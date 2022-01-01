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Главная
Чемпионат Казахстана по футболу 2026
Команды
Иртыш
Состав
€ 2 млн
Иртыш - состав команды
Павлодар
Чемпионат Казахстана по футболу 2026
Стадион:
Центральный
Сайт:
http://fcirtysh.kz//
Состав
Статистика
Новости
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Результаты
Расписание
Таблица
№
Игрок
Поз
Воз
Стоимость
29
Сарнавский Богдан
Вра
31
€ 0.15 млн
1
Рихард Мирас
Вра
21
€ 0.025 млн
26
Мбодж Мамаду
Защ
33
€ 0.225 млн
33
Ибрахим Фард
Защ
26
€ 0.2 млн
4
Сламбеков Демият
Защ
29
€ 0.175 млн
12
Каримов Рамазан
Защ
21
€ 0.075 млн
5
Толеуов Бахтияр
Защ
21
€ 0.05 млн
19
Попов Артем
Защ
28
€ 0.05 млн
56
Юденков Руслан
Защ
39
€ 0.05 млн
66
Маликайдар Саги
Защ
22
€ 0.025 млн
15
Нырков Даниил
Защ
24
-
17
Samuel Opeh
Защ
-
23
Халматов Муроджон
Пол
23
€ 0.4 млн
14
Раскатов Вячеслав
Пол
22
€ 0.15 млн
6
Шимамура Юши
Пол
26
€ 0.125 млн
13
Байбосынов Нурдаулет
Пол
22
€ 0.05 млн
25
Marko Jevtić
Пол
-
6
Yushi Shimamura
Пол
-
12
Ramazan Karimov
Пол
-
45
Айеде Самсон
Нап
28
€ 0.45 млн
10
Агиманов Тамерлан
Нап
20
€ 0.225 млн
97
По Жан-Морель
Нап
29
€ 0.2 млн
98
Султаниязов Зикрилло
Нап
22
€ 0.15 млн
11
Федин Максим
Нап
30
€ 0.15 млн
17
Турлыбек Мирас
Нап
25
-
Всего игроков: 25, из них вратарей: 2, защитников: 10, полузащитников: 7, нападающих: 6
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