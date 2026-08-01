01.08.2026, суббота, 15:00
Казахстан. Премьер-лига, 20 тур
Казахстан. Премьер-лига, 20 тур
3 : 2
Завершен
Составы команд
Иртыш
Иртыш
3-4-2-1
29
Сарнавский
12
Каримов
17
56
Юденков
25
35
23
Халматов
6
Шимамура
98
Султаниязов
97
По
32
3-2-2-1-3
14
Амарал
29
30
Моргаду
27
Нечаев
23
Набиханов
15
7
Кабылан
26
Седько
11
Ндомбаси
93
1
25
26
Мбодж
26
Мбодж
25
23
Халматов
5
Толеуов
5
Толеуов
23
Халматов
13
Байбосынов
13
Байбосынов
6
Шимамура
7
7
6
Шимамура
21
Арипов
21
Арипов
7
Кабылан
47
Усенов
47
Усенов
7
Кабылан
11
Ндомбаси
18
18
11
Ндомбаси
26
Седько
13
13
26
Седько
93
10
Умаев
10
Умаев
93
Остались в запасе
Иртыш
Каспий
1
Мирас Рихард
ВР
31
Erkebulan Rakhmetulla
ВР
4
Демият Сламбеков
ЦЗ
15
Даниил Нырков
ЦЗ
21
D. Berdibek
ЦП
8
D. Esimbekov
ЦП
14
Вячеслав Раскатов
ЦП
45
Самсон Айеде
ЦФ
Главный тренер
Марат Еслямов
60
Beibarys Kaldybay
ВР
55
N. Elemes
ЦЗ
16
Аян Байдавлетов
ОП
67
Мейрамбек Калмырза
ЦП
28
T. Kurbanov
ЦП
17
Владислав Климович
ЦФ
Главный тренер
Ринат Алюетов
Остались в запасе
1
Мирас Рихард
ВР
31
Erkebulan Rakhmetulla
ВР
4
Демият Сламбеков
ЦЗ
15
Даниил Нырков
ЦЗ
21
D. Berdibek
ЦП
8
D. Esimbekov
ЦП
14
Вячеслав Раскатов
ЦП
45
Самсон Айеде
ЦФ
Остались в запасе
60
Beibarys Kaldybay
ВР
55
N. Elemes
ЦЗ
16
Аян Байдавлетов
ОП
67
Мейрамбек Калмырза
ЦП
28
T. Kurbanov
ЦП
17
Владислав Климович
ЦФ
Главный тренер
Марат Еслямов
Главный тренер
Ринат Алюетов
Статистика матча Иртыш - Каспий
3
1
5
Всего ударов по воротам
18
8
Удары в створ
6
4
Владение мячом %
55
45
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
5
Угловые удары
12
1
Смотреть прямую трансляцию матча «Иртыш» против «Каспия», 20-й тур чемпионата Казахстана на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 1 августа в 15:00 по московскому времени.
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Источник: «Бомбардир»