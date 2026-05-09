09.05.2026, суббота, 18:00
Казахстан. Премьер-лига, 9 тур
Казахстан. Премьер-лига, 9 тур
1 : 0
Завершен
Составы команд
Тобол
Тобол
3-3-2-2
1
Бусурманов
3
Асранкулов
5
Ндиайе
22
Марочкин
21
Жагоров
30
Герра
8
Тагыберген
7
Жумашев
19
Жумат
18
Милованович
13
4-1-1-2-2
16
Ботнарь
27
Нечаев
33
Ибрахим
5
Толеуов
13
Стефен
29
Жарынбетов
6
Шимамура
97
По
26
Седько
17
Турлыбек
17
Климович
21
Жагоров
67
Калмырза
67
Калмырза
21
Жагоров
8
Тагыберген
14
Талаль
14
Талаль
8
Тагыберген
19
Жумат
17
Зуев
17
Зуев
19
Жумат
7
Жумашев
17
Марат
17
Марат
7
Жумашев
27
Нечаев
15
Нырков
15
Нырков
27
Нечаев
29
Жарынбетов
8
Оматай
8
Оматай
29
Жарынбетов
97
По
13
Байбосынов
13
Байбосынов
97
По
26
Седько
10
Агиманов
10
Агиманов
26
Седько
6
Шимамура
18
Швырев
18
Швырев
6
Шимамура
Остались в запасе
Тобол
Иртыш
35
Юрий Мелихов
ВР
3
Кирилл Глущенков
ЦЗ
33
Ivan Pivovarov
ЦЗ
38
Аманжол Бакитжанов
ЦЗ
6
Максим Мякиш
ОП
47
Данияр Усенов
ЦП
Главный тренер
Мирослав Ромащенко
1
Мирас Рихард
ВР
12
Рамазан Каримов
ЛЗ
19
Артем Попов
ЦЗ
20
Арсен Буранчиев
ЦП
14
Вячеслав Раскатов
ЦП
Остались в запасе
35
Юрий Мелихов
ВР
3
Кирилл Глущенков
ЦЗ
33
Ivan Pivovarov
ЦЗ
38
Аманжол Бакитжанов
ЦЗ
6
Максим Мякиш
ОП
47
Данияр Усенов
ЦП
Остались в запасе
1
Мирас Рихард
ВР
12
Рамазан Каримов
ЛЗ
19
Артем Попов
ЦЗ
20
Арсен Буранчиев
ЦП
14
Вячеслав Раскатов
ЦП
Главный тренер
Мирослав Ромащенко
Статистика матча Тобол - Иртыш
1
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
2
Смотреть прямую трансляцию матча «Тобол» против «Иртыша», 9-й тур чемпионата Казахстана на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 9 мая в 18:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Тобол» – «Иртыш»
- Матч можно посмотреть на канале «Kazsport».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»