с коэффициентом 2.2
21 мая
Трансляция
«Иртыш» – «Елимай»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 16 мая 2026
16 мая
«Иртыш» Павлодар – «Елимай»: прогноз и ставки на матч 16 мая 2026 с коэффициентом 3.40
15 мая
Трансляция
«Тобол» – «Иртыш»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 9 мая 2026
9 мая
«Тобол» – «Иртыш» Павлодар: прогноз и ставки на матч 9 мая 2026 с коэффициентом 1.82
8 мая
Трансляция
«Иртыш» – «Кайрат»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 2 мая 2026
2 мая
«Иртыш» Павлодар – «Кайрат»: прогноз и ставки на матч 2 мая 2026 с коэффициентом 1.60
1 мая
«Актобе» – «Иртыш»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 апреля 2026
25 апреля
Трансляция
«Иртыш» – «Жетысу»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 апреля 2026
18 апреля
Трансляция
«Иртыш» – «Алтай»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 4 апреля 2026
4 апреля
«Иртыш» Павлодар – «Алтай»: прогноз и ставки на матч 4 апреля 2026 с коэффициентом 1.85
3 апреля
Трансляция
«Кызыл-Жар» – «Иртыш»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 марта 2026
20 марта
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