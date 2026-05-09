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  • «Тобол» – «Иртыш»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 9 мая 2026

«Тобол» – «Иртыш»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 9 мая 2026

9 мая, 16:50
Тобол
09.05.2026, суббота, 18:00
Казахстан. Премьер-лига, 9 тур
1 : 0
Завершен
Иртыш
52' У. Милованович
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тобол
1
Султан Бусурманов
ВР
3
Роман Асранкулов
ЛЗ
22
Александр Марочкин
ЦЗ
5
Пап-Алиун Ндиайе
ЦЗ
21
Наурызбек Жагоров
ЦП
30
Луис Герра
ЦП
8
Асхат Тагыберген
ЦП
7
Жаслан Жумашев
ПВ
19
Даурен Жумат
ПВ
13
A. Cisse
ЦФ
18
Урош Милованович
ЦФ
Главный тренер
Мирослав Ромащенко
Иртыш
16
Виталий Ботнарь
ВР
33
Фард Ибрахим
ЛЗ
13
Годфри Биток Стефен
ЛЗ
5
Бахтияр Толеуов
ЦЗ
27
Данила Нечаев
ПЗ
26
Павел Седько
ЛВ
29
Самат Жарынбетов
ОП
6
Юши Шимамура
ЦП
97
Жан-Морель По
ПВ
17
Владислав Климович
ЦФ
17
Мирас Турлыбек
ЦФ
Тобол
35
Юрий Мелихов
ВР
3
Кирилл Глущенков
ЦЗ
33
Ivan Pivovarov
ЦЗ
38
Аманжол Бакитжанов
ЦЗ
17
Александр Зуев
ЛВ
6
Максим Мякиш
ОП
67
Мейрамбек Калмырза
ЦП
14
Амин Талаль
ЦП
47
Данияр Усенов
ЦП
17
Дамир Марат
ПВ
Иртыш
1
Мирас Рихард
ВР
12
Рамазан Каримов
ЛЗ
15
Даниил Нырков
ЦЗ
19
Артем Попов
ЦЗ
20
Арсен Буранчиев
ЦП
14
Вячеслав Раскатов
ЦП
8
Мирас Оматай
ЦП
13
Нурдаулет Байбосынов
ЦП
10
Тамерлан Агиманов
ПВ
18
Вячеслав Швырев
ЦФ
3-3-2-2
1
Бусурманов
3
Асранкулов
5
Ндиайе
22
Марочкин
21
Жагоров
30
Герра
8
Тагыберген
7
Жумашев
19
Жумат
18
Милованович
13
4-1-1-2-2
16
Ботнарь
27
Нечаев
33
Ибрахим
5
Толеуов
13
Стефен
29
Жарынбетов
6
Шимамура
97
По
26
Седько
17
Турлыбек
17
Климович
21
Жагоров
67
Калмырза
67
Калмырза
21
Жагоров
8
Тагыберген
14
Талаль
14
Талаль
8
Тагыберген
19
Жумат
17
Зуев
17
Зуев
19
Жумат
7
Жумашев
17
Марат
17
Марат
7
Жумашев
27
Нечаев
15
Нырков
15
Нырков
27
Нечаев
29
Жарынбетов
8
Оматай
8
Оматай
29
Жарынбетов
97
По
13
Байбосынов
13
Байбосынов
97
По
26
Седько
10
Агиманов
10
Агиманов
26
Седько
6
Шимамура
18
Швырев
18
Швырев
6
Шимамура
Остались в запасе
Тобол
Иртыш
35
Юрий Мелихов
ВР
3
Кирилл Глущенков
ЦЗ
33
Ivan Pivovarov
ЦЗ
38
Аманжол Бакитжанов
ЦЗ
6
Максим Мякиш
ОП
47
Данияр Усенов
ЦП
Главный тренер
Мирослав Ромащенко
1
Мирас Рихард
ВР
12
Рамазан Каримов
ЛЗ
19
Артем Попов
ЦЗ
20
Арсен Буранчиев
ЦП
14
Вячеслав Раскатов
ЦП
Остались в запасе
35
Юрий Мелихов
ВР
3
Кирилл Глущенков
ЦЗ
33
Ivan Pivovarov
ЦЗ
38
Аманжол Бакитжанов
ЦЗ
6
Максим Мякиш
ОП
47
Данияр Усенов
ЦП
Остались в запасе
1
Мирас Рихард
ВР
12
Рамазан Каримов
ЛЗ
19
Артем Попов
ЦЗ
20
Арсен Буранчиев
ЦП
14
Вячеслав Раскатов
ЦП
Главный тренер
Мирослав Ромащенко
Статистика матча Тобол - Иртыш
1
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
2

Смотреть прямую трансляцию матча «Тобол» против «Иртыша», 9-й тур чемпионата Казахстана на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 9 мая в 18:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Тобол» – «Иртыш»

«Тобол» – «Иртыш»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 9 мая 2026

Источник: «Бомбардир»
Казахстан. Премьер-лига Иртыш Тобол
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