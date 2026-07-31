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«Иртыш Павлодар» – «Каспий»: кто победит в матче 20 тура чемпионата Казахстана 2026

31 июля 2026 9:46
Иртыш - Каспий
01 авг. 2026, суббота 15:00 | Казахстан. Премьер-лига, 20 тур
Перейти в онлайн матча
3.45
Победа «Каспия»
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Матч 20 тура казахстанской Премьер-лиги между павлодарским «Иртышем» и кызылординским «Каспием» пройдет 1 августа 2026 года в Павлодаре на стадионе «Орталык». Хозяева занимают последнее место с 14 очками и не могут выиграть на своем поле уже в семи матчах подряд, а их атака практически не работает – всего три гола в пяти последних встречах. Гости расположились на десятой строчке с 21 баллом, не проигрывают в пяти последних турах и демонстрируют впечатляющую результативность – 11 голов за пять игр. Сможет ли «Иртыш» прервать свою домашнюю безвыигрышную серию и зацепиться за очки, или «Каспий» продолжит свою уверенную игру и добьется победы на выезде, как это было в последних очных встречах? Кто окажется сильнее в этом противостоянии и почему матч обещает быть малорезультативным?

Кто победит в матче

«Иртыш Павлодар» подходит к игре с удручающими показателями: команда не выигрывает в семи последних домашних матчах, а в атаке испытывает колоссальные трудности – всего три гола в пяти последних встречах (в среднем 0.60 за игру), при этом пропускает 0.80 в среднем. Лучший бомбардир Жан По забил четыре мяча в 15 матчах, но его результативность в последнее время упала. В очных встречах с «Каспием» у «Иртыша» также негативная статистика: в последних четырех матчах они пропускают от гостей, а в Первой лиге и Кубке «Каспий» регулярно побеждал. Домашняя поддержка вряд ли поможет, учитывая, что команда не может выиграть на своем поле уже семь матчей, а ее атака не способна создать угрозу даже для слабых соперников. Единственным козырем хозяев является их оборона, которая пропускает меньше гола за игру, но против стабильно забивающего соперника этого может быть недостаточно.

«Каспий» находится в отличной форме: команда не проигрывает в пяти последних матчах, забивает в пяти последних встречах и в среднем за последние пять игр забивает 2.20 гола, пропуская 1.20. Лучший бомбардир Ноа Нланду забил три мяча в 17 матчах, но атака распределена между несколькими исполнителями. В очных встречах с «Иртышом» «Каспий» чувствует себя уверенно, забивая в четырех последних матчах против этого соперника и побеждая в последних встречах в Первой лиге и Кубке. В прошлом туре гости обыграли «Женис» (3:2), подтвердив свою атакующую мощь. Их проблемы в обороне (пропускают в четырех последних матчах) могут позволить хозяевам забить, но вряд ли это помешает «Каспию» добиться победы.

С учетом всех факторов мы отдаем предпочтение гостям. «Каспий» имеет преимущество в атаке, форме и очных встречах, тогда как «Иртыш» не может выиграть дома и не забивает. Победа «Каспия» с минимальным счетом выглядит наиболее вероятным исходом.

Форма и история личных встреч

В очных противостояниях последних лет «Каспий» уверенно доминирует, побеждая «Иртыш» в последних встречах в Первой лиге и Кубке, а также забивая в четырех последних матчах против этого соперника. Текущая форма «Каспия» (пять матчей без поражений, 2.20 гола за игру) и домашний кризис «Иртыша» (семь матчей без побед дома) указывают на то, что гости должны продолжить свою успешную серию. «Иртыш» забивает редко, а его защита, хоть и не провальная, вряд ли выдержит давление атакующей линии гостей.

Личные встречи
Побед - 1 (25%)
Ничьих - 1 (25%)
Побед - 2 (50%)
5
Забитых мячей
8
1.25
В среднем за матч
2
3:2
Крупнейшая победа
2:0
Самый результативный матч
Казахстан. Премьер-лига, 20 тур
Иртыш
3 : 2
01.08.2026
Каспий
Самая крупная ничья
Казахстан. Премьер-лига, 11 тур
Каспий
2 : 2
22.05.2026
Иртыш
Казахстан. Премьер-лига, 20 тур
Иртыш
3 : 2
01.08.2026
Каспий
Казахстан. Премьер-лига, 11 тур
Каспий
2 : 2
22.05.2026
Иртыш
Казахстан. Первая лига, 21 тур
Каспий
2 : 0
12.09.2025
Иртыш
Казахстан. Первая лига, 9 тур
Иртыш
0 : 2
13.06.2025
Каспий

Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Иртыш
29
Богдан Сарнавский
ВР
12
Рамазан Каримов
ЛЗ
56
Руслан Юденков
ЦЗ
17
Samuel Opeh
ЦЗ
25
Marko Jevtić
ЦП
6
Юши Шимамура
ЦП
35
Lucas Ramos
ЦП
23
Муроджон Халматов
ЦП
98
Зикрилло Султаниязов
ПВ
97
Жан-Морель По
ПВ
32
Oluwabori Falaye
ЦФ
Главный тренер
Марат Еслямов
Каспий
23
Амандык Набиханов
ЦЗ
14
Андре Амарал
ЦЗ
29
A. Bekmyrza
ЦЗ
30
Бернарду Моргаду
ЦЗ
27
Данила Нечаев
ПЗ
15
D. Epton (o.g.)
ЦП
7
Бекзат Кабылан
ЦП
26
Павел Седько
ЛВ
1
N. Ayazbaev
ЦФ
93
K. Sylla
ЦФ
11
Ноа Ндомбаси
ЦФ
Главный тренер
Ринат Алюетов
Иртыш
1
Мирас Рихард
ВР
31
Erkebulan Rakhmetulla
ВР
26
Мамаду Мбодж
ЦЗ
4
Демият Сламбеков
ЦЗ
15
Даниил Нырков
ЦЗ
5
Бахтияр Толеуов
ЦЗ
13
Нурдаулет Байбосынов
ЦП
21
D. Berdibek
ЦП
8
D. Esimbekov
ЦП
14
Вячеслав Раскатов
ЦП
45
Самсон Айеде
ЦФ
7
T. Mukhametzhanov
ЦФ
Каспий
60
Beibarys Kaldybay
ВР
55
N. Elemes
ЦЗ
21
Диёржон Арипов
ПЗ
16
Аян Байдавлетов
ОП
47
Данияр Усенов
ЦП
18
Maksym Kucheriavyi
ЦП
13
Meyrambek Serikbay
ЦП
67
Мейрамбек Калмырза
ЦП
28
T. Kurbanov
ЦП
10
Идрис Умаев
ЦФ
17
Владислав Климович
ЦФ
3-4-2-1
29
Сарнавский
12
Каримов
17
56
Юденков
25
35
23
Халматов
6
Шимамура
98
Султаниязов
97
По
32
3-2-2-1-3
14
Амарал
29
30
Моргаду
27
Нечаев
23
Набиханов
15
7
Кабылан
26
Седько
11
Ндомбаси
93
1
25
26
Мбодж
26
Мбодж
25
23
Халматов
5
Толеуов
5
Толеуов
23
Халматов
13
Байбосынов
13
Байбосынов
6
Шимамура
7
7
6
Шимамура
21
Арипов
21
Арипов
7
Кабылан
47
Усенов
47
Усенов
7
Кабылан
11
Ндомбаси
18
18
11
Ндомбаси
26
Седько
13
13
26
Седько
93
10
Умаев
10
Умаев
93
Остались в запасе
Иртыш
Каспий
1
Мирас Рихард
ВР
31
Erkebulan Rakhmetulla
ВР
4
Демият Сламбеков
ЦЗ
15
Даниил Нырков
ЦЗ
21
D. Berdibek
ЦП
8
D. Esimbekov
ЦП
14
Вячеслав Раскатов
ЦП
45
Самсон Айеде
ЦФ
Главный тренер
Марат Еслямов
60
Beibarys Kaldybay
ВР
55
N. Elemes
ЦЗ
16
Аян Байдавлетов
ОП
67
Мейрамбек Калмырза
ЦП
28
T. Kurbanov
ЦП
17
Владислав Климович
ЦФ
Главный тренер
Ринат Алюетов
Остались в запасе
1
Мирас Рихард
ВР
31
Erkebulan Rakhmetulla
ВР
4
Демият Сламбеков
ЦЗ
15
Даниил Нырков
ЦЗ
21
D. Berdibek
ЦП
8
D. Esimbekov
ЦП
14
Вячеслав Раскатов
ЦП
45
Самсон Айеде
ЦФ
Остались в запасе
60
Beibarys Kaldybay
ВР
55
N. Elemes
ЦЗ
16
Аян Байдавлетов
ОП
67
Мейрамбек Калмырза
ЦП
28
T. Kurbanov
ЦП
17
Владислав Климович
ЦФ
Главный тренер
Марат Еслямов
Главный тренер
Ринат Алюетов

Прогноз на победителя

Мы ожидаем, что «Каспий» одержит минимальную победу над «Иртышом», используя свою атакующую мощь и преимущество в личных встречах, тогда как хозяева не могут найти свою игру на своем поле и практически не забивают. Ставка на победу гостей за 3.45 выглядит привлекательной – «Каспий» должен реализовать свое преимущество в текущей форме. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 20 тура между «Иртышом Павлодар» и «Каспием» состоится 1 августа 2026 года в Павлодаре на стадионе «Орталык» и начнется в 15:00 по московскому времени. Матч будет транслировать Fonbet.

«Иртыш Павлодар» – «Каспий»: смотреть онлайн

3.45
Победа «Каспия»
Сделать ставку
Автор: Рассказов Михаил
Казахстан. Премьер-лига Каспий Иртыш
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