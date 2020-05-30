- 30 мая 2020
- 15:27 Пятикратный чемпион Казахстана «Иртыш» снялся с чемпионата из-за финансовых проблем 3
- 30 октября 2018
- 16:24 Видео Аршавина дисквалифицировали на два матча. Россиянин прошелся по лежащему сопернику 9
- 27 октября 2018
- 20:35 Видео Аршавина удалили в игре с «Иртышом». Россиянин прошел по лежащему сопернику 29
- 28 апреля 2018
- 19:22 Аршавин совершил девять результативных действий в семи матчах чемпионата Казахстана 8
- 8 февраля 2018
- 19:06 Товарищеский матч. Павел Погребняк не спас «Тосно» от поражения от казахстанского «Иртыша» 27
- 19 января 2018
- 09:54 Экс-футболист «Рубина» Кисляк прибыл на просмотр в павлодарский «Иртыш»
- 15 декабря 2017
- 00:19 Решение о работе Карпина в «Иртыше» будет принято в ближайшие дни 4
- 14 декабря 2017
- 10:17 Карпин должен дать ответ «Иртышу» в ближайшие несколько дней 5
- 09:17 Карпин прибыл на переговоры с руководством «Иртыша» 15
- 6 октября 2017
- 08:10 Грозный верит в помощь Марлоса в выходе Украины на ЧМ-2018 4
- 3 марта 2016
- 14:23 Бывший нападающий «Локомотива» трудоустроился в Казахстане 1
- 4 июля 2015
- 10:51 Алан Гатагов продолжит карьеру в Казахстане 27