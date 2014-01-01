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    Иртыш - результаты

    Город Павлодар
    Сайт http://fcirtysh.kz//
    Стадион Центральный
    Тренер Димитар Димитров
    Турниры:
    Казахстан. Премьер-лига 2020
    2 тур
    		14 марта, суббота 12:00 Иртыш 1:1 Кызыл-Жар
    1 тур
    		8 марта, воскресенье 14:00 Кайсар 1:0 Иртыш
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