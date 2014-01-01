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Чемпионат Казахстана по футболу 2026
Команды
Иртыш
Результаты
€ 2 млн
Иртыш - результаты матчей
Павлодар
Чемпионат Казахстана по футболу 2026
Стадион:
Центральный
Сайт:
http://fcirtysh.kz//
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Таблица
Казахстан. Премьер-лига. 2026
Казахстан. Первая лига. 2025
Казахстан. Премьер-лига. 2020
Казахстан. Премьер-лига. 2019
Лига Европы. 2018/2019
Казахстан. Премьер-лига. 2018
Лига Европы. Квалификация 2017/2018
Казахстан. Премьер-лига. 2017
Казахстан. Финальный раунд. 2016
Казахстан. Премьер-Лига. 2016
Казахстан. Финальный раунд. 2015
Казахстан. Премьер-Лига. 2015
Казахстан. Финальный раунд. 2014
Казахстан. Премьер-Лига. 2014
Казахстан. Финальный раунд. 2013
Лига Европы. Квалификация 2013/2014
Казахстан. Премьер-лига. 2013
Казахстан. Премьер-Лига. 2012
Лига Европы. Квалификация 2011/2012
13.09 | 14:00
Иртыш
2 : 1
Окжетпес
05.09 | 16:00
Жетысу
1 : 0
Иртыш
30.08 | 15:00
Иртыш
2 : 1
Актобе
16.08 | 15:00
Иртыш
0 : 2
Тобол
09.08 | 17:00
Елимай
3 : 1
Иртыш
01.08 | 15:00
Иртыш
3 : 2
Каспий
25.07 | 16:00
Улытау
1 : 2
Иртыш
11.07 | 15:00
Иртыш
0 : 1
Женис
05.07 | 18:00
Кайсар
0 : 0
Иртыш
28.06 | 15:00
Иртыш
1 : 2
Кайсар
20.06 | 16:00
Женис
0 : 0
Иртыш
14.06 | 17:00
Астана
2 : 0
Иртыш
27.05 | 16:00
Иртыш
1 : 1
Улытау
22.05 | 17:00
Каспий
2 : 2
Иртыш
16.05 | 17:00
Иртыш
2 : 2
Елимай
09.05 | 18:00
Тобол
1 : 0
Иртыш
02.05 | 15:00
Иртыш
0 : 1
Кайрат
25.04 | 17:00
Актобе
1 : 0
Иртыш
18.04 | 13:00
Иртыш
1 : 2
Жетысу
12.04 | 12:00
Окжетпес
2 : 1
Иртыш
04.04 | 13:00
Иртыш
1 : 0
Алтай
20.03 | 13:00
Кызыл-Жар
2 : 2
Иртыш
16.03 | 13:00
Иртыш
1 : 1
Атырау
07.03 | 17:30
Ордабасы
2 : 2
Иртыш
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