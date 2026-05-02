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  • «Иртыш» – «Кайрат»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 2 мая 2026

«Иртыш» – «Кайрат»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 2 мая 2026

2 мая, 13:50
Иртыш
02.05.2026, суббота, 15:00
Казахстан. Премьер-лига, 8 тур
0 : 1
Завершен
Кайрат
25' О. Юккола
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Иртыш
16
Виталий Ботнарь
ВР
13
Годфри Биток Стефен
ЛЗ
33
Фард Ибрахим
ЛЗ
5
Бахтияр Толеуов
ЦЗ
27
Данила Нечаев
ПЗ
26
Павел Седько
ЛВ
29
Самат Жарынбетов
ОП
8
Мирас Оматай
ЦП
97
Жан-Морель По
ПВ
17
Владислав Климович
ЦФ
18
Вячеслав Швырев
ЦФ
Кайрат
1
Темирлан Анарбеков
ВР
3
Луиш Мата
ЛЗ
44
Лукас Африко
ЦЗ
14
Александр Мартынович
ЦЗ
24
Александр Мрынский
ПЗ
8
Олжас Байбек
ОП
13
Яакко Оксанен
ЦП
19
Ойва Юккола
ЦП
12
Дастан Сатпаев
ЦФ
7
Жоржинью
ЦФ
9
Эдмилсон
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Уразбахтин
Иртыш
31
Erkebulan Rakhmetulla
ВР
1
Мирас Рихард
ВР
19
Артем Попов
ЦЗ
15
Даниил Нырков
ЦЗ
6
Юши Шимамура
ЦП
14
Вячеслав Раскатов
ЦП
13
Нурдаулет Байбосынов
ЦП
70
A. Usenov
ЦП
20
Арсен Буранчиев
ЦП
10
Тамерлан Агиманов
ПВ
17
Мирас Турлыбек
ЦФ
Кайрат
82
Шерхан Калмурза
ВР
5
Лев Кургин
ЛЗ
6
Адилет Садыбеков
ЦЗ
25
Александр Широбоков
ЦЗ
20
Еркин Тапалов
ОП
27
M. Abish
ЦП
17
Азамат Туякбаев
АП
11
Себастьян Себальос
ПВ
39
Рикардиньо
ЦФ
29
Рамазан Багдат
ЦФ
4-1-1-2-2
16
Ботнарь
33
Ибрахим
13
Стефен
5
Толеуов
27
Нечаев
29
Жарынбетов
8
Оматай
26
Седько
97
По
18
Швырев
17
Климович
4-1-2-3
1
Анарбеков
24
Мрынский
44
Африко
14
Мартынович
3
Мата
8
Байбек
13
Оксанен
19
Юккола
9
Эдмилсон
7
Жоржинью
12
Сатпаев
8
Оматай
6
Шимамура
6
Шимамура
8
Оматай
17
Климович
13
Байбосынов
13
Байбосынов
17
Климович
97
По
10
Агиманов
10
Агиманов
97
По
18
Швырев
17
Турлыбек
17
Турлыбек
18
Швырев
8
Байбек
6
Садыбеков
6
Садыбеков
8
Байбек
24
Мрынский
25
Широбоков
25
Широбоков
24
Мрынский
19
Юккола
20
Тапалов
20
Тапалов
19
Юккола
12
Сатпаев
11
Себальос
11
Себальос
12
Сатпаев
9
Эдмилсон
39
Рикардиньо
39
Рикардиньо
9
Эдмилсон
Остались в запасе
Иртыш
Кайрат
31
Erkebulan Rakhmetulla
ВР
1
Мирас Рихард
ВР
19
Артем Попов
ЦЗ
15
Даниил Нырков
ЦЗ
14
Вячеслав Раскатов
ЦП
70
A. Usenov
ЦП
20
Арсен Буранчиев
ЦП
82
Шерхан Калмурза
ВР
5
Лев Кургин
ЛЗ
27
M. Abish
ЦП
17
Азамат Туякбаев
АП
29
Рамазан Багдат
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Уразбахтин
Остались в запасе
31
Erkebulan Rakhmetulla
ВР
1
Мирас Рихард
ВР
19
Артем Попов
ЦЗ
15
Даниил Нырков
ЦЗ
14
Вячеслав Раскатов
ЦП
70
A. Usenov
ЦП
20
Арсен Буранчиев
ЦП
Остались в запасе
82
Шерхан Калмурза
ВР
5
Лев Кургин
ЛЗ
27
M. Abish
ЦП
17
Азамат Туякбаев
АП
29
Рамазан Багдат
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Уразбахтин
Статистика матча Иртыш - Кайрат
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3

Смотреть прямую трансляцию матча «Иртыш» против «Кайратf», 8-й тур чемпионата Казахстана на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 2 мая в 15:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Иртыш» – «Кайрат»

«Иртыш» – «Кайрат»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 2 мая 2026

Источник: «Бомбардир»
Казахстан. Премьер-лига Кайрат Иртыш
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