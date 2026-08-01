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  • «Иртыш» – «Каспий»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 1 августа 2026

«Иртыш» – «Каспий»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 1 августа 2026

1 августа, 13:50
Иртыш
01.08.2026, суббота, 15:00
Казахстан. Премьер-лига, 20 тур
3 : 2
Завершен
Каспий
54' Ж. По 59' Ю. Шимамура 90+15' Ж. По (П)
12' Н. Ндомбаси 65' П. Седько (П)
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Иртыш
29
Богдан Сарнавский
ВР
12
Рамазан Каримов
ЛЗ
56
Руслан Юденков
ЦЗ
17
Samuel Opeh
ЦЗ
25
Marko Jevtić
ЦП
6
Юши Шимамура
ЦП
35
Lucas Ramos
ЦП
23
Муроджон Халматов
ЦП
98
Зикрилло Султаниязов
ПВ
97
Жан-Морель По
ПВ
32
Oluwabori Falaye
ЦФ
Главный тренер
Марат Еслямов
Каспий
23
Амандык Набиханов
ЦЗ
14
Андре Амарал
ЦЗ
29
A. Bekmyrza
ЦЗ
30
Бернарду Моргаду
ЦЗ
27
Данила Нечаев
ПЗ
15
D. Epton (o.g.)
ЦП
7
Бекзат Кабылан
ЦП
26
Павел Седько
ЛВ
1
N. Ayazbaev
ЦФ
93
K. Sylla
ЦФ
11
Ноа Ндомбаси
ЦФ
Главный тренер
Ринат Алюетов
Иртыш
1
Мирас Рихард
ВР
31
Erkebulan Rakhmetulla
ВР
26
Мамаду Мбодж
ЦЗ
4
Демият Сламбеков
ЦЗ
15
Даниил Нырков
ЦЗ
5
Бахтияр Толеуов
ЦЗ
13
Нурдаулет Байбосынов
ЦП
21
D. Berdibek
ЦП
8
D. Esimbekov
ЦП
14
Вячеслав Раскатов
ЦП
45
Самсон Айеде
ЦФ
7
T. Mukhametzhanov
ЦФ
Каспий
60
Beibarys Kaldybay
ВР
55
N. Elemes
ЦЗ
21
Диёржон Арипов
ПЗ
16
Аян Байдавлетов
ОП
47
Данияр Усенов
ЦП
18
Maksym Kucheriavyi
ЦП
13
Meyrambek Serikbay
ЦП
67
Мейрамбек Калмырза
ЦП
28
T. Kurbanov
ЦП
10
Идрис Умаев
ЦФ
17
Владислав Климович
ЦФ
3-4-2-1
29
Сарнавский
12
Каримов
17
56
Юденков
25
35
23
Халматов
6
Шимамура
98
Султаниязов
97
По
32
3-2-2-1-3
14
Амарал
29
30
Моргаду
27
Нечаев
23
Набиханов
15
7
Кабылан
26
Седько
11
Ндомбаси
93
1
25
26
Мбодж
26
Мбодж
25
23
Халматов
5
Толеуов
5
Толеуов
23
Халматов
13
Байбосынов
13
Байбосынов
6
Шимамура
7
7
6
Шимамура
21
Арипов
21
Арипов
7
Кабылан
47
Усенов
47
Усенов
7
Кабылан
11
Ндомбаси
18
18
11
Ндомбаси
26
Седько
13
13
26
Седько
93
10
Умаев
10
Умаев
93
Остались в запасе
Иртыш
Каспий
1
Мирас Рихард
ВР
31
Erkebulan Rakhmetulla
ВР
4
Демият Сламбеков
ЦЗ
15
Даниил Нырков
ЦЗ
21
D. Berdibek
ЦП
8
D. Esimbekov
ЦП
14
Вячеслав Раскатов
ЦП
45
Самсон Айеде
ЦФ
Главный тренер
Марат Еслямов
60
Beibarys Kaldybay
ВР
55
N. Elemes
ЦЗ
16
Аян Байдавлетов
ОП
67
Мейрамбек Калмырза
ЦП
28
T. Kurbanov
ЦП
17
Владислав Климович
ЦФ
Главный тренер
Ринат Алюетов
Остались в запасе
1
Мирас Рихард
ВР
31
Erkebulan Rakhmetulla
ВР
4
Демият Сламбеков
ЦЗ
15
Даниил Нырков
ЦЗ
21
D. Berdibek
ЦП
8
D. Esimbekov
ЦП
14
Вячеслав Раскатов
ЦП
45
Самсон Айеде
ЦФ
Остались в запасе
60
Beibarys Kaldybay
ВР
55
N. Elemes
ЦЗ
16
Аян Байдавлетов
ОП
67
Мейрамбек Калмырза
ЦП
28
T. Kurbanov
ЦП
17
Владислав Климович
ЦФ
Главный тренер
Марат Еслямов
Главный тренер
Ринат Алюетов
Статистика матча Иртыш - Каспий
3
1
5
Всего ударов по воротам
18
8
Удары в створ
6
4
Владение мячом %
55
45
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
5
Угловые удары
12
1

Смотреть прямую трансляцию матча «Иртыш» против «Каспия», 20-й тур чемпионата Казахстана на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 1 августа в 15:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Иртыш» – «Каспий»

«Иртыш» – «Каспий»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 1 августа 2026

Источник: «Бомбардир»
Казахстан. Премьер-лига Каспий Иртыш
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