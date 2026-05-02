02.05.2026, суббота, 15:00
Казахстан. Премьер-лига, 8 тур
Казахстан. Премьер-лига, 8 тур
0 : 1
Завершен
Составы команд
Иртыш
Иртыш
4-1-1-2-2
16
Ботнарь
33
Ибрахим
13
Стефен
5
Толеуов
27
Нечаев
29
Жарынбетов
8
Оматай
26
Седько
97
По
18
Швырев
17
Климович
4-1-2-3
1
Анарбеков
24
Мрынский
44
Африко
14
Мартынович
3
Мата
8
Байбек
13
Оксанен
19
Юккола
9
Эдмилсон
7
Жоржинью
12
Сатпаев
8
Оматай
6
Шимамура
6
Шимамура
8
Оматай
17
Климович
13
Байбосынов
13
Байбосынов
17
Климович
97
По
10
Агиманов
10
Агиманов
97
По
18
Швырев
17
Турлыбек
17
Турлыбек
18
Швырев
8
Байбек
6
Садыбеков
6
Садыбеков
8
Байбек
24
Мрынский
25
Широбоков
25
Широбоков
24
Мрынский
19
Юккола
20
Тапалов
20
Тапалов
19
Юккола
12
Сатпаев
11
Себальос
11
Себальос
12
Сатпаев
9
Эдмилсон
39
Рикардиньо
39
Рикардиньо
9
Эдмилсон
Остались в запасе
Иртыш
Кайрат
31
Erkebulan Rakhmetulla
ВР
1
Мирас Рихард
ВР
19
Артем Попов
ЦЗ
15
Даниил Нырков
ЦЗ
14
Вячеслав Раскатов
ЦП
70
A. Usenov
ЦП
20
Арсен Буранчиев
ЦП
82
Шерхан Калмурза
ВР
5
Лев Кургин
ЛЗ
27
M. Abish
ЦП
17
Азамат Туякбаев
АП
29
Рамазан Багдат
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Уразбахтин
Остались в запасе
31
Erkebulan Rakhmetulla
ВР
1
Мирас Рихард
ВР
19
Артем Попов
ЦЗ
15
Даниил Нырков
ЦЗ
14
Вячеслав Раскатов
ЦП
70
A. Usenov
ЦП
20
Арсен Буранчиев
ЦП
Остались в запасе
82
Шерхан Калмурза
ВР
5
Лев Кургин
ЛЗ
27
M. Abish
ЦП
17
Азамат Туякбаев
АП
29
Рамазан Багдат
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Уразбахтин
Статистика матча Иртыш - Кайрат
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Смотреть прямую трансляцию матча «Иртыш» против «Кайратf», 8-й тур чемпионата Казахстана на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 2 мая в 15:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Иртыш» – «Кайрат»
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Источник: «Бомбардир»