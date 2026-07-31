Матч 20 тура казахстанской Премьер-лиги между павлодарским «Иртышем» и кызылординским «Каспием» пройдет 1 августа 2026 года в Павлодаре на стадионе «Орталык». Хозяева занимают последнее место с 14 очками и не могут выиграть на своем поле уже в семи матчах подряд, а их атака практически не работает – всего три гола в пяти последних встречах. Гости расположились на десятой строчке с 21 баллом, не проигрывают в пяти последних турах и демонстрируют впечатляющую результативность – 11 голов за пять игр. Сможет ли «Иртыш» прервать свою домашнюю безвыигрышную серию и зацепиться за очки, или «Каспий» продолжит свою уверенную игру и добьется победы на выезде, как это было в последних очных встречах? Кто окажется сильнее в этом противостоянии и почему матч обещает быть малорезультативным?

Кто победит в матче

«Иртыш Павлодар» подходит к игре с удручающими показателями: команда не выигрывает в семи последних домашних матчах, а в атаке испытывает колоссальные трудности – всего три гола в пяти последних встречах (в среднем 0.60 за игру), при этом пропускает 0.80 в среднем. Лучший бомбардир Жан По забил четыре мяча в 15 матчах, но его результативность в последнее время упала. В очных встречах с «Каспием» у «Иртыша» также негативная статистика: в последних четырех матчах они пропускают от гостей, а в Первой лиге и Кубке «Каспий» регулярно побеждал. Домашняя поддержка вряд ли поможет, учитывая, что команда не может выиграть на своем поле уже семь матчей, а ее атака не способна создать угрозу даже для слабых соперников. Единственным козырем хозяев является их оборона, которая пропускает меньше гола за игру, но против стабильно забивающего соперника этого может быть недостаточно.

«Каспий» находится в отличной форме: команда не проигрывает в пяти последних матчах, забивает в пяти последних встречах и в среднем за последние пять игр забивает 2.20 гола, пропуская 1.20. Лучший бомбардир Ноа Нланду забил три мяча в 17 матчах, но атака распределена между несколькими исполнителями. В очных встречах с «Иртышом» «Каспий» чувствует себя уверенно, забивая в четырех последних матчах против этого соперника и побеждая в последних встречах в Первой лиге и Кубке. В прошлом туре гости обыграли «Женис» (3:2), подтвердив свою атакующую мощь. Их проблемы в обороне (пропускают в четырех последних матчах) могут позволить хозяевам забить, но вряд ли это помешает «Каспию» добиться победы.

С учетом всех факторов мы отдаем предпочтение гостям. «Каспий» имеет преимущество в атаке, форме и очных встречах, тогда как «Иртыш» не может выиграть дома и не забивает. Победа «Каспия» с минимальным счетом выглядит наиболее вероятным исходом.

Форма и история личных встреч

В очных противостояниях последних лет «Каспий» уверенно доминирует, побеждая «Иртыш» в последних встречах в Первой лиге и Кубке, а также забивая в четырех последних матчах против этого соперника. Текущая форма «Каспия» (пять матчей без поражений, 2.20 гола за игру) и домашний кризис «Иртыша» (семь матчей без побед дома) указывают на то, что гости должны продолжить свою успешную серию. «Иртыш» забивает редко, а его защита, хоть и не провальная, вряд ли выдержит давление атакующей линии гостей.

Прогноз на победителя

Мы ожидаем, что «Каспий» одержит минимальную победу над «Иртышом», используя свою атакующую мощь и преимущество в личных встречах, тогда как хозяева не могут найти свою игру на своем поле и практически не забивают. Ставка на победу гостей за 3.45 выглядит привлекательной – «Каспий» должен реализовать свое преимущество в текущей форме. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 20 тура между «Иртышом Павлодар» и «Каспием» состоится 1 августа 2026 года в Павлодаре на стадионе «Орталык» и начнется в 15:00 по московскому времени. Матч будет транслировать Fonbet.